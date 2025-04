Reklama

Roślinne alternatywy mleka i jogurtów na dobre zagościły na półkach sklepowych i w wielu polskich domach. I świetnie się składa, bo są pyszne, mają wiele wariantów smakowych i mogą być doskonałym urozmaiceniem codziennej diety.

Według autorów Raportu Talerz Przyszłości[1], zbilansowana dieta oparta na produktach roślinnych, znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia, nowotwory czy cukrzycę typu2[2]. Tym bardziej warto spróbować i włączyć do codziennego menu jak najwięcej produktów pochodzenia roślinnego. Co ważne, można to zrobić małymi krokami, nie zmieniając zanadto charakteru dania.

Jak zatem wykorzystać w kuchni napoje roślinne?

To proste! Dokładnie w taki sam sposób, jak wykorzystujemy tradycyjne mleko i jogurty. Napój migdałowy np. ten od marki Alpro, delikatny, z orzechową nutą, doskonale sprawdza się jako baza smoothie czy owsianki. Napoje kokosowe, nieco bardziej tropikalne, doskonale sprawdzą się w deserach, zapewniając im niepowtarzalny smak i gładką konsystencję. A napoje owsiane? Są idealne jako dodatek do herbaty czy kawy oraz do wszelkich placków, naleśników czy babeczek. Roślinne alternatywy dla jogurtu można wykorzystać dokładnie tak, jak te tradycyjne – dodając do nich owoce, nasiona i orzechy stworzymy obłędną kompozycję smaków, w sam raz na śniadanie lub podwieczorek.

Zobacz, jak w prosty i szybki sposób wykorzystać napoje roślinne w trzech prostych przepisach!

Pudding chia z musem truskawkowo-limonkowym i truskawkami

fot. Mat. prasowe

1 szklanka napoju kokosowo-ryżowego Alpro, który jest bez dodatku cukru,

2 łyżeczki syropu z agawy albo erytrolu

3 łyżki nasion chia,

Garść truskawek (świeże lub mrożone),

Kilka kropel soku z limonki,

Kilka listków mięty,

Wystarczy zalać nasiona chia napojem kokosowo-ryżowym Alpro, dodać odrobinę syropu z agawy lub naturalnego słodzika np. erytrolu, dobrze wymieszać i odstawić do lodówki na noc. Rano przygotuj mus truskawkowo-limonkowy, blendując owoce z kilkoma kroplami soku z limonki i udekoruj pudding truskawkami i listkiem mięty.

Szybki bowl z owocami

fot. Mat. prasowe

Alpro Skyr Style Mango – roślinna alternatywa dla skyru,

Ulubione owoce sezonowe,

Kilka orzechów – włoskich lub laskowych,

Listki melisy lub mięty.

Alpro Skyr Style Mango przekładamy do miseczki, na wierzchu układamy ulubione owoce i orzechy, a następnie danie dekorujemy listkami melisy lub mięty.

Owsiane naleśniki

fot. Mat. prasowe

1 szklanka napoju Alpro Owsiane

3/4 szklanki mąki pszennej

4 łyżki błyskawicznych płatków owsianych

1 łyżka cukru pudru

1½ łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

2 łyżki oleju roślinnego

1 jajko

Niewielka ilość oleju do smażenia

Włóż wszystkie składniki do blendera lub robota kuchennego i zmiksuj je, aż uzyskasz jednolite i gładkie ciasto. Rozgrzej patelnię z odrobiną oleju. Wlewaj ciasto na patelnię, używając około ¼ szklanki masy na każdy naleśnik. Smaż kilka minut z każdej strony, aż naleśniki będą rumiane. Podawaj z ulubionym dżemem, polewami lub owocami.

Jeśli do tej pory nie próbowałaś roślinnych alternatyw mleka czy jogurtów w swojej kuchni, to najwyższy czas to zmienić i przekonać się, że Roślinne nie gryzie!

[1] Raport Talerz Przyszłości Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości, 2023 https://danone.pl/assets/interdyscyplinarne/Raport_Talerz_Przyszlosci_2023.pdf

[2] Ojo O, Jiang Y, Ojo OO, Wang X. The Association of Planetary Health Diet with the Risk of Type 2 Diabetes and Related Complications: A Systematic Review. Healthcare. 2023; 11(8):1120.

Colizzi C, Harbers MC, Vellinga RE, et al. Adherence to the EAT-Lancet Healthy Reference Diet in Relation to Risk of Cardiovascular Events and Environmental Impact: Results From the EPIC-NL Cohort. J Am Heart Assoc. 2023;12(8):e026318.

Karavasiloglou N, Thompson AS, Pestoni G, et al. Adherence to the EAT-Lancet reference diet is associated with a reduced risk of incident cancer and all-cause mortality in UK adults. One Earth. 2023;6(12):1726-1734.

Materiał promocyjny marki Alpro