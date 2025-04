Maizena po polsku to skrobia kukurydziana. Znajduje szerokie zastosowanie w kuchni – skrobia kukurydziana używana jest często jako zamiennik mąki, przede wszystkim do wypieku chleba i ciast, a także do zagęszczania zup i sosów. Sprawdzi się nie tylko w diecie bezglutenowej.

Maizena to skrobia kukurydziana, jest produktem pochodzenia naturalnego, niezawierającym glutenu. Ma postać białego bardzo drobnego proszku. Nie ma smaku ani zapachu. Po połączeniu z wodą zamienia się w kleik. W skrobi kukurydzianej nie ma żadnych konserwantów. To cenny składnik w kuchni każdej osoby będącej na diecie, w szczególności proteinowej, a także diecie bezglutenowej.

Różnica między mąką i skrobią kukurydzianą

Zarówno mąka kukurydziana, jak i maizena, pozyskiwana jest z kukurydzy. Różnica polega jednak na jej częściach: maizena pochodzi z białych pręcików kukurydzy, mąka zaś z kukurydzy zmielonej. Skrobia kukurydziana może być stosowana jako zamiennik mąki – właściwie w każdym przypadku.

Skrobia kukurydziana może być stosowana jako dodatek do niemal wszystkich potraw, do których przyrządzenia potrzebna jest mąka. Sprawdzi się więc jako składnik zup, sosów do mięs, jak również ciast, kremów, budyniów czy przy wypieku pieczywa. Ma tę przewagę nad mąką, że nie nadaje potrawom charakterystycznego, mączystego posmaku – jest całkowicie neutralna. Powstały ze zmieszania maizeny z wodą kleik subtelnie zagęszcza potrawy, nadając im idealną konsystencję. Podobnie jak przy użyciu mąki, skrobią kukurydzianką możemy podsypywać stolnicę przed wałkowaniem, czy też oprószać formy do pieczenia. Maizenę można zastąpić mąką ziemniaczaną.

Maizena jest jednym z tych produktów, który chorzy na celiakię mogą stosować bez obaw – właściwe rozpoznanie produktów bezglutenowych to podstawa przy diecie bezglutenowej.

Liczne zalety maizeny nie kończą się tylko na zastosowaniu w kuchni. Sprawdzi się ona także doskonale jako naturalny i bezpieczny środek:

łagodzący podrażnienia skóry – wystarczy zmieszać ją z wodą i powstałą papkę nałożyć na wymagające tego miejsca, a następnie pozostawić na noc,

– wystarczy zmieszać ją z wodą i powstałą papkę nałożyć na wymagające tego miejsca, a następnie pozostawić na noc, usuwający plamy – przed spraniem plamy, wystarczy posypać ją maizeną,

– przed spraniem plamy, wystarczy posypać ją maizeną, przeciw grzybicy – stosuj skrobię kukurydzianą zamiast talku.

Maizenę można wykorzystać, gdy szykuje się dla dziecka kąpiel w krochmalu, która łagodzi zmiany skórne. Zwykle stosuje się do tego mąkę ziemniaczaną, ale krochmal kukurydziany działa identycznie. Wystarczy 2 łyżki maizeny rozprowadzić w szklance wody, wlać do wody w wanience dziecięcej i dokładnie wymieszać.

Maizena połączona z wodą często jest też wykorzystywana jako masa sensoryczna dla dzieci. Proporcje wody i skrobi kukurydzianej dobiera się tak, aby masa była dość gęsta i plastyczna. Można ją przechowywać w lodówce, więc raz przygotowana posłuży kilka dni.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 23.02.2018.

