Zdrowe przekąski dla dzieci powinny smaczne i kolorowe, wówczas dzieci będą chętnie je jadły. Nie trzeba jednak trudzić się i zawsze samodzielnie pichcić coś dla pociechy. Mnóstwo przekąsek nie wymaga wiele czasu, a niektóre można kupić w sklepie i od razu podać. Warto pamiętać, że taka przegryzka nie musi być pełnowartościowym posiłkiem, chociaż jest jeden wyjątek – zdrowe przekąski dla dzieci do szkoły są właściwie pełnoprawnym posiłkiem, więc jeśli pociecha nie jada w szkole obiadów, lepiej przygotować jej pełnowartościowy posiłek w ramach szkolnej przekąski.

Poniżej 5 najprostszych propozycji na zdrowe przekąski dla dzieci. Te produkty zawsze warto mieć w domu, gdy mieszkają w nim także dzieci:

Rodzynki. Zaspokajają apetyt na słodycze, a przy okazji wzmacniają kości i zapobiegają osteoporozie, ponieważ zawierają dużo wapnia. Wystarczy garść rodzynków, by zaspokoić głód, a jednocześnie ochotę na niezdrowe słodkie batoniki. Jogurt naturalny. Zawiera bakterie probiotyczne. Możesz urozmaicić go świeżymi lub suszonymi owocami, dzięki czemu taka przekąska wpłynie na trawienie oraz zbuduje odporność. Jabłka. Zawierają mnóstwo błonnika, dają uczucie sytości oraz poprawiają trawienie. Sposobów na jabłka jest tysiące – od prostych sałatek owocowych po naleśniki z jabłkami, owsianki z jabłkami itd. Pamiętaj jednak, by starać się podawać dziecku te owoce na surowo lub po jak najmniejszej obróbce termicznej, by zachowały najwięcej witamin. Wafle ryżowe. Ryż, z którego zrobione są wafle, zawiera magnez, który działa rewelacyjnie na układ nerwowy. Pamiętaj jednak o tym, by kupować wyłącznie te naturalne, bez dodatku soli lub polewy czekoladowej. Jeśli chcesz nieco osłodzić dziecku wafle, posmaruj je miodem. Marchewka. To bogate źródło beta-karotenu, który wpływa na koloryt naszej skóry oraz na wzrok. Nie może zabraknąć tego warzywa w diecie twojego dziecka. Jeśli nie lubi surowych marchewek, przygotowuj sok marchwiowy. Pysznie smakuje, gasi pragnienie i jest wprost bombą witaminową!

Jedyne, co powinno różnić zdrowe przekąski dla dzieci na imprezę od zwykłych, to wygląd – im będą bardziej atrakcyjnie podane, tym chętniej dzieci będą po nie sięgać. Pole do popisu jest duże, bo można przygotować efektowne minikanapeczki, sałatkę z różnokolorowym makaronem lub zdrowe, wielobarwne desery. Nawet zwykłe pokrojone warzywa i fantazyjnie ułożone na talerzu będą cieszyły się dużym powodzeniem, jeśli poda się do nich kolorowe sosy.

Na zdjęciu poniżej przykład zdrowej przekąski dla dzieci – biedronki na chrupkim chlebku. Skrzydełka są z pomidora, główka z oliwki i szczypiorku. Biedronki „siedzą” na kawałkach zdrowego chrupkiego pieczywa posmarowanego serkiem twarogowym. Oczy są z kleksów twarogu i gorzkiej czekolady, z której zrobiono też kropki na skrzydłach. Całość udekorowana zielonymi listkami – może być bazylia, natka pietruszki, kolendra.

fot. Zdrowe przekąski dla dzieci na urodziny/ Adobe Stock, azurita

Poniżej kilka pomysłów na to, jak przygotować zdrowe przekąski dla dzieci. Nie są czasochłonne, za to pozwalają dostarczyć dziecku porcję energii, witamin, makro- i mikroelementów niezbędnych do zdrowego wzrostu i rozwoju.

Kanapki z awokado i jajkiem na twardo . Kawałek obranego awokado rozgnieć widelcem, dodaj kilka kropel cytryny, ciut soli i pieprzu. Pastą z awokado posmaruj pełnoziarniste kromki chleba i ułóż na nich plasterki jaja na twardo.

. Kawałek obranego awokado rozgnieć widelcem, dodaj kilka kropel cytryny, ciut soli i pieprzu. Pastą z awokado posmaruj pełnoziarniste kromki chleba i ułóż na nich plasterki jaja na twardo. Zielony koktajl z bananem i szpinakiem . Zmiksuj w blenderze pół banana, garstkę szpinaku, sok z limonki, pół łyżeczki miodu i jogurt naturalny. Można też dziecku szykować koktajle warzywne – jeszcze zdrowsze.

. Zmiksuj w blenderze pół banana, garstkę szpinaku, sok z limonki, pół łyżeczki miodu i jogurt naturalny. Można też dziecku szykować koktajle warzywne – jeszcze zdrowsze. Marchewki z hummusem . Obrane marchewki pokrój w słupki i podawaj z miseczką hummusu. Możesz hummus podać w 2 wersjach – naturalnej i z dodatkiem soku z buraków, aby nadać mu różowy kolor. Pokaż dziecku, jak maczać marchewki w sosach.

. Obrane marchewki pokrój w słupki i podawaj z miseczką hummusu. Możesz hummus podać w 2 wersjach – naturalnej i z dodatkiem soku z buraków, aby nadać mu różowy kolor. Pokaż dziecku, jak maczać marchewki w sosach. Gruszki z orzechami i miodem . Pokrój kruszki na mniejsze kawałki, posyp siekanymi orzechami włoskimi i skrop miodem. Podawaj z serwetkami, aby dziecko resztki soku i miodu z rączek dziecka nie trafiły na jego ubrania.

. Pokrój kruszki na mniejsze kawałki, posyp siekanymi orzechami włoskimi i skrop miodem. Podawaj z serwetkami, aby dziecko resztki soku i miodu z rączek dziecka nie trafiły na jego ubrania. Tartaletki z jajkiem i warzywami . Przygotuj ciasto filo zgodnie z instrukcją. Wytnij z niego małe kółeczka i włóż do foremek na tartaletki. Wypełnij je mieszanką drobno pokrojonych warzyw: pomidorkami, ogórkami, papryką, siekanym szpinakiem lub rukolą, wymieszanymi z surowym jajem. Oprósz delikatnie solą i pieprzem. Piecz zgodnie z instrukcją od ciasta filo.

. Przygotuj ciasto filo zgodnie z instrukcją. Wytnij z niego małe kółeczka i włóż do foremek na tartaletki. Wypełnij je mieszanką drobno pokrojonych warzyw: pomidorkami, ogórkami, papryką, siekanym szpinakiem lub rukolą, wymieszanymi z surowym jajem. Oprósz delikatnie solą i pieprzem. Piecz zgodnie z instrukcją od ciasta filo. Pudding chia z musem owocowym. Nasiona chia zalej pełnotłustym mlekiem i dostaw do napęcznienia. Napełnij szklankę puddingiem do ok. 1/3 wysokości. Zmiksuj w blenderze banana z jagodami lub truskawkami, malinami czy innymi barwnymi owocami. Wlej mus owocowy na pudding. Udekoruj owocami i posyp delikatnie błyskawicznymi płatkami owsianymi.

fot. Przepisy na zdrowe przekąski dla dzieci/ Adobe Stock, fahrwasser

Do szkoły najlepiej przygotować zdrowe przekąski, które można spakować do pudełka śniadaniowego, w którym nawet wytrząsane w plecaku, nie stracą wyglądu. Dobrym i najprostszym pomysłem są pokrojone w słupki i kawałki warzywa oraz dość drobne owoce, np. jagodowe, po które dziecko może sięgać przez cały czas pobytu w szkole.

Nie ma nic złego w szykowaniu bardziej tradycyjnej przekąski do szkoły, jaką jest kanapka w towarzystwie np. jabłka. To najlepsze rozwiązanie, jeśli dziecko nie jada obiadów w szkole, a spędza w niej dużo czasu. Dobrze jest przygotować takie kanapki ze zdrowych odmian pieczywa, wypełnić dobrej jakości serem czy wędliną na liściu sałaty z dodatkiem plasterków ogórka lub pomidora. Dobrym pomysłem jest też przekrojenie kanapki na pół, aby dziecko mogło zdecydować, czy chce zjeść posiłek naraz, czy na raty. Jabłko czy gruszkę można oczywiście pokroić w cząstki, ale wtedy z upływem czasu zaczną ciemnieć, a wtedy nie wyglądają najbardziej apetycznie i dziecko może nie chcieć ich zjeść.

Dodatkowo można dziecku do pudełeczka dodać garstkę orzechów lub migdałów, jeśli pociecha je lubi – to doskonały sposób na dostarczenie mu energii w postaci zdrowych tłuszczów oraz ważne dla prawidłowej pracy mózgu kwasy omega, które wspierają pamięć i koncentrację.

fot. Zdrowe przekąski dla dzieci do szkoły/ Adobe Stock, Angelina Zinovieva

Nie zawsze można poświęcić czas na to, aby szykować dziecku zdrową przekąskę. Warto wtedy mieć pod ręką coś gotowego. Poniżej propozycje zdrowych przekąsek dla dzieci ze sklepu:

pieczywo chrupkie z dobrym, krótkim składem,

przekąski z bakalii,

liofilizowane warzywa i owoce ,

, owsiane ciasteczka bez tłuszczu utwardzonego i bez dodatku cukru,

musy owocowe z tubki ,

, kilka kostek gorzkiej czekolady,

budyń bez cukru i sztucznych barwników przygotowany z dodatkiem np. erytrolu.

fot. Zdrowe przekąski dla dzieci ze sklepu/ Adobe Stock, Alliance

Treść artykułu pierwotnie opublikowana została 23.07.2015 r.

