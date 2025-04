Przetworów bez cukru nie przygotowuje się ani jakoś specjalnie dłużej, ani w bardziej skomplikowany sposób. W tradycyjnych przetworach cukier nie tylko dosładza owoce, ale też jest środkiem konserwującym. Dlatego wszystkie przetwory z owoców (dżemy, konfitury, soki itp.) szykowane bez dodatku cukru warto zakonserwować, usuwając z nich drobnoustroje. Dlatego warto dowiedzieć się, jak się pasteryzuje przetwory. To proces pozwalający na długie przechowywanie nie tylko owoców.

Cukier w przetworach można na przykład zastąpić miodem, ale ten patent nie zmniejsza radykalnie zawartości cukrów w przetworach – miód to przecież głównie cukry. Dlatego, aby przetwory nie zawierały dodatku cukru, najlepiej zastąpią go słodziki. Dodadzą przetworom słodyczy. Najczęściej stosuje się:

ksylitol,

erytrytol zwany tez erytrolem,

stewię.

Z ich użyciem można przygotować:

Najmniej smak przetworów zmienią ksylitol i erytrytol, stewia natomiast może nadać im dość specyficzny smak, który nie każdemu będzie odpowiadał.

Warto natomiast wiedzieć, że naturalnie bardzo słodkie owoce świetnie obędą się w przetworach bez dodatku słodzików. Wystarczy z nich uwolnić naturalny cukier. Proces ten nosi nazwę janginizacji i piszemy o nim w następnej części materiału, gdyż jest też sposobem na zagęszczanie przetworów.

Do zagęszczenia przetworów bez cukru najlepiej zastosować dwa patenty – janginizację lub pektyny.

Janginizacja przetworów bez cukru

To proces, który pozwala uwolnić z owoców zgromadzony w nich naturalny cukier, dzięki czemu nie trzeba ich dosładzać. Dokonuje się to pod wpływem dodatku niewielkiej ilości soli. Do janginizacji przyda się garnek z podwójnym dnem i bardzo dojrzałe owoce – te zawierają najwięcej cukrów. Do garnka wkłada się pokrojone lub rozgniecione owoce i dodaje do nich szczyptę soli. Następnie gotuje się je na wolnym ogniu przez minimum godzinę (w tym czasie woda odparowuje i masa się zagęszcza), a następnie pasteryzuje w wyparzonych i zakręconych słoikach na sucho w piekarniku przez nie mniej niż 30 minut w 100 stopniach.

Pektyny w przetworach bez cukru

Pektyny wykazują zdolności żelujące i zagęszczające, więc idealnie nadają się do zagęszczania przetworów z owoców. Aby przygotować np. dżem z pektynami bez cukru, używa się słodzików: ksylitolu, erytrolu, stewii.

Składniki:

2 kg dowolnych owoców (np. truskawek, malin, aronii, jagód, jabłek, wiśni),

200-250 g ksylitolu,

sok z połowy cytryny,

30 g pektyn.

Sposób przygotowania:

Owoce umyć, oczyścić, ewentualnie obrać i włożyć do garnka z podwójnym dnem, aby się nie przypalały. Gotować około 7-10 minut aż zaczną się rozpadać. Masę można przetrzeć przez sito, jeśli w w dżemie ma nie być pestek z owoców drobno pestkowych. Do masy owocowej dodaj pektyny, połowę ksylitolu i gotuj, mieszając przez 5 minut. Wsyp resztę ksylitolu i gotuj masę do całkowitego jego rozpuszczenia. Dodaj sok z cytryny, wymieszaj i rozlewaj gorący dżem do wyparzonych i osuszonych słoików. Zakręć słoiki, odwróć do góry dnem i zostaw do ostygnięcia.

Przetwory owocowe można przygotować bez dodatku cukru, korzystając z naturalnej słodyczy owoców lub alternatywnych słodzików. Pamiętaj jednak, że przetwory bez cukru, takie jak dżemy, mogą mieć nieco inną konsystencję i smak niż te słodzone tradycyjnie. Eksperymentuj z różnymi owocami i dodatkami, aby stworzyć przetwory, które najlepiej odpowiadają twoim upodobaniom smakowym.

Pigwa w plastrach bez cukru

Idealna do zimowej herbaty. Kilogram pigwy umyj, ewentualnie wcześniej zetrzyj ręcznikiem meszek z owoców. Przekrój na pół, wydrąż gniazda nasienne. Pokrój na plastry i wrzuć je do zimnej wody z dodatkiem soku z cytryny, aby nie ściemniały. Plastry włóż do bardzo gorącej, ale nie wrzącej wody i blanszuj przez 15 minut. Odstaw do ostudzenia. Potem plastry przełóż do wyparzonych słoików i zalej wrzącą wodą. Brzegi słoików trzeba wytrzeć i lekko zakręcić wyparzonymi i suchymi zakrętkami. Wstaw do dużego garnka i pasteryzuj przez 30 minut, a następnie postaw do góry dnem.

Dżem z pigwy i jabłek bez cukru

Do przygotowania dżemu potrzebne jest 2 kg pigwy i 1 kg kwaśnych jabłek oraz woda. Owoce umyj, przekrój i usuń z nich gniazda nasienne. Jabłka cienko obierz, a wszystkie owoce pokrój w cienkie plasterki i przełóż do garnka z nieprzywierająca powierzchnią. Dodaj kilka łyżek wody lub soku z cytryny. Przez 3 dni, trzy razy dziennie masę trzeba doprowadzać do wrzenia i studzić. Na noc wstaw do lodówki. Po ostatnim podgrzewaniu, wrzący dżem z pigwy i jabłek bez cukru przełóż do słoików, wytrzyj ich brzegi i zamknij suchymi pokrywkami. Słoiki postaw do góry dnem i powoli studź. Przechowywuj w ciemnym i chłodnym miejscu.

fot. Przetwory z pigwy bez cukru/ Adobe Stock, Agave Studio

Dżem malinowy bez cukru

Owoce oczyść i opłucz. Włóż maliny do garnka i podgrzewaj na małym ogniu, aż zaczną puszczać sok. Dodaj sok z cytryny, aby wzmocnić smak owoców. Gotuj na małym ogniu, aż owoce będą miękkie i zaczną się rozpadać. Jeśli potrzebujesz dodatkowej słodyczy, dodaj wybrany substytut słodzika (stewia, erytrytol) do smaku. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji przelej dżem z malin do słoików i pasteryzuj, aby wydłużyć jego trwałość.

Sok z malin bez cukru, zagęszczony

Maliny przebierz, odrzucając nadpsute i dokładnie umyj oraz osusz. Owoce muszą być bez szypułek. Przesyp maliny do garnka, najlepiej z nieprzywierającą powierzchnią, i podgrzewaj na wolnym ogniu. Nie przykrywaj. Doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu przez 5-10 minut. Tworzącą się pianę zdejmuj łyżką. Wrzący sok z malin przelej przez sitko lub gazę do wyparzonych słoików lub butelek. Wytrzyj brzegi słoików lub butelek do sucha czystą ściereczką i szczelnie zakręć, a następnie ustaw do góry dnem.

fot. Przetwory z malin bez cukru/ Adobe Stock, oksix

Jak zrobić sok z aronii bez cukru? Podobnie jak soki z innych owoców – patrz wyżej. Można też skorzystać z poniższej rady.

Sok z aronii bez cukru



Owoce aronii przebierz, opłucz i osusz, usuń ogonki i zamroź na 48 godzin – dzięki temu będą słodsze. Rozmrożone owoce wyciśnij w sokowirówce lub wyciskarce wolnoobrotowej. Tak pozyskany sok zmieszaj z sokiem z cytryny i przelej do czystych słoików lub butelek i zakręć. Pasteryzuj przez 30 minut. Odstaw do wystygnięcia dnem do góry. Przechowuj w ciemnym i chłodnym miejscu.

Konfitura z aronii bez cukru

Przygotuj 2 kg aronii i kilogram słodkich gruszek lub jabłek i opcjonalnie ksylitol (20 g). Aronię trzeba przebrać, usunąć ogonki i gałązki i opłukać pod bieżącą wodą. Najlepiej też zamrozić na 48 godzin, a potem rozmrozić. Gruszki lub jabłka obierz ze skórki, usuń gniazda nasienne i pokrój w kostkę. Wszystkie owoce powinny znaleźć się w garnku z ¾ szklanki wody. Całość doprowadź do wrzenia i duś na wolnym ogniu przez 20-30 minut, co jakiś czas mieszając. Pod koniec można dodać słodzik. Owoce odcedź – sok możesz wlać do słoików czy butelek i zapasteryzować. Owoce aronii wraz z gruszkami czy jabłkami dobrze jest zmiksować jeszcze wtedy, gdy są gorące i od razu przełożyć do wyparzonych i suchych słoików. Zakręć wyparzonymi i suchymi zakrętkami i zapasteryzuj.

fot. Przetwory z aronii bez cukru/ Adobe Stock, Melica

Mus owocowy bez cukru

Wybrane owoce (np. jabłka, brzoskwinie, morele) – około 1 kg – umyj, obierz ze skórki i usuń pestki. Gotuj je na małym ogniu, aż staną się miękkie. Rozgnieć owoce na puree lub zmiksuj je na gładką masę. Dodaj sok z cytryny do smaku i mieszaj. Mus owocowy można przechowywać w słoikach w lodówce przez kilka dni. Aby wydłużyć jego trwałość, trzeba go pasteryzować.

Suszone owoce

Świeże owoce (np. jabłka, gruszki, brzoskwinie, banany) umyj i osusz, ewentualnie obierz, a następnie pokrój w cienkie plastry. Układaj owoce na blasze do pieczenia wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw blaszkę do piekarnika nagrzanego do niskiej temperatury (ok. 50-60°C) i susz je przez kilka godzin do momentu, aż staną się chrupiące. Suszone owoce przechowuj w szczelnym pojemniku.

