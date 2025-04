Stosowanie rosołu kolagenowego jest naturalnym i skutecznym sposobem na redukcję zmarszczek, który pozwala zaoszczędzić środki finansowe. Łatwo go przygotować samodzielnie, ale warto pamiętać, że nie każdy może korzystać z dobrodziejstw bulionu bogatego w kolagen.

Płynne złoto na zmarszczki

Wzbogacenie diety o rosół kolagenowy, nazywany też bulionem kolagenowym, to sposób nie tylko na mocniejsze stawy i zdrowsze jelita, ale też mniej zmarszczek.

Rosół kolagenowy jest bogaty w łatwo przyswajalny naturalny kolagen, który jest rodzajem białka strukturalnego budującym różne tkanki, w tym skórę, ścięgna, chrząstki i kości. Spożywanie produktów będących naturalnym źródłem kolagenu przyczynia się do zwiększenia jego poziomu w organizmie. W bulionie kolagenowym znajduje się średnio ok. 2-5 g kolagenu na 100 g.

W rezultacie po stosowaniu tego składnika skóra staje się jędrniejsza, bardziej nawilżona i elastyczna. Mniej widoczne są zmarszczki, stają się one płytsze, a także zmniejsza się cellulit.

Rosół kolagenowy zawiera nie tylko kolagen, ale też inne składniki wykazujące właściwości przeciwstarzeniowe, dzięki którym skóra nabiera zdrowszego wyglądu. To m.in. kwas hialuronowy, glukozamina i różne aminokwasy (np. glicyna, prolina). Stosowanie rosołu kolagenowego przyczynia się do odbudowywania komórek skóry. Ma też działanie przeciwutleniające, dzięki czemu chroni tkanki przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego.

Jak pić rosół kolagenowy, żeby mieć jędrną skórę?

Czym właściwie jest rosół kolagenowy? To nic innego jak bardzo długo gotowany wywar z podrobów, skór, korpusów, kości i kurzych łapek.

Jest kilka sposobów stosowania rosołu kolagenowego na zmarszczki i zwiotczałą skórę. Polecane jest m.in. codzienne picie bulionu na czczo lub stosowanie go jako dodatek do śniadania. Aby odczuć faktyczne efekty, należy pić 100-200 ml rosołu każdego dnia. Bulion można dodawać do różnych potraw w kuchni: zup, gulaszów, sosów, ryżu, makaronu, a nawet wykorzystać jako dodatek do smoothie. Bulion może być spożywany na zimno i po podgrzaniu jako ciepły napój.

Aby odczuć realne efekty picia rosołu kolagenowego, należy stosować go regularnie przez kilka tygodni lub miesięcy. Warto pamiętać, że im dłużej gotowany rosół, tym więcej kolagenu przechodzi do wywaru. Zalecana długość gotowania to nawet 24-36 godzin.

Trzeba wiedzieć, że oprócz naturalnego kolagenu rosół kolagenowy zawiera składniki, które w nadmiarze są szkodliwe dla organizmu (np. sód i nasycone kwasy tłuszczowe), dlatego nie każda osoba może go stosować. Więcej informacji na ten temat: Rosół kolagenowy na skórę, stawy i jelita

