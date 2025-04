1. Sałatka z quinoą czerwoną

Składniki: szklanka fasoli kidney, 1/2 szklanki czerwonej quinoa, 3 pomidory, czerwona papryka, czerwona cebula, 2 łyżki oliwy, 1/2 pęczka natki pietruszki, sól, pieprz

Sposób przyrządzenia: Wypłucz fasolę i mocz w zimnej wodzie 12 godzin. Osącz i gotuj w świeżej wodzie ok. 30 min. Przelej zimną wodą i osącz. Przelej quinoę wrzątkiem. Zalej wodą w proporcji 2 części wody na 1 część kaszy i gotuj 25 min. Pod koniec gotowania posól. Obierz pomidory i pokrój w kostkę. Usuń gniazda nasienne i białe części z papryki, pokrój również w kostkę. Obierz i posiekaj cebulę. Wymieszaj wszystkie składniki. Przed podaniem posyp natką.

Reklama

Dlaczego warto jeść quinoę?

Jej polska nazwa to komosa ryżowa. Występuje w wielu kolorach – od od białego po czarny. Najdelikatniejsza w smaku jest biała. Ma tyle cennych składników i właściwości prozdrowotnych (m.in. przeciwzapalne i zwalczające drobnoustroje), że zaliczana jest do superżywności. Nie zawiera glutenu.

2. Kaszotto z pęczaku

Składniki: 1/2 szklanka pęczaku, 150 g pikantnej twardej kiełbasy, 250 g dyni, 2 pomidory, duża cebula, 2 łyżki oliwy, 4 szklanki bulionu warzywnego, 2 łyżki masła, 1/2 pęczka natki pietruszki, sól, pieprz

Sposób przygotowania: obierz cebulę, posiekaj w kostkę i zeszklij na oliwie. Kiełbasę pokrój w plastry i dodaj wraz z kaszą do cebuli. Stopniowo dodawaj bulion, aż kasza będzie miękka. Usuń skórkę z dyni, a miąższ pokrój w dużą kostkę i przesmaż na maśle. Dodaj do kaszy. Dopraw solą i pieprzem. Obierz pomidory, pokrój w kostkę i dodaj do kaszy. Podawaj posypane natką pietruszki.

Dlaczego warto jeść pęczak?

To najmniej przetworzona z kasz jęczmiennych. Obniża poziom cholesterolu, jest polecana w diecie cukrzycowej. Ma sporo białka, magnezu, fosforu i witamin z grupy B. Zawiera gluten.

3. Krem z pietruszki z jagłami

Składniki: 4 korzenie pietruszki, 1 i 1/2 szklanki ugotowanej kaszy jaglanej, 2 szalotki, 3 łyżki oliwy, 4 szklanki bulionu warzywnego, 2 szklanki mleka, 1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej, 2 łyżki natki, sól, pieprz

Sposób przygotowania: obierz i posiekaj szalotkę. Pietruszkę obierz i 3 korzenie pokrój w kostkę. Szalotkę zeszklij na oliwie, dodaj pietruszkę i smaż ok. 5 min. Zalej warzywa bulionem i gotuj na wolnym ogniu 20 min. Zmiksuj, dodaj przyprawy i mleko. Podgrzej. Potnij 4 korzeń pietruszki obieraczką do warzyw na cienkie paski. Wymieszaj z oliwą, ułóż na blasze i piecz 8–10 min w 180°C. Podawaj zupę z kaszą, chipsami z pietruszki i natką.

Dlaczego warto jeść kaszę jaglaną?

Jest lekkostrawna, odkwasza organizm. Ma dużo magnezu i witamin z grupy B. Ze względu na zawartość żelaza jest szczególnie polecana wegetarianom. Nie zawiera glutenu.

4. Zapiekanka z kaszy gryczanej

Składniki: 2 szklanki kaszy gryczanej ugotowanej na sypko, 2 duże pomidory, 4 jajka przepiórcze, duża cebula, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki oliwy, 150 g twardego sera żółtego, łyżka masła, sól, pieprz

Sposób przygotowania: obierz cebulę i czosnek, posiekaj. Obrane pomidory pokrój w kostkę. Zeszklij na oliwie cebulę i czosnek, dodaj pomidory i duś ok. 5 min. Wymieszaj z kaszą. Zetrzyj ser na tarce o drobnych oczkach, dodaj do kaszy. Dopraw solą i pieprzem, wymieszaj. Wysmaruj 4 małe foremki masłem, napełnij kaszą. Zapiekaj 10 min. w temp. 180°C. Wbij do każdego naczynia po jajku i zapiekaj jeszcze kilka minut, aż białko się zetnie. Podawaj gorące.

Dlaczego warto jeść kaszę gryczaną?

Ma dużo błonnika, białka i niski indeks glikemiczny – jest doskonała dla osób chorych na cukrzycę i dbających o linię. Nie zawiera glutenu.

5. Puchar waniliowy z manną

Składniki: 600 ml mleka, 6 łyżek kaszy manny, opakowanie cukru z prawdziwą wanilią, 2 łyżki cukru, 50 g gorzkiej czekolady, 50 g pistacji, 4 gałki lodów czekoladowo-wiśniowych

Sposób przygotowania: wlej mleko do garnka, dodaj kaszę, oba rodzaje cukru. Podgrzewaj, mieszając, aż kasza zgęstnieje. Przelej kaszę do pucharków lodowych, wystudź i wstaw do lodówki na godzinę. Zetrzyj czekoladę na tarce o dużych oczkach. Obierz i posiekaj pistacje. Nałóż po gałce lodów do każdego pucharka. Posyp czekoladą i pistacjami.

Dlaczego warto jeść kaszę manną?

Robi się ją z pszenicy. Ponieważ jest drobno mielona, ma mało błonnika, co sprawia, że jest lekkostrawna. Idealna dla dzieci i osób z chorobami układu pokarmowego. Zawiera gluten.

Dowiedz się więcej:

Kaszotto z tofu w parmezanowej panierce

6 powodów, dla których warto jeść pomidory 7 rad, jak stworzyć dietetycznego fast-fooda

Reklama

przepisy autorstwa Pawła Łukasika i Grzegorza Targosza/Vita