Chociaż organizm został wyposażony w skuteczne mechanizmy oczyszczające z toksyn po zimie (umożliwia to wątroba, nerki czy płuca), to warto go dodatkowo w tym wspierać. Szczególnie w sposób naturalny i zdrowy.

Na czym polega detoks organizmu i czy działa?

Detoks organizmu to popularny termin, który powraca każdą wiosną, kiedy poszukujemy sposobów na wzmocnienie odporności po zimie, zwiększenie energii, poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej. Pod tym pojęciem na ogół kryją się różnorodne diety oczyszczające albo odpowiednia suplementacja. Detoks organizmu to jednak przede wszystkim proces, który ma usunąć z niego szkodliwe substancje toksyczne z pomocą specjalistów oraz naturalnych zasobów ciała.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wspierać go w zdrowy sposób, najlepiej za pomocą:

diety bogatej w witaminy, składniki mineralne, antyoksydanty,

aktywności fizycznej,

odpowiedniej ilości snu,

rezygnacji z używek,

nawodnienia.

O naturalnym oczyszczaniu organizmu powinny pomyśleć szczególnie osoby, które odczuwają zmęczenie, obniżenie nastroju, prowadzą siedzący tryb życia, mają nadwagę, problemy trawienne i obniżoną odporność. To także dobry sposób na poprawę samopoczucia w przypadku niezbyt zdrowej diety, która wymaga wiosennego odświeżenia.

Rabarbarowy detoks. Wyjątkowe właściwości wymiotą toksyny

Warzywem, które doskonale sprawdzi się w kuracjach tego typu, jest rabarbar, inaczej rzewień. Jest to roślina z rodziny rdestowatych. W kuchni wykorzystujemy jej grube ogonki liściowe, słynące z kwaśnego smaku.

Rabarbar wyróżnia się co najmniej kilkoma właściwościami, które wspierają oczyszczanie organizmu:

zawiera dużą ilość wody , dlatego dobrze nawadnia organizm i pomaga wypłukiwać zanieczyszczenia z organizmu,

, dlatego dobrze nawadnia organizm i pomaga wypłukiwać zanieczyszczenia z organizmu, ma wiele wartości odżywczych , w tym składników mineralnych, jak potas i fosfor, oraz witaminy C, A i E,

, w tym składników mineralnych, jak potas i fosfor, oraz witaminy C, A i E, jest bogaty w antyoksydanty , dlatego chroni narządy przed uszkodzeniami wywołanymi stresem oksydacyjnym,

, dlatego chroni narządy przed uszkodzeniami wywołanymi stresem oksydacyjnym, działa przeciwzapalnie , a więc wspiera naturalne zasoby organizmu potrzebne do oczyszczania,

, a więc wspiera naturalne zasoby organizmu potrzebne do oczyszczania, działa żółciopędnie ,

, rabarbar jest niskokaloryczny (100 g warzywa ma tylko 20 kalorii),

(100 g warzywa ma tylko 20 kalorii), zawiera związki antrachinonowe, które pobudzają perystaltykę jelit, trawienie i przeciwdziałają zaparciom.

Potencjalne skutki uboczne rabarbaru

Rabarbar niestety nie jest warzywem, które można jeść bez ograniczeń. Ma dużą ilość kwasu szczawiowego, dlatego spożywany w nadmiarze może przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych. Długotrwałe stosowanie rabarbaru nie jest zalecane ze względu na ryzyko innych skutków ubocznych. Niektóre źródła podają, że może z czasem prowadzić do zaburzeń elektrolitowych, a nawet szkodzić wątrobie. Kluczem więc do wydobycia jego zdrowego potencjału jest zachowanie umiaru. Więcej na ten temat: kiedy rabarbar jest trujący?

Oczyszczający koktajl z rabarbarem i miętą – przepis

Rabarbar ma szerokie zastosowanie. W ramach wiosennego detoksu można go wykorzystać do przygotowania soku, koktajlu, smoothie lub lemoniady. Dodając owoce lub warzywa, które mają wysoką zawartość flawonoidów (te ciemnofioletowe lub czerwone) i chlorofilu (zielone warzywa), wzmocnisz oczyszczające działanie napoju.

Składniki na oczyszczający koktajl z rabarbarem:

1 łodyga rabarbaru,

1 jabłko,

kilka listków świeżej mięty,

sok z połowy cytryny,

pół szklanki wody mineralnej.

Przygotowanie:

Rabarbar i jabłko obierz i wrzuć do miski blendera. Dodaj kilka listków świeżej mięty, sok z cytryny i trochę wody mineralnej. Wszystko zmiksuj do uzyskania gładkiego napoju. Pij świeży zaraz po przygotowaniu.

Taki koktajl można pić maksymalnie 1 raz dziennie, najlepiej nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu. Dla urozmaicenia rabarbar możesz łączyć z innymi owocami i warzywami. W koktajlach świetnie komponuje się z ze słodkim bananem, mango, ananasem lub truskawkami, a także borówkami, malinami, imbirem, szpinakiem, jarmużem czy ogórkiem.

Sezon na rabarbar trwa od kwietnia do połowy czerwca.

