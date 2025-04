PSYCHODIETETYKA: jak schudnąć? Triki psychologiczne

„Te diety nie działają!”. Często zdarza ci się to słyszeć? Bez zmiany nastawienia psychologicznego do zdrowych nawyków żywieniowych nie pomoże żadna dieta. Tu z pomocą przychodzi psychodietetyka. Poznaj 3 skuteczne sposoby psychodietetyczne, by jeść mniej i chudnąć.