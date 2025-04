Jeśli zdiagnozowano u ciebie refluks, dieta to pierwsza sprawa, którą musisz się zainteresować. Odpowiednio poprowadzona dieta pozwala zwalczyć prawie wszystkie uciążliwe objawy. Poznaj produkty polecane i zakazane, zainspiruj się jadłospisem diety refluksowej i układaj podobne posiłki.

Refluks to choroba związana z cofaniem się treści żołądka do przełyku. Pełna nazwa schorzenia to refluks żołądkowo-przełykowy. Refluks spotyka ludzi w każdym wieku, bardzo często po konkretnych produktach spożywczych.

Choroba najczęściej wywołana jest niesprawnym działaniem mięśnia dolnego zwieracza przełyku, który oddziela przełyk od żołądka. Sprawny zwieracz powinien otwierać się tylko w momencie przełykania pokarmu, ale w refluksie częściowo jest otwarty przez cały czas. Z tego powodu kwaśna treść żołądkowa cofa się do przełyku, wywołując jego podrażnienie i zgagę. Refluks może prowadzić do: nawracającego zapalenia oskrzeli, uciążliwego kaszlu, a nawet nowotworów przełyku.

Jak dieta pomaga na refluks?



Dieta w refluksie może poprawiać stan, ale równie łatwo go pogarszać. Na nasilenie objawów refluksu ogromny wpływ ma stosowana dieta, która może wpływać na chorobę refluksową poprzez:

opóźnianie lub przyspieszanie opróżnianie żołądka,

zwiększanie/zmniejszanie napięcia zwieracza przełyku.

Choroba refluksowa przełyku często rozwija się jako konsekwencja otyłości i nadmiaru tłuszczu trzewnego (brzusznego), który uciska żołądek. Refluks pojawia się także pod koniec ciąży w wyniku przemieszczania się narządów wewnętrznych.

Niektórzy ludzie odczuwają objawy refluksu tylko po poszczególnych produktach. Jeśli tak jest u ciebie, musisz tylko zidentyfikować produkty spożywcze nasilające objawy refluksu i wyeliminować je z diety.

Poznaj najważniejsze zasady diety stosowanej w refluksie. Stosuj je, a objawy refluksu staną się znacznie mniej uciążliwe.

Jeśli cierpisz na refluks, jedz małe posiłki

Ogranicz ilość produktów spożywanych w czasie jednego posiłku. Dzięki temu nie będziesz rozciągać żołądka i nie wypełnisz go nadmiernie. Im mniejsza objętość treści żołądkowej, tym słabsze są objawy refluksu.

Jedz powoli, jeśli nie chcesz mieć objawów refluksu

Gdy jesz powoli, dokładnie gryziesz pokarm, a to ułatwia i przyspiesza trawienie. Dzięki temu żołądek szybciej się opróżnia. Choroba refluksowa to pośrednio problem z trawieniem. Musisz zatem zadbać o właściwe przeżuwanie, gryzienie i jedzenie posiłków w spokoju.

Nie jedz przed snem i drzemką

Objawy refluksu nasilają się nocą, w pozycji leżącej. Bardzo ważne jest, aby nie kłaść się spać z pełnym żołądkiem. Ostatni posiłek powinnaś jadać najpóźniej na 3 godziny przed snem.

Pozycja leżąca w przypadku refluksu jest bardzo niepożądana. Nie chodzi tylko o jedzenie przed spaniem. Nie kładź się w pozycji leżącej po obiedzie i każdym innym posiłku. Tułów musi być w pozycji pionowej, by zapobiegać cofaniu się treści pokarmowych.

Przy refluksie ogranicz sól i ostre przyprawy

Nadmiar soli i ostre przyprawy nasilają chorobę refluksową. Nie dosalaj dań na talerzu, unikaj także gotowych produktów z dużą ilością soli (sprawdzaj tabelę wartości odżywczej). Osoby z refluksem źle reagują także na cebulę i czosnek.

Jeśli chodzi o inne przyprawy, musisz sprawdzić własną tolerancję. Niektórzy nie skarżą się na objawy refluksowe po papryczkach chili, a słone dania im szkodzą.

Przy refluksie unikają gorącego i zimnego: pij napoje o temperaturze pokojowej

Zarówno zimne, jak i gorące napoje, wpływają na opóźnienie opróżniania się żołądka. Z tego powodu, w refluksie najkorzystniej jest pić płyny o temperaturze pokojowej. Wybierając wodę, stawiaj na te nisko i średniozmineralizowane. Wody o wysokiej zawartości minerałów, nasilają cofanie się treści żołądkowej do przełyku.

Możesz pić słabą herbatę, kakao, kompoty owocowe, ale koniecznie ostudź je do temperatury 10-20 stopni.

Przy refluksie unikaj kawy, alkoholu, napojów gazowanych

Kofeina z kawy i teina z herbaty obniżają napięcie dolnego zwieracza przełyku, dlatego osoby z refluksem powinny ograniczyć kawę i herbatę do 1-2 filiżanek dziennie (nie gorące!). Zwróć też uwagę na to, czy kawa i herbata są mocne. Lekka, zielona herbata ostudzona do temperatury pokojowej może być dobrze tolerowana, ale już czarna herbata niekoniecznie.

Przygotowuj lekką kawę, unikaj bardzo mocnej sypanej kawy i espresso. Możesz dodawać do kawy mleko lub napoje roślinne.

Napoje gazowane przez zawartość dwutlenku węgla zwiększają ciśnienie w żołądku. Są zdecydowanie odradzane przy refluksie, nie tylko ze względu na zawartość cukru. Jeśli masz chorobę refluksową, nawet naturalna woda gazowana może ci szkodzić.

Alkohol bardzo często wyzwala objawy refluksu nawet u osób, które nie mają z tym problemu na co dzień. Spośród alkoholi najbardziej szkodliwe jest piwo, które łączy w sobie zawartość gazu i alkoholu. Alkohol sam w sobie podrażnia błonę śluzową przełyku, która jest już i tak podrażniona przez działanie kwaśnej treści żołądkowej. Unikaj też mocnego alkoholu.

Masz refluks? Przestań żuć gumę!

Żucie gumy stymuluje wydzielanie treści żołądkowej. Im więcej treści żołądkowej, tym większe prawdopodobieństwo jej cofania się do przełyku. Zaprzestanie żucia gumy może ci naprawdę pomóc.

Ogranicz wysokokaloryczne, tłuste i kwaśne posiłki - wzmagają refluks

Na tempo opróżniania żołądka i rozluźnienie dolnego zwieracza przełyku, duży wpływ ma skład posiłków. Im tłustsze i bardziej kaloryczne danie, tym silniejszy refluks. Nasilenie objawów wywołują także kwaśne owoce, soki owocowe i niektóre warzywa (pomidor, ogórki kiszone).

Bardzo często objawy refluksu pojawiają się po:

tłustych wędlinach,

smażonych potrawach,

potrawach polanych okrasą lub tłuszczem,

kiszonkach.

Noś luźne ubrania - to też ważne przy refluksie

Choć wydaje się to niezwiązane z dietą, ubrania wpływają mocno na refluks. Nie zakładaj ciasnych ubrań, które mogłyby uciskać żołądek. Bezpośrednio po posiłku ogranicz zginanie oraz schylanie się. Wybieraj raczej luźne sukienki niż spodnie z wysokim stanem, uciskające w pasie.

Schudnij jeśli ważysz za dużo - pozbędziesz się refluksu

Wraz ze wzrostem BMI powyżej 25 (nadwaga) rośnie ryzyko rozwoju choroby refluksowej. Znacznie częściej występuje ona u osób z otyłością (BMI wyższe niż 30). Dbaj, by twoja waga mieściła się w granicach normy. Jeśli ważysz za dużo, schudnij: zastosuj szczegółową instrukcję diety redukcyjnej i polecane ćwiczenia na schudnięcie.

Zanim przejdziemy do szczegółowej tabeli z produktami zalecanymi i przeciwwskazanymi w diecie refluksowej, musisz wiedzieć jedną ważną rzecz. Dieta w refluksie jest bardzo indywidualna. Niektórzy będą skarżyć się na objawy przy zjedzeniu pomidora na kanapce, a inni doprowadzą do refluksu dopiero po zakrapianej imprezie z dużą ilością tłustych potraw na stole.

Musisz sama sprawdzić, jakie produkty wywołują u ciebie objawy. Jeśli dobrze tolerujesz niektóre produkty z listy przeciwwskazanych w refluksie, możesz jadać je od czasu do czasu. Zasady diety refluksowej nie są uniwersalne, a wymienione produkty mają tylko stanowić dla ciebie wskazówkę przy opracowowyaniu idealnego menu.

Jeśli masz problem ze skomponowaniem diety w refluksie i zidentyfikowaniem produktów, które wywołują u ciebie objawy, prowadź dziennik diety. Zapisuj wszystko co jesz i w oddzielnej kolumnie notuj, czy pojawiają się niechciane objawy. Dzięki temu zidentyfikujesz produkty, które źle na ciebie działają.

Zobacz, które produkty są zalecane w diecie na refluks, a których lepiej nie jeść.

Dieta lekkostrawna to baza diety refluksowej. Przygotowując jadłospis dla osoby chorującej na refluks, postaw na ułatwiające trawienie metody przygotowywania posiłków – gotowanie, gotowanie na parze, pieczenie bez dodatku tłuszczu. Ogranicz smażenie i pieczenie z tłuszczem. Jak powinno wyglądać menu w refluksie? Zobacz przykładowy jadłospis.

Dzień 1. refluks diety

Śniadanie : bułka grahamka z chudym twarogiem, rzodkiewką i ogórkiem zielonym;

: bułka grahamka z chudym twarogiem, rzodkiewką i ogórkiem zielonym; II śniadanie : pieczone jabłko z cynamonem i jogurtem greckim

: pieczone jabłko z cynamonem i jogurtem greckim Obiad : pieczona pierś z indyka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami, kasza jęczmienna;

: pieczona pierś z indyka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami, kasza jęczmienna; Podwieczorek : 2 wafle ryżowe z masłem orzechowym

: 2 wafle ryżowe z masłem orzechowym Kolacja: jajecznica na parze z łagodną papryką i natką pietruszki.

Dzień 2. refluks diety

Śniadanie : jogurt naturalny z bananem i płatkami jaglanymi;

: jogurt naturalny z bananem i płatkami jaglanymi; II śniadanie : roladki z chudego serka twarogowego, ogórka i wędliny z piersi indyka;

: roladki z chudego serka twarogowego, ogórka i wędliny z piersi indyka; Obiad : zupa jarzynowa z makaronem i mięsem z udka z kurczaka (bez skóry);

: zupa jarzynowa z makaronem i mięsem z udka z kurczaka (bez skóry); Podwieczorek : galaretka owocowa z bananem i malinami

: galaretka owocowa z bananem i malinami Kolacja: sałatka z gotowanych ziemniaków, pomidorów i awokado.

Dzień 3. refluks diety

Śniadanie : pieczywo pszenne z wędliną z piersi indyka, liście sałaty i kiełki na kanapkę;

: pieczywo pszenne z wędliną z piersi indyka, liście sałaty i kiełki na kanapkę; II śniadanie : koktajl z napoju migdałowego i truskawek;

: koktajl z napoju migdałowego i truskawek; Obiad : pierogi z farszem z soczewicy i ziemniaków, surówka z marchewki;

: pierogi z farszem z soczewicy i ziemniaków, surówka z marchewki; Podwieczorek : jogurtowe ciasto ze śliwkami;

: jogurtowe ciasto ze śliwkami; Kolacja: pieczywo pszenne z jajkiem na miękko, gotowana fasolka szparagowa.

Oprócz zwyczajnej diety na refluks, możesz zastosować alternatywne metody radzenia sobie z refluksem, które są chwalone przez wiele osób. Jest na przykład wiele ziół, które przestudzone pomagają w chorobie refluksowej.

Choć czarna herbata nie jest polecana w refluksie, lekkie zioła pomagają się uporać z objawami. Zastosuj:

rumianek na refluks;

melisę;

imbir;

napar z lukrecji.

Pamiętaj o tym, że zaparzone zioła muszą być przestudzone.

Dieta refluksowa to bez wątpienia najlepszy sposób na refluks. Możesz jednak wspomagać się innymi domowymi sposobami łagodzenia jego objawów. Poniżej znajdziesz najskuteczniejsze domowe metody walki z refluksem żołądka.

Kleik z siemienia lnianego na refluks

Siemię lniane na żołądek stosuje się od wieków. Łyżkę ziaren siemienia lnianego zalej szklanką wody. Podgotuj miksturę do uzyskania klejącej konsystencji. Ostudź kleik. Pij kilka łyżek powstałego kleiku, gdy objawy refluksu będą uciążliwe.

Mleko na refluks

Wiele osób chwali sobie picie mleka na refluks. Produkty mleczne faktycznie mogą łagodzić objawy choroby refluksowej. Kawa z mlekiem i herbata z mlekiem są też znacznie lepiej tolerowane, niż wersje bezmleczne.

Migdały na refluks

Nie jest dokładnie znany mechanizm tej reakcji, ale migdały też mogą łagodzić objawy refluksu. Traktuj je jako przekąskę i sprawdź, czy tobie też pomogą.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 12.06.2019 przez Barbarę Dąbrowską.

