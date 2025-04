fot. Fotolia

Malina właściwa (Rubus idaeus)

Rodzina: różowate.

dojrzałe owoce zbiera się w sierpniu i wrześniu. Naukowa nazwa rodzaju – rubus – wywodzi się z łacińskiego ruber, czyli „czerwony”, natomiast pochodzenie nazwy gatunkowej niektóre źródła wiążą z górą Ida na Krecie jako miejscem pochodzenia tych owoców.

Właściwości: ściągające, oczyszczające, wspomagające trawienie, wzmacniające.

maliny są smaczne zarówno na surowo, przyprawione po prostu cukrem i sokiem z cytryny, jak i podawane na ciepło z lodami lub użyte do wyrobu dżemów, galaretek i syropów. Można je dodawać do ciast, konfitur i naleśników, a ze zmiksowanych owoców przyrządza się budynie, sorbety i krem bawarski. W Dolinie Aosty z malin produkuje się bardzo znany i ceniony ocet. Świetnie komponuje się z dziczyzną. Grappa malinowa – przygotowana z litra białej grappy, dwóch garści malin i dwóch łyżek cukru – to pyszny napój wspomagający trawienie. Z malin robi się często również likiery. Inne nazwy polskie: maliniak.

Krem z malinami i borówkami



150 g ricotty, 400 g jogurtu greckiego, 150 g malin, 150 g borówek, świeżo starty imbir, 5 łyżek miodu

Ricottę wymieszać ze szczyptą imbiru i jogurtem (musi być gęsty). Przykryć miskę z kremem folią stretch i wstawić do lodówki na 2 godziny.

Na dno trzech filiżanek wlać po łyżeczce miodu, nałożyć krem (do dwóch trzecich wysokości filiżanki), na górze udekorować malinami i borówkami i podawać.

Galaretka z malin



1 kg malin, 1 kg cukru

Delikatnie umyć maliny, osuszyć i włożyć do dużego rondla, wsypując tam też cukier i wlewając 250 ml wody.

Ciągle mieszając, doprowadzić do wrzenia i całkowitego rozpuszczenia cukru, następnie odfiltrować, przekładając zawartość rondla na gazę zamocowaną nad miską, tak aby mógł spłynąć cały sok. Potrwa to co najmniej pół dnia.

Po odsączeniu wycisnąć gazę, a pozostały miąższ wyrzucić. Przelać sok z powrotem do rondla i gotować na małym ogniu przez około 10 minut, tak by syrop się nie przypalił.

Gdy zgęstnieje, przełożyć do słoiczków bądź wykorzystać do dekorowania wypieków.

Malinowe mleko



50 g malin, 100 ml mleka

Maliny umyć, oczyścić, umieścić na suchej ściereczce kuchennej, by ociekły, zmiksować. Otrzymany mus zawinąć w cieniutką gazę i włożyć do garnka z mlekiem. Zagotować i natychmiast zdjąć z ognia. Wystudzić, a następnie wyjąć gazę z malinami, wycisnąć. Dosłodzić do smaku. Podawać schłodzone.

Dżem malinowy



1 kg malin, 800 g cukru

Maliny umyć i dobrze odsączyć. Wsypać do dużej miski z cukrem, dokładnie wymieszać i odstawić na jeden dzien. Następnego dnia przełożyć do rondla i gotować na wolnym ogniu, często mieszając i od czasu do czasu zdejmując pianę. Aby sprawdzić, czy dżem ma juz odpowiednią konsystencję, należy wylać jego kroplę na pochylony talerz: jeśli szybko spływa, to znaczy, ze jest jeszcze za rzadki. Gorący dżem przełożyć do słoiczków, szczelnie zamknąć i przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu.

