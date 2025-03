Oto skład rogali świętomarcińskich i ich wpływ na zdrowie. Kaloryczność tego przysmaku wprawia w osłupienie

Rogal świętomarciński ma naturalny skład, a przynajmniej taki mieć powinien, bo nie każdy rogalik zasługuje na miano świętomarcińskiego. Przy oryginalnej recepturze rogalik dostarcza dużo kalorii (nawet 1200 kcal w sztuce), dużo tłuszczu i węglowodanów, ale są w nim też białko i błonnik oraz cenne mikroelementy, witaminy i zdrowe kwasy tłuszczowe. Dla zdrowia najlepiej by było, aby ciastko to pozostało okazjonalnie jadaną przekąską. Najlepiej 11 listopada ograniczyć się do zjedzenia 1 sztuki.