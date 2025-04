Idealna gotowa przyprawa do piernika ma w składzie tylko różne korzenne przyprawy. Dodatek cukru i mąki do przyprawy do piernika nie jest „przestępstwem”, ale to trik na podbicie masy produktu bez zwiększania realnie jego wartości. W niektórych przyprawach do piernika znajdują się też barwniki i aromaty: te lepiej omijaj szerokim łukiem i postaw na naturalny aromat z przypraw. Wyselekcjonowałam 6 doskonałych przypraw piernikowych, które warto kupić i dodać np. do piernika staropolskiego, pierniczków, albo zimowej kawy.

Reklama

Spis treści:

W skład korzennej mieszanki przyprawowej stosowanej do doprawiania pierników i pierniczków wchodzą:

cynamon,

imbir,

goździki,

kardamon,

gałka muszkatołowa,

ziele angielskie,

kardamon,

pieprz czarny,

anyż.

Mieszając wskazane przyprawy w różnych proporcjach, możesz stworzyć domową przyprawę do piernika. Mieszanki przyprawowe dostępne w sklepach zawierają wymienione przyprawy w różnych proporcjach, a dodatkowo czasem także cukier i mąkę. Dobra przyprawa do piernika nie bazuje jednak ani na mące, ani cukrze.

Przyprawy do piernika nie zawierają zazwyczaj żadnych szkodliwych dla zdrowia składników. Nie ma w nich konserwantów, rzadkością są barwniki i aromaty. Największym „grzechem” producentów w przypadku komponowania składu przypraw do piernika, jest jednak dodawanie do nich mąki i cukru. To przewinienie może wydać ci się niewinne: przecież przyprawę zużyjesz do przygotowania piernika lub pierniczków, w których i tak mąka i cukier się znajdują. Przemyśl jednak, czy na pewno chcesz płacić ok. 3 zł za małą saszetkę złożoną głównie z cukru i mąki o masie ok. 20 g. W przeliczeniu na kilogram, to koszt aż 150 zł!

Nie zwracając uwagi na skład kupowanych przypraw do piernika i pierniczków, nie ryzykujesz raczej żadnych zdrowotnych komplikacji, ale możesz mocno przepłacić. Zastosuj się do tych wskazówek i wybierz dobrą, polecaną przyprawę do piernika z doskonałym składem.

Przeglądając półki popularnych sklepów i supermarketów w poszukiwaniu idealnej przyprawy do pierników z dobrym składem, zwracałam uwagę na te aspekty:

brak mąki w składzie (lub jej śladowy dodatek za wszystkimi przyprawami) - gwarantuje, że producent nie podbił mąką objętości i masy;

(lub jej śladowy dodatek za wszystkimi przyprawami) - gwarantuje, że producent nie podbił mąką objętości i masy; brak cukru w składzie - dopuszczałam jedynie produkty, które nie zwierały cukru wcale lub w składzie został wymieniony dopiero pod koniec, odrzucałam przyprawy piernikowe z cukrem na pierwszych miejscach na liście składników;

- dopuszczałam jedynie produkty, które nie zwierały cukru wcale lub w składzie został wymieniony dopiero pod koniec, odrzucałam przyprawy piernikowe z cukrem na pierwszych miejscach na liście składników; brak aromatów i barwników na liście składników.

Analizując skład przypraw do piernika, pamiętaj o podstawowej zasadzie czytania etykiet: składniki zostały umieszczone tu w kolejności od największej zawartości do najmniejszej. Cukru na pierwszym miejscu w składzie nie traktuj równolegle z cukrem pojawiającym się na ostatniej pozycji w składzie.

Przyprawa do piernika, pierniczków, ciasteczek korzennych Dr. Oetker

Skład: 35% cynamon, cykoria, imbir, goździki, ziele angielskie, kolendra, pieprz czarny, gałka muszkatołowa, kardamon.

35% cynamon, cykoria, imbir, goździki, ziele angielskie, kolendra, pieprz czarny, gałka muszkatołowa, kardamon. Zawartość cukru: brak

brak Cena: 2,8 zł/ 15 g

Przyprawa do piernika, pierniczków, ciasteczek korzennych Dr. Oetker już zewnętrzną etykietą podpowiada, że to faktycznie 100% przypraw. Miej jednak oczy szeroko otwarte i wypatruj tej konkretnej wersji przyprawy do piernika Dr. Oetker. „Przyprawa korzenna do piernika i grzanego wina” tej samej firmy ma już cukier na pierwszym miejscu w składzie.

fot. Przyprawa do piernika, pierniczków i ciasteczek korzennych 100% przypraw dr. Oetker/ Archiwum prywatne

Przyprawa do piernika i pierniczków Kamis



Skład (przyprawa do pierniczków) : przyprawy (cynamon 32%,imbir 7%, kolendra, kardamon, goździki, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, pieprz czarny, anyż), mąka pszenna, cukier.

: przyprawy (cynamon 32%,imbir 7%, kolendra, kardamon, goździki, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, pieprz czarny, anyż), mąka pszenna, cukier. Skład (przyprawa do piernika) : przyprawy (cynamon 25%, imbir 6,2%, goździki, gałka muszkatołowa, kolendra, kardamon, pieprz czarny, ziele angielskie), brązowy cukier trzcinowy.

: przyprawy (cynamon 25%, imbir 6,2%, goździki, gałka muszkatołowa, kolendra, kardamon, pieprz czarny, ziele angielskie), brązowy cukier trzcinowy. Zawartość cukru : obecny, na ostatniej pozycji w składzie.

: obecny, na ostatniej pozycji w składzie. Cena: 2,8 zł/20 g

Mieszanka przypraw do pierniczków i mieszanka przypraw do piernika marki Kamis mają całkiem dobry skład. Zawierają dodatek cukru i mąki (w przyprawie do pierniczków), ale są to ostatnie pozycje w składzie. Jest ich więc mniej niż samych przypraw, a to już duża zaleta. W wersji „przyprawa do piernika” w składzie oprócz przypraw jest tylko brązowy cukier trzcinowy, nie ma mąki. Przyprawy byłyby ideałem, gdyby w składzie nie było mąki i cukru, ale nie dyskwalifikuje ich to z obecności w zestawieniu przypraw piernikowych godnych polecenia. Pod względem składu lepiej wypada wersja: przyprawa do piernika.

fot. Przyprawa do pierniczków z dobrym składem - Kamis/ Archiwum prywatne

fot. Przyprawa do piernika Kamis/ Archiwum prywatne

Przyprawa korzenna do piernika Kotanyi

Skład: cynamon, gałka muszkatołowa, kolendra, imbir, koper, goździki, ziele angielskie, anyż, pieprz, kardamon.

cynamon, gałka muszkatołowa, kolendra, imbir, koper, goździki, ziele angielskie, anyż, pieprz, kardamon. Zawartość cukru :

: Cena: ok. 3 zł/ 27 g

Przyprawa do piernika Kotanyi jest zdecydowanie godna polecenia. W jej składzie są jedynie naturalne aromaty i przyprawy. Ma trochę inne proporcje składników, niż inne podobne przyprawy, jest w niej więcej gałki muszkatołowej i kolendry. Przypasuje osobom, które cenią sobie ten posmak w pierniczkach i piernikach. Przyprawa do piernika Kotanyi jest szeroko dostępna wielu sklepach. Zauważyłam ją na sklepowych półkach aż 3 z 5 odwiedzonych supermarketów przy okazji poszukiwań przypraw piernikowych z idealnym składem. Koniecznie kup wersję „przyprawa do piernika”, a nie wersję „przyprawa korzenna do domowych wypieków” tej samej firmy, bo ta ma już cukier na pierwszym miejscu listy składników!

fot. Przyprawa korzenna do piernika Kotynai/ Archiwum prywatne

Przyprawa do piernika Belbake z Lidla

Skład: cynamon, skórka pomarańczowa, nasiona kolendry, skórka cytrynowa, anyż gwiaździsty, koper włoski, kwiat gałki muszkatołowej, gałka muszkatołowa, goździki, kardamon.

cynamon, skórka pomarańczowa, nasiona kolendry, skórka cytrynowa, anyż gwiaździsty, koper włoski, kwiat gałki muszkatołowej, gałka muszkatołowa, goździki, kardamon. Zawartość cukru: brak

brak Cena: ok. 1,7 zł/ 15 g

Przyprawa do piernika z Lidla marki Belbake też zdecydowanie pokonała surowe kryteria i zyskała tytuł przyprawy korzennej z doskonałym składem. Na liście składników są jedynie różnorodne przyprawy nadające aromat. Przyprawa do piernika Belbake z Lidla to jedyna przyprawa, która ma w składzie skórkę pomarańczową i skórkę cytrynową. Jeśli cenisz sobie cytrusowe posmaki w pierniku, możesz się z nią mocno polubić. Zachęcająca jest też niska cena i brak jakichkolwiek zbędnych dodatków. Z przyjemnością umieściłam tę przyprawę piernikową w moim koszyku: sprawdzi się do świątecznych pierniczków, ale też do zimowej aromatyzowanej kawy.

fot. Przyprawa do piernika Belbake z Lidla/ Archiwum prywatne

Przyprawa do piernika z dobrym składem Krukam



Skład: cynamon, goździki, imbir, gałka muszkatołowa, kardamon, kolendra, ziele angielskie.

cynamon, goździki, imbir, gałka muszkatołowa, kardamon, kolendra, ziele angielskie. Zawartość cukru: brak

brak Cena: ok. 4,5 zł/ 100 g

Przyprawa do piernika polskiej firmy Krukam także nie zawodzi i dostarcza dokładnie tego, czego powinnaś oczekiwać od gotowej mieszanki przyprawowej. W składzie są jedynie sproszkowane przyprawy. Dominuje cynamon, goździki i imbir. To łagodna wersja przyprawy piernikowej: nie ma w niej np. anyżu i pieprzu. Plusem może być też masa opakowania tej przyprawy. Cena ok. 4,5 zł za 100 g jest bardzo atrakcyjna. Możesz obdarować przyprawą do piernika z Krukam bliskich lub robić pierniczki w hurtowych ilościach, bo 100 g przyprawy nie będzie łatwo zużyć w jednym gospodarstwie domowym.

fot. Przyprawa do piernika z dobrym składem - Krukam/ Archiwum prywatne

Choć na półkach polskich supermarketów udało mi się wypatrzyć aż 6 polecanych mieszanek przypraw do piernika, wiele z nich musiałam odrzucić z uwagi na cukier lub mąkę w składzie. Oto przykładowy skład przyprawy do piernika, która nie znalazła się w tym zestawieniu ze względu na wysoką zawartość cukru. Jeśli wykorzystasz ją do pierniczków, dalej wyjdą udane, ale zapłacisz w większości za cukier, nie za realny aromat korzenny. Szkoda twoich pieniędzy. Zauważ, że jest tu jedynie 29% przypraw. Reszta to cukier!

Reklama

fot. Niepolecana przyprawa do piernika z cukrem/ Archiwum prywatne

Czytaj także:

Na tropie dobrego składu: wybieramy kabanosy o dobrym składzie

Na tropie dobrego składu: wybieramy twaróg sernikowy w wiaderku bez dodatków – 10 propozycji

Na tropie dobrego składu: wybieramy 7 jogurtów pitnych bez cukru

Na tropie dobrego składu: wybieramy 8 zdrowych batonów owocowo-orzechowych