Przepisy na zdrowe jesienne kanapki!

Jesienna kanapka z pieczonym burakiem. Składniki: pieczywo pełnoziarniste, margaryna Śniadaniowa, rukola, cienkie plasterki upieczonego buraka, kozi ser w plastrach, musztarda francuska. Przepis: Aby upiec buraki należy je dokładnie umyć, nie obierać ze skóry, zawinąć każdego buraka w folię aluminiową i piec w nagrzanym piekarniku w temp. 180°C przez ok. 2 h do miękkości. Po ok. 1,5 h pieczenia sprawdzić stan ich miękkości, wbijając czubek ostrego noża przez folię. Pieczone buraki mają głębszy smak niż gotowane i są od nich zdrowsze – podczas pieczenia tracą mniej składników odżywczych. Upieczonego buraka, po wystudzeniu obieramy ze skóry. Kroimy w cienkie plasterki. Układamy na kanapce w towarzystwie rukoli, sera o wyrazistym smaku oraz z niewielką ilością musztardy francuskiej. Wartości odżywcze: Zawarte w burakach barwniki „antocyjany” zapewniają nam wysoką odporność – niezbędną w okresie jesienno-zimowym. Dodatkowo, buraki zapobiegają anemii, jako świetny środek krwiotwórczy i pomagają w walce z wirusami. W połączeniu z rukolą, która ma działanie bakteriobójcze – żadna choroba Ci nie straszna! Ser kozi to źródło pełnowartościowego białka, jakże ważnego dla zachowania zdrowych zębów i kości. Obecność margaryny, w której skład wchodzi olej rzepakowy to źródło witaminy E – nazywanej witaminą młodości! Reguluje również działanie układu krwionośnego chroniąc przed chorobami serca. Ta kanapka, to witaminowa bomba jesieni!