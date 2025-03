Oto miniprzewodnik po tym, jak przygotować racuszki bez mleka. Znajdziesz tu porady, co dodać do ciasta, jeśli nie masz mleka w domu, ale nie musisz unikać laktozy czy białek mleka. Jeżeli natomiast masz do nakarmienia osobę z nietolerancją laktozy lub skazą białkową, powinnaś sięgnąć po niemleczne dodatki do ciasta. Bo mleko w racuszkach da się zastąpić na wiele sposobów. Pokażemy ci tez, jak w praktyce przygotować pyszne bezmleczne racuszki.

Zastanawiasz się co dodać do racuchów zamiast mleka? To zależy od twoich potrzeb i preferencji. Mleko można zastąpić innymi napojami mlecznymi lub, jeśli np. wolisz unikać przetworów mlecznych, możesz użyć innych płynów i nie tylko płynów. Poniżej propozycje, czym zastąpić mleko w racuszkach.

Mleczne zamienniki (dla osób tolerujących nabiał):

Mleko bez laktozy . Smak i konsystencja zbliżone do tradycyjnego mleka. Idealne dla osób z nietolerancją laktozy.

. Smak i konsystencja zbliżone do tradycyjnego mleka. Idealne dla osób z nietolerancją laktozy. Maślanka lub kefir . Nadaje plackom lekką kwasowość i puszystość dzięki reakcji z proszkiem do pieczenia lub sodą. Można dodać nieco wody, aby uzyskać rzadszą konsystencję.

. Nadaje plackom lekką kwasowość i puszystość dzięki reakcji z proszkiem do pieczenia lub sodą. Można dodać nieco wody, aby uzyskać rzadszą konsystencję. Jogurt naturalny (rozcieńczony wodą). Doskonały do racuszków, szczególnie jeśli chcesz uzyskać delikatny, kremowy smak.

Niemleczne zamienniki (wegańskie):

„Mleko” roślinne (np. sojowe, migdałowe, owsiane, ryżowe, kokosowe). Popularne alternatywy dla mleka krowiego. Nadają podobną konsystencję, a mleko kokosowe dodaje lekko słodkiego posmaku. Najlepiej wybierać napój niesłodzony, aby uniknąć zmiany smaku racuszków.

(np. sojowe, migdałowe, owsiane, ryżowe, kokosowe). Popularne alternatywy dla mleka krowiego. Nadają podobną konsystencję, a mleko kokosowe dodaje lekko słodkiego posmaku. Najlepiej wybierać napój niesłodzony, aby uniknąć zmiany smaku racuszków. Woda gazowana . Dodaje lekkości i sprawia, że placki są bardziej puszyste. Idealna do prostych, lekkich przepisów.

. Dodaje lekkości i sprawia, że placki są bardziej puszyste. Idealna do prostych, lekkich przepisów. Sok owocowy (np. jabłkowy, pomarańczowy). Nadaje naturalnej słodyczy i delikatnego aromatu. Polecany szczególnie do słodkich racuszków bez mleka.

(np. jabłkowy, pomarańczowy). Nadaje naturalnej słodyczy i delikatnego aromatu. Polecany szczególnie do słodkich racuszków bez mleka. Purée warzywne lub owocowe (np. bananowe, dyniowe). Zagęszcza masę i zastępuje zarówno mleko, jak i część tłuszczu. Nadaje plackom delikatną strukturę i naturalną słodycz.

(np. bananowe, dyniowe). Zagęszcza masę i zastępuje zarówno mleko, jak i część tłuszczu. Nadaje plackom delikatną strukturę i naturalną słodycz. Herbata lub napary ziół. Ciekawy dodatek, który może nadać subtelny smak (np. herbatka waniliowa, rumiankowa).

Składniki:

1 szklanka mąki pszennej,

1/2 szklanki purée z bananów,

1 jajko,

1/4 szklanki wody gazowanej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżeczka cukru wanilinowego,

szczypta soli,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę, cukier, proszek do pieczenia i sól. Dodaj purée z banana i wodę gazowaną. Delikatnie wymieszaj, aby powstało jednolite, gęste ciasto. Na rozgrzanym oleju smaż racuchy na złoty kolor z obu stron, nakładając łyżką porcje ciasta. Podawaj posypane cukrem pudrem lub z dodatkiem miodu.

fot. Puszyste racuchy bez mleka/ Adobe Stock, manyakotic

Racuchy z jabłkami to absolutny klasyk. Proponujemy, aby nie kroić jabłek zbyt drobno. Dzięki temu placki będą zawierały chrupiące kawałki owoców.

Składniki:

1 szklanka mąki pszennej,

1/2 szklanki wody gazowanej,

2 duże jabłka (obrane i pokrojone w kawałki),

1 jajko,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta cynamonu,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj suche składniki: mąkę, cukier, proszek do pieczenia i cynamon. Dodaj jajko i wodę gazowaną. Wymieszaj do uzyskania gładkiego ciasta. Wrzuć kawałki jabłek do ciasta i dokładnie wmieszaj je w ciasto. Smaż racuchy na rozgrzanym oleju, nakładając porcje ciasta z kawałkami jabłek. Podawaj z cukrem pudrem lub np. jogurtem roślinnym.

fot. Proste racuchy z jabłkami bez mleka/ Adobe Stock, san_ta

Te pyszne racuchy drożdżowe są nieco czasochłonne, jak to bywa z wyrobami drożdżowymi. Natomiast wychodzą pyszne.

Składniki:

1,5 szklanki mąki pszennej,

1/2 szklanki wody (letniej),

1/4 kostki świeżych drożdży (ok. 25 g),

2 łyżki miodu.

1 jajko,

szczypta soli,

olej do smażenia,

konfitura owocowa do podania.

Sposób przygotowania:

W letniej wodzie rozpuść drożdże z 1 łyżką miodu. Odstaw na 10 minut, aż mieszanina zacznie się pienić. W misce wymieszaj mąkę, sól i jajko. Dodaj zaczyn drożdżowy i wymieszaj na gładkie ciasto. Przykryj i odstaw na 1 godzinę do wyrośnięcia. Rozgrzej olej na patelni. Smaż racuchy na złoty kolor, nakładając łyżką porcje ciasta. Podawaj z konfiturą owocową i odrobiną miodu.

fot. Racuchy bez mleka z drożdżami/ Adobe Stock, sriba3

Składniki:

1 szklanka mąki pszennej,

1/2 szklanki mleka roślinnego (np. owsianego),

1/2 szklanki borówek amerykańskich (do ciasta),

1 łyżka cukru (opcjonalnie),

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli,

olej do smażenia,

garść borówek do dekoracji.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę, cukier, proszek do pieczenia i sól. Dodaj mleko roślinne i wymieszaj, aż powstanie gładkie ciasto. Wsyp borówki do ciasta i delikatnie je wymieszaj, aby się równomiernie rozprowadziły w cieście. Smaż racuchy na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Podawaj posypane świeżymi borówkami.

fot. Racuchy bez mleka i jajek/ Adobe Stock, Sea Wave

