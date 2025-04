Rosół nie wyleczy przeziębienia, ale może wspomóc organizm i spowodować, że poczujesz się lepiej. Rosół na przeziębienie stosuje się od lat do poprawy stanu osób, które dopadła infekcja. Choć rosół to zupa, której wiele osób przypisuje „magiczne moce”, wcale nie jest on najzdrowszą polską zupą. Mimo wszystko, gdy któregoś z twoich domowników dopadnie infekcja, zdecydowanie warto przygotować rosół i wspierać nim walkę z przeziębieniem. Sprawdź, jak dokładnie działa rosół na przeziębienie i z czego wynika jego działanie.

Spis treści:

Rosół zapewnia nawodnienie i dawkę elektrolitów

Rosół to bulion bogaty w elektrolity (sód, potas, trochę magnezu i żelaza), a także aminokwasy i kwasy tłuszczowe. Bazą rosołu jest woda. Dzięki tym składnikom rosół doskonale nawadnia i dostarcza płynów, które są kluczowe dla wydajnej pracy organizmu i zwalczania infekcji. Dostarczanie wystarczającej ilości płynów to jedna z podstawowych zasad diety przy gorączce i różnych infekcjach. Rosół może być świetnym źródłem dobrej jakości płynów przydatnych w przeziębieniu.

Rosół poprawia przemieszczanie się śluzu w nosie i rozrzedza wydzieliny

Gorący parujący rosół to także doskonały środek na odetkanie nosa i rozrzedzenie wszelkich wydzielin pojawiających się przy infekcjach. Zjedz gorący rosół na przeziębienie, a ulgę odczujesz niemal natychmiastowo! Poczujesz odetkanie nosa, śluz nosowy zacznie się szybciej przemieszczać, a organizm wydajniej będzie usuwać patogeny. Profesjonalnie nazywa się to wydajniejszym transportem śluzowo-rzęskowym.

Rozrzedzające wydzieliny działanie rosołu jest udowodnione naukowo. Gorący bulion radzi sobie lepiej z rozrzedzaniem płynu wydzielanego przez śluzówki w czasie przeziębienia, niż inne gorące płyny. To najprawdopodobniej dzięki wysokiej zawartości aminokwasu cysteiny, który jest obecny w drobiu.

Chcesz spotęgować ten wpływ rosołu na organizm? Dodaj do zupy pieprz, chili lub czosnek.

Rosół poprawia morale, to tak zwany "comfort food"

Rosół na przeziębienie to nie tylko odżywczy roztwór bogaty w cenne do zwalczania patogenów składniki. Gorąca zupa przygotowana przez kogoś bliskiego to też poprawa nastroju i samopoczucia psychicznego, które jest kluczowe w procesie zdrowienia. Rosół dla wielu osób to przywołanie dzieciństwa i symbol bezpieczeństwa i spokoju. Korzystaj z tej nieformalnej właściwości rosołu na przeziębienie, bo działa!

Rosół to dawka potrzebnej do zwalczania infekcji energii (kalorii)

Rosół to odżywcza, kaloryczna zupa. Rosół dostarcza więc kalorii w łatwej do spożycia formie. To ważne, ponieważ w czasie przeziębienia apetyt często ulega zmniejszeniu, a dostarczanie energii jest kluczowe dla działania organizmu. Rosół z makaronem to dawka węglowodanów i tłuszczu: źródeł, z których organizm może wyprodukować glukozę - paliwo dla komórek. Przy przeziębieniu wysoka kaloryczność rosołu jest zaletą.

Rosół może być źródłem antyoksydantów

Jeśli przygotujesz rosół z dodatkiem wielu przypraw antyoksydacyjnych, może stanowić on źródło przeciwutleniaczy. Rosół nie jest najzdrowszą polską zupą (nie zawiera wielu witamin i minerałów, nie jest też specjalnie dietetyczny), ale przy podrasowaniu go przyprawami może wykazywać więcej prozdrowotnych walorów. Przeciwutleniacze z rosołu zapobiegają utlenianiu i uszkadzaniu komórek. Wspomagają też walkę organizmu z infekcjami.

fot. Rosół na przeziębienie/ Adobe Stock, New Africa

Rosół na przeziębienie przygotuj z klasycznego przepisu na rosół. Jeśli twoim celem jest przygotowanie bardzo odżywczej i kalorycznej zupy, skorzystaj z różnorodnych, tłustych mięs. Dla wzbogacenia rosołu w białko podawaj go z dodatkiem mięsa z gotowania rosołu. Rosół będzie zdrowszy, jeśli zaserwujesz go z warzywami i obfitą porcją natki pietruszki.

Rosół na przeziębienie będzie jeszcze zdrowszy, jeśli dodasz do niego mniej codzienne dodatki usprawniające leczenie infekcji:

czosnek,

cebulę,

lubczyk,

imbir,

papryczki chili,

sporo pieprzu,

kurkumę.

Te przeciwzapalne przyprawy mają doskonałe działanie antyinfekcyjne. Wzajemnie wspierają swoje działanie, a rozpuszczone w tłustym, ciepłym rosole mają jeszcze większą moc.

Choć rosół jest niezwykle wychwalany jako najlepszy naturalny środek na przeziębienie, naukowcy nie podchodzą do tej zupy z podobnym optymizmem. Choć rosół zdecydowanie może pozwolić ci poczuć się lepiej przy przeziębieniu, nie ma żadnych unikalnych, rewolucyjnych cząstek, które naukowcy mogliby wykorzystać np. do opracowania nowoczesnych leków na przeziębienie. Nie ma jednoznacznych dowodów na niezwykłe właściwości rosołu w kontekście walki z infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi.

Nauka potwierdza przydatność rosołu w walce z infekcjami, bo:

jest źródłem zmniejszającej przyczepność do śluzówek cysteiny ;

; dostarcza kalorii;

dostarcza nawadniających płynów i elektrolitów;

po podrasowaniu odpowiednimi przyprawami może mieć działanie przeciwzapalne.

Eksperci w oparciu o fachową wiedzę zachęcają do jedzenia rosołu na przeziębienie, jeśli masz na niego ochotę. Nie oczekuj jednak cudów po spożyciu rosołu przy infekcji i nie traktuj go jako alternatywy dla leków, które przepisał ci lub polecił lekarz. Po zjedzeniu rosołu oczekuj natychmiastowej poprawy, rozgrzania i chwilowego ustąpienia symptomów choroby.

