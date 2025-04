Jesień to czas, w którym mniej się ruszasz i naturalnie spada też twój metabolizm. Dni robią się krótsze, a czas spędzany na kanapie przed telewizorem wydłuża się. Nie sprzyja to zdrowiu i sylwetce. Oto kilka sprawdzonych sposobów na przycięcie kalorii w jesiennym jadłospisie, które sprawdzają się u wielu moich pacjentów. Koniecznie z nich skorzystaj!

Jesienna aura sprzyja ciepłym i rozgrzewającym napojom. To rozpoczęcie sezonu na gorącą czekoladę i różne grzańce. Te napoje bardzo często mają niezwykle dużo kalorii! Zamiast gorącej czekolady rozpuść w odtłuszczonym mleku łyżkę naturalnego kakao. Zaoszczędzisz nawet kilkaset kalorii, a smak pozostanie bardzo podobny. Dodatkowo dostarczysz magnezu i wapnia. Możesz wzbogacić kakao szczyptą cynamonu, przyprawą do pierników lub osłodzić je niskokalorycznym erytrolem.

Syropy z malin mają często mało wspólnego z prawdziwymi malinami (chyba że stosujesz syropy malinowe z dobrym składem), a wszystkie jesienne herbaty pojawiające się w sezonowych ofertach sieciówkowych kawiarni, są często ulepkiem z cukru. Słynne ukochane przez „jesieniary” pumpkin spice latte ma nawet 400 kcal! Zamiast tego możesz kupić w herbaciarni aromatyzowaną herbatę liściastą, która pozostanie niskokaloryczna. Zrezygnuj z wszystkich jesiennych syropów, zamiast tego operuj naturalnymi przyprawami:

cynamonem,

imbirem,

anyżem,

kardamonem,

goździkami.

fot. Jesienne kawy i herbaty z syropami to prawdziwe bomby kaloryczne/ Adobe Stock, fahrwasser

Jesienią wszyscy chcą budować odporność, bo czas przeziębień i infekcji nadchodzi. Miód wcale nie jest jednak najlepszym sposobem na poprawianie odporności. To zdecydowanie nie jest też dietetyczny zamiennik cukru. Łyżeczka miodu ma wręcz więcej kalorii, niż łyżeczka cukru. Miód jest gęsty i cięższy. Łyżeczka miodu to 30 kcal, łyżeczka cukru 20 kcal. Najlepiej zrezygnuj oczywiście z tych obydwu dodatków. Odporność wzmocnisz lepiej, jedząc codziennie owoce bogate w witaminę C i świeże warzywa lub dodając do herbaty niesłodzony sok z aronii (aronia na odchudzanie sprawdza się przy okazji bardzo dobrze).

Dynia to znane i kochane jesienne warzywo, które jest jednocześnie bardzo zdrowe i wspiera ucinanie kalorii z jadłospisu. Właściwości prozdrowotne dyni są szerokie, a doskonale wspiera ona też odchudzanie. Jeśli nie jest połączona ze słodkimi dodatkami, dynia nadaje się i dla cukrzyków. Co kilka dni piecz większą porcję dyni, a potem dodawaj ją do różnych dań. Sprawdzi się w owsiance, każdej sałatce, zagęści zupę, doda objętości masie na naleśniki lub pancakes. Dynia pozwala zwiększać sytość posiłków, a tym samym ucinać spożywane kalorie.

Rozszerz asortyment przygotowywanych przez siebie dietetycznych zup. Te jednogarnkowe dania świetnie sycą i pozwolą zaoszczędzić masę kalorii w porcji. Jesienią warto przygotować oczywiście fit zupę dyniową, ale rób też fit gulasze i fit zupy krem. Obcinaj kalorie w zupach:

nie dodawaj do nich dodatkowego tłuszczu;

zawsze dodawaj do zup rośliny strączkowe , które sycą i odżywiają;

, które sycą i odżywiają; unikaj zasmażek i śmietany w zupie;

i śmietany w zupie; możesz korzystać z mleczka kokosowego light i passaty pomidorowej, by zapewnić zupie płynną konsystencję i zadowalający smak;

pomidorowej, by zapewnić zupie płynną konsystencję i zadowalający smak; niech bazą twoich zup zawsze będą niskokaloryczne warzywa.

fot. Sposoby na ucięcie kalorii w jesiennym jadłospisie: jedzenie zup/ Adobe Stock, jchizhe

Długie wieczory spędzone na maratonach seriali lub filmów, aż proszą się o przygotowanie przekąsek. Jedząc przed telewizorem, narażasz się na nadwyżki kaloryczne. Przygotuj więc zestaw niskokalorycznych przekąsek, po które będziesz sięgać, gdy zechcesz coś zjeść lub schrupać. W gronie jesiennych faworytów są np.:

chipsy z jarmużu;

pieczona ciecierzyca w ulubionych przyprawach;

popcorn bez tłuszczu;

pokrojone w paski marchewki z hummusem lub dipem dyniowym.

Po okresie letnich obfitości sezonowych owoców i warzyw może wydawać ci się, że początek jesieni to ubogi czas pod względem warzyw i owoców. Nie daj zwieść się temu przekonaniu! Jedz śmiało niskokaloryczne śliwki, korzystaj z sezonu na gruszki i jabłka, a gdy tylko masz okazję, jadaj też zdrowe i niskokaloryczne grzyby leśne. Rozpocznij też sezon na regularne jedzenie kiszonek. Włączenie wielu warzyw i owoców do jadłospisu naturalnie obniży jego kaloryczność.

