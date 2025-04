Spis treści:

Rokitnik zwyczajny (pospolity) to liściasty krzew, który należy do rodziny oliwnikowatych. Inaczej nazywa się go rosyjskim ananasem lub złotem Syberii. W Polsce roślina ta naturalnie występuje u wybrzeży Bałtyku i jest objęta częściową ochroną.

Korzystne właściwości zdrowotne rokitnika znane są już od starożytności. Wykorzystuje się go zarówno w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Najczęściej stosuje się sok z owoców rokitnika i olej rokitnikowy z nasion.

Jak smakuje rokitnik?

Owoce rokitnika są niewielkie. Mają kulisty kształt i pomarańczowych kolor. Na krzewie rosną w postaci kiści. Jak smakuje rokitnik? Jego smak określany jest jako kwaśny z cierpką nutą. Pierwsze owoce zbiera się na przełomie września i października, ale najlepsze są tuż po pierwszych przymrozkach (najczęściej początek listopada).

Rokitnik można jeść na surowo, ale ze względu na jego kwaśność najczęściej przygotowuje się przetwory. Można też kupić owoce w formie suszonej.

Owoce rokitnika są znane przede wszystkim z bardzo wysokiej zawartości witaminy C. W 100 g znajduje się około 200-300 mg kwasu askorbinowego, podczas, gdy norma dla dorosłych kobiet wynosi 75 mg na dobę.

Witamina C wzmacnia odporność, poprawia kondycję skóry, działa antyoksydacyjnie opóźniając procesy starzenia. To także ważny element profilaktyki przeciwnowotworowej.

Rokitnik dostarcza także:

magnezu,

wapnia,

żelaza,

potasu.

To roślina bogata w flawonoidy barwniki, które należą do naturalnych przeciwutleniaczy. Olej rokitnikowy ma w składzie roślinne sterole, które obniżają stężenie cholesterolu we krwi.

Rokitnik wykorzystywany jest nie tylko w kulinariach. To także popularny składnik suplementów diety oraz kosmetyków. W kosmetyce olej rokitnikowy wykorzystywany jest jako składnik odmładzający oraz pochłaniający promieniowanie słoneczne.

Z punktu widzenia zdrowotnego rokitnik i jego przetwory:

wzmacniają odporność,

opóźniają starzenie,

stabilizują ciśnienie krwi,

zapobiegają miażdżycy,

działają przeciwnowotworowo,

działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie,

Ze względu na dużą koncentrację składników aktywnych przeciwwskazaniem do stosowania rokitnika jest kamica nerkowa, a także stan zapalny śluzówki żołądka, w tym także wrzody.

fot. Adobe Stock

W kuchni wykorzystywane są przede wszystkim owoce rokitnika pospolitego. Możesz z nich przygotować:

sok,

wino,

nalewkę,

dżem.

Olej z rokitnika

Olej rokitnikowy uzyskuje się z nasion i owoców tej rośliny. Jest on bardzo dobrym źródłem witaminy E oraz zdrowych, nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6. Ze względu na obecność tłuszczów nienasyconych, które łatwo ulegają utlenieniu pod wpływem promieni słonecznych należy go przechowywać w ciemnych butelkach, w chłodnym miejscu.

Olej z rokitnika tłoczony jest na zimno – ma intensywny pomarańczowy kolor i ciekawy, owocowy zapach. Cena za 100 ml waha się w granicach 40-50 zł.

fot. Adobe Stock

Jak zrobić i pić sok z rokitnika?

Sok z rokitnika możesz samodzielnie przygotować w domu. Zebrane owoce zasyp cukrem w stosunku 1:1 i zostaw na całą noc (minimum 8 godzin). Po tym czasie owoce z cukrem należy gotować przez 30 minut, a następnie odcedzić i przelać do butelek. Gotowy sok zabezpiecz przez popsuciem pasteryzacją. Przechowuj go w ciemnym i chłodnym miejscu.

W okresie jesienno-zimowym pij co najmniej 50 ml soku dziennie. Możesz spożywać go samodzielnie, rozrobionego wodą lub jako dodatek do potraw. Sok rokitnikowy świetnie sprawdza się np. jako składnik sosu do sałatki czy koktajlu. Nie dodawaj go do gorącej herbaty! Wysoka temperatura wody zniszczy zawartą w nim witaminę C.

