1. Sos do sałatek

O wiele lżejszy od sosu na bazie majonezu, a równie aromatyczny. Wypróbuj np. sos ziołowy: opakowanie jogurtu (ok. 200 g) wlej do miseczki, dodaj szczyptę soli, odrobinę świeżo zmielonego pieprzu, szczyptę ziół prowansalskich, szczyptę oregano i szczyptę imbiru. Odstaw do lodówki na mniej więcej godzinę.

2. Do zabielania zup

Jogurt naturalny z powodzeniem zastępuje śmietanę. Korzyść jest oczywista – łyżka śmietany 18% to 50 kcal, natomiast taka sama ilość jogurtu naturalnego to zaledwie 15 kcal. Zupy zabielaj jogurtem tuż przed podaniem i już ich nie podgrzewaj, ponieważ prawdopodobnie się zważą.

3. Polewa do naleśników

Tu też warto skorzystać z kalorycznych zalet jogurtu. Ma on również idealną konsystencję – jest dość gęsty, łatwo więc nie spłynie z naleśników lub placków. Jogurt do słodkich naleśników możesz wymieszać z odrobiną cukru z prawdziwą wanilią lub domową konfiturą, a do wytrawnych z posiekanym czosnkiem i szczypiorkiem.

4. Dip do warzyw

Zrobisz go tak samo, jak sos do wytrawnych naleśników. Aby był gęstszy, dodaj nieco mielonego twarogu. Polecamy też inną smakowitą wersję jogurtowego dipu – z dodatkiem sera pleśniowego (np. rokpola), posiekanych orzechów włoskich, soku z cytryny, soli i szczypty delikatnego w smaku białego pieprzu.

5. Na koktajl

Jogurt naturalny zmiksowany z owocami (świeżymi lub mrożonymi) to wspaniały, orzeźwiający, a przy okazji całkiem sycący napój. Aby koktajl miał bardziej wyrazisty smak, dodaj do niego odrobinę soku z cytryny. Jeśli koniecznie musisz go dosłodzić, zamiast po cukier sięgnij po miód. Smak podobny, ale jaka różnica dla zdrowia!

6. Do płatków

Z uprażonych płatków owsianych i jogurtu naturalnego przygotujesz doskonałe i pełne wartości odżywczych śniadanko. Wymieszaj kubeczek jogurtu z 2 łyżkami płatków, łyżką płynnego miodu, ew. posiekanymi orzechami, odstaw na 30 minut, aż płatki zmiękną, po czym wymieszaj z ulubionymi pokrojonymi owocami.

