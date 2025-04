Systematyczne dbanie o sylwetkę i dobre samopoczucie niesie ze sobą wiele codziennych wyzwań. Spadki formy nie są domeną początkujących, również wieloletni bywalcy siłowni nie raz przed treningiem muszą stoczyć walkę z samym sobą – o zerwanie się z kanapy czy odpuszczenie dokładki deseru. Trening po męczącym dniu w pracy, przebieżki w strugach deszczu – droga do bycia w formie jest wyboista i nierzadko prowadzi prosto pod górę. Walka o wymarzoną sylwetkę wymaga wysiłku i samozaparcia. Z każdym dniem oczekujesz od siebie więcej – zwiększasz obciążenie, dokładasz kolejne powtórzenia, aby jak najefektywniej wyćwiczyć swoje ciało. Zadbaj o to, żeby każda sekunda treningu była warta poświęcenia, dobierając do diety wysokoproteinowe produkty, które wzmocnią efekty Twojej pracy.

Wsparcie w drodze na szczyt

Posiłek okołotreningowy (niezależnie, czy jesteś akurat w drodze na siłownię, czy właśnie z niej wracasz) powinien być kompletny i przemyślany, w jadłospisie osoby na diecie nie ma miejsca na przypadkowe puste kalorie. Regularne posiłki są naszym sprzymierzeńcem w walce o dobrą formę – jedząc systematycznie przyjmujemy mniej kalorii, jednocześnie utrzymując wysoki poziom energii. Dzięki regularności nasz organizm przyzwyczaja się do stałych pór posiłków i znika problem niekontrolowanego podjadania. Połączenie zbilansowanej diety z aktywnością fizyczną ułatwi Ci osiągnięcie wymarzonego celu i da mięśniom siłę do wytężonego treningu. Co ważne, posiłkiem jest także przekąska, dlatego kiedy masz na nią ochotę, sięgnij po produkt, który Cię wzmocni. Najlepiej taki, który zawiera odpowiednią ilość budującego i regenerującego białka.

Co prawda dzienne spożycie białka jest kwestią indywidualną – zależy od płci, wieku, stanu zdrowia i podejmowanych aktywności fizycznych – jednak dietetycy rekomendują, aby każdy nasz posiłek zawierał minimum 20 gramów białka. Podczas układania dziennego jadłospisu, pamiętajmy o tym, by rozłożyć białko równomiernie między posiłki. Wybierając produkty białkowe, decydujmy się na te z krótkim składem, oparte na naturalnych składnikach. Ważny jest również rodzaj białka. Zdrowsze są produkty zawierające pełnowartościowe białko, które mają w składzie wszystkie niezbędne aminokwasy, takie jak np. ryby, jaja czy produkty mleczne – tłumaczy dietetyk Mateusz Gawełczyk.

Pełnowartościowe produkty Arla

Nowe produkty Arla z linii Protein charakteryzuje wysoka zawartość białka i mocny skład, oparty na naturalnych składnikach. Pyszne, lekkie produkty Arla Protein o zmniejszonej zawartości tłuszczu i dodanego cukru, nie zawierają laktozy. Zbilansowane nabiałowe przekąski Arla Protein to Twoje nowe wsparcie w treningach. Są dostępne w 3 różnych wariantach – serka wysokobiałkowego, mlecznego shake’a i jogurtu. Każdy z nich występuje

w 2 smakach: serek wysokobiałkowy – naturalny i marakuja z papają, mleczne koktajle – tropikalnym i malinowo-truskawkowym, zaś jogurty w smakach mango i truskawka.

Twój najpyszniejszy sparingpartner

Każda porcja Arla Protein to 20 g białka w porcji produktu. Przekąski o obniżonej zawartości cukru rafinowanego i tłuszczu to produkt idealny dla osób, które biorą życie garściami – aktywnych fizycznie i dbających o sylwetkę. W owocowych wersjach smakowych głównym źródłem cukru jest naturalny koncentrat, sok owocowy lub stewia – naturalny smak owoców nie jest wzmacniany chemicznymi dodatkami. Produkty z serii Arla Protein nie zawierają laktozy, dzięki czemu mogą po nie sięgać bez obaw również osoby z nietolerancją tego składnika. Wysokobiałkowe przekąski Arla Protein to pewność, że dostarczasz swojemu organizmowi wszystko, co najlepsze, a żadne dodatkowe zapychacze ukryte w składzie, nie zniwelują efektów Twojej pracy nad ciałem.

Białko jest niezbędnym składnikiem jadłospisu każdego człowieka, niemniej pełni szczególną rolę w diecie osób, które dbają o linię. Regularne spożywanie odpowiedniej ilości białka może pozytywnie wpłynąć na przemianę materii, proteiny wspierają też regenerację i wzrost komórek. Niektóre aktywne kobiety ograniczają białko w swoim jadłospisie, obawiając się nadmiernego przyrostu masy mięśniowej. Białko ma pozytywny wpływ na rozwój mięśni, jednak samo spożywanie protein (bez wykonywania odpowiednich ćwiczeń), nie wpłynie negatywnie na naszą sylwetkę. – tłumaczy dietetyk Mateusz Gawełczyk.

Zawsze po drodze

Produkty Arla Protein zaprojektowano tak, byś mógł zawsze mieć je pod ręką. Dzięki opakowaniom On-the GO, możesz zabrać ze sobą na siłownię lub trzymać w biurowej lodówce. 1 porcja produktu, zawarta w jednym opakowaniu, dostarcza aż 20 g pełnowartościowego białka. Mleczne shake’i znajdują się w poręcznych buteleczkach, które pozwalają na spożycie produktu w dowolnym miejscu poza domem, do twarożków dołączono wygodne, jednorazowe łyżeczki. Arla Protein to świetny i naturalny sposób na szybkie odżywienie organizmu przed

i po wysiłku fizycznym.