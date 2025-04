Zdrowe śniadanie dla dziecka jest nie tylko dobrze skomponowane, ale i takie, które dziecko z chęcią zje – bo śniadania są dla młodego organizmu bardzo ważne. Dzieciaki uwielbiają produkty kolorowe, o ciekawej nazwie, wyrazistym smaku i te, które są aktualnie popularne wśród ich rówieśników. Nawet pięciolatki kierują się przy wyborze artykułów upodobaniem do konkretnej marki. Niestety listę ze składnikami modnych smakołyków otwierają najczęściej konserwanty, sztuczne barwniki, duże ilości cukrów i tłuszczy. A wcale nie musi tak być!

Mamy, dbające o zdrowe odżywianie swoich dzieci, często za szybko dają za wygraną. Usprawiedliwiają się twierdząc, że maluchy nie chcą jeść pożywnych dań, nie lubią warzyw

i owoców. Dlatego warto czerpać inspirację z różnych źródeł, aby wiedzieć, jak urozmaicić tradycyjne, drugie śniadania. Poniżej 4 fajne przepisy na zdrowe śniadanie dla dziecka na każdą okazję – nawet na taki poranek, kiedy się zaspało i trzeba niemal w 5 minut wyjść z domu. Wypróbuj, nabierz wprawy i serwuj córce czy synowi, w razie potrzeby modyfikując listę składników tak, aby wykluczyć produkty uczulające czy te, których dziecko po prostu nie znosi.

Proste zdrowe śniadanie dla dzieci

Składniki

wafle ryżowe cienkie

jajko,

łosoś wędzony,

szczypta mielonej kolendry,

oliwa,

kiełki czarnej rzepy (lub inne),

rzeżucha (lub bazylia).

Sposób przygotowania:

Pokrój łososia w drobne plasterki. Na patelni rozgrzej łyżkę oliwy, dodaj jajko i przyprawy. Smaż, ciągle mieszając aż do uzyskania zwartej konsystencji. Dodaj łososia. Na waflu rozłóż kiełki oraz niewielką porcję jajecznicy z łososiem. Przykryj kanapkę drugim waflem.

W prostszej wersji poukładaj na waflu ryżowym cienki plasterek łososia, pokrojone gotowane jajo na twardo, obłóż warzywami, posyp zieleniną, przykryj drugim waflem i zawiń w folię spożywczą.

Ciepłe zdrowe śniadanie dla dzieci: omlecik

Składniki:

1-2 jaja,

ogórek,

marchewka,

odrobina keczupu,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Wybij jaja do miski i bardzo solidnie roztrzep. Wlej na rozgrzaną patelnię z nieprzywierającą powierzchnią i przykryj. Umyj i pokrój ogórka w plasterki wraz ze skórką. Marchewkę obierz i pokrój w cienkie plastry. Wytnij z marchewki ozdobne kształty, np. koronę. Obróć omleta, gdy się zetnie i smaż na złoty kolor. Złóż go na pół i wyłóż na talerz. Z plastrów ogórka i marchewki zrób dekorację omleta. Na nim samym keczupem narysuj oczy i uśmiech. Resztę plastrów ogórka i marchewki wrzuć do miski, skrop sokiem z cytryny i podaj obok omleta.

Ciepłe zdrowe śniadanie dla dzieci: bogata owsianka

Składniki:

1-2 łyżki płatków owsianych,

1,5 szklanki mleka,

pokruszone migdały (4-5 sztuk),

łyżeczka łuskanych pestek słonecznika,

pół łyżeczki sezamu,

2-3 truskawki (lub inne owoce).

Sposób przygotowania:

Ugotuj owsiankę na mleku. W razie potrzeby dodaj odrobinę wody lub chłodnego mleka przed nałożeniem do miseczki. Posyp nasionami, wkrop lub wsyp owoce i udekoruj listkiem zieleniny, np. mięty.

Lekkie zdrowe śniadanie dla dziecka

Składniki:

białe pieczywo, może być tostowe,

masło do posmarowania kromek,

plaster lub dwa chudej wędliny drobiowej,

banan,

miód,

ogórek i zielenina do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Banana dobrze rozgnieć widelcem, dodaj kilka kropel miodu i wymieszaj. Podaj w miseczce. Kromki pieczywa (możesz je najpierw podgrzać w tosterze) posmaruj masłem, obłóż wędliną i udekoruj zieleniną. Uwaga: jeśli śniadanie ma być naprawdę lekkostrawne, zielenina powinna posłużyć tylko do dekoracji! Podawaj z ciepłą herbatką.

Szybkie zdrowe śniadanie dla dziecka

Składniki:

szklanka mleka,

1/4 awokado,

pół banana,

garstka rukwi wodnej,

pół łyżeczki siemienia lnianego lub nasion chia,

białko z jednego jaja (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Wrzuć wszystkie składniki poza siemieniem do blendera i zmiksuj, tak aby nie było grudek. Możesz także zmiksować siemię, jeśli obawiasz się, że dziecko odmówi picia posypanego nim koktajlu. Jeśli masz dostęp do dobrej jakości jaj, możesz dodać surowe białko jaja podczas blendowania. Wtedy koktajl będzie bardziej odżywczy. Możesz także dodać białko w proszku – będzie bezpieczniejsze – wystarczy łyżeczka.

Drugie śniadanie może być podobne do pierwszego, ale mniejsze, zwłaszcza to jadane w domu. Do szkoły warto dać dziecku nieco solidniejsze drugie śniadanie, zwłaszcza jeśli nie jada w niej obiadów. W domu na szybko, a do szkoły obok np. kanapek, można dać dziecku pokrojone w słupki surowe warzywa np. z sosem z hummusu. Ale wystarczą same kanapeczki. Brak ci pomysłu? Zajrzyj do materiału 10 pomysłów na kanapki dla dzieci. Jeżeli dziecko ma po uszy kanapek, spróbuj przekąski z tortilli. Przepis poniżej.

- Zamiast drugiego śniadania nasze dzieci zbyt często są skazane na asortyment szkolnych sklepików – mówi Małgorzata Zdrojewska specjalista dietetyk, współpracujący z firmą Good Food – Dlatego tak ważne jest, aby znajdowały tam pełnowartościowe produkty z naturalnych składników, jak np. pełnoziarniste przekąski ryżowe. Często jednak sklepik oferuje tradycyjne żelki, drożdżówki i lizaki, dlatego warto to sprawdzić i ewentualnie wrzucić do plecaka naszej pociechy zdrową alternatywę „zakazanych” przysmaków.

Zdrowe śniadanie do szkoły: pycha tortilla

Składniki

2 placki tortilli

pieczona lub grillowana pierś kurczaka

pomidorki koktajlowe

awokado

liście sałaty

sok z ½ cytryny

Sposób przygotowania:

Upieczoną lub grillowaną pierś kurczaka pokrój w kostkę. Obierz awokado i pokrój w kostkę, następnie skrop sokiem z cytryny. Pokrój pomidorki na mniejsze kawałki, np. ćwiartki. Na plackach tortilli układaj sałatę, pokrojone w ćwiartki pomidorki, awokado i kurczaka. Na koniec zwiń tortille i zapakuj w folię lub papier śniadaniowy.

Śniadanie jest niezwykle ważnym posiłkiem dla dzieci z wielu powodów. Przede wszystkim stanowi ono pierwszy posiłek po długiej nocy, podczas której organizm nie otrzymuje pożywienia. Oto kilka głównych powodów, dlaczego śniadanie jest ważnym elementem żywienia najmłodszych:

Dostarcza energii. Śniadanie dostarcza organizmowi energii, która jest niezbędna do rozpoczęcia dnia. Dzieci potrzebują jej do nauki w szkole, aktywności fizycznych i ogólnego funkcjonowania. Poprawia koncentrację. Dzieci, które jedzą śniadanie, mają zazwyczaj lepszą zdolność do koncentracji i skupiania uwagi w szkole. To pomaga im w nauce i radzeniu sobie z zadaniami szkolnymi. Wpływa na nastrój. Regularne spożywanie śniadania może poprawić nastrój dziecka i pomaga unikać uczucia drażliwości lub znużenia w ciągu dnia. Zapobiega nadwadze. Pomaga kontrolować apetyt i unikać przekąsek o wysokiej zawartości kalorii w ciągu dnia. Dzieci, które pomijają śniadanie, mogą być bardziej skłonne do podjadania później. Wspiera zdrową dietę. Śniadanie może dostarczać niezbędnych składników odżywczych, takich jak białko, błonnik, witaminy i minerały. To ważne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka. Nauka nawyków żywieniowych. Zachęcanie dzieci do regularnego jedzenia śniadań pomaga im wykształcić zdrowe nawyki, które mogą procentować przez całe ich życie.

Wiedza nabyta w szkole, nie wejdzie naszym dzieciom w krew, jeżeli nie wyniosą z domu odpowiednich nawyków. Nawet jeżeli dziecko codziennie na drugie śniadanie dostanie jabłko, nic to nie da skoro po powrocie do domu obiad popije colą.– Uświadomienie rodzicom, że niezdrowy jadłospis prędzej, czy później może być przyczyną wielu, ciężkich chorób ich pociech to podstawa – mówi dietetyk z firmy Good Food – Gdyby tata zamienił chipsy i paluszki na wartościowe, zbożowe przekąski, to i Jaś chętniej dałby się namówić na zmianę gazowanych, słodkich napojów na soki. Ponadto zachęcajmy naszego malca do wspólnych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Wymaga to oczywiście zaangażowania i pomysłowości również od nas samych. Ulepszenie codziennego menu i przestawienie się na tryb aktywny wyjdzie całej rodzinie na dobre.

