Imprezowe przekąski dla cukrzyka bazują na produktach niskowęglowodanowych i zdrowych dodatkach, które nie podnoszą cukru. Przekąski dla cukrzyka sprawdzą się przy cukrzycy typu 2, cukrzycy typu 1, stanie przedcukrzycowym, insulinooporności i cukrzycy ciążowej. Poznaj sposób przygotowania smacznych cukrzycowych przekąsek i konkretne przykłady przystawek, które możesz przygotować np. na imprezę sylwestrową, spotkanie ze znajomymi lub na co dzień jako urozmaicenie posiłków. Naucz się też jak zmieniać wszystkie zdrowe przekąski na takie przyjazne diecie cukrzycowej, z niskim indeksem glikemicznym.

Przekąski dla cukrzyka powinny być niskowęglowodanowe i tak skomponowane, by nie podnosiły gwałtownie cukru. Komponując przekąski cukrzycowe, trzymaj się następujących zasad:

korzystaj z niskowęglowodanowych produktów lub składników z niskim indeksem glikemicznym;

lub składników z niskim indeksem glikemicznym; wykorzystuj dużo warzyw i grzybów - to produkty, które cukrzycy mogą jeść bez ograniczeń;

- to produkty, które cukrzycy mogą jeść bez ograniczeń; zwracaj uwagę na ładunek glikemiczny komponowanych przekąsek (bierze on pod uwagę indeks glikemiczny i zawartość węglowodanów);

stosuj zwyczajowe zasady diety cukrzycowej - unikaj słodyczy, nie pij napojów zawierających węglowodany itd.;

traktuj przekąski imprezowe dla cukrzyka jako planowany posiłek - nie jedz ich bez ograniczeń ;

; żeby obniżyć wchłanianie się węglowodanów z przekąsek, dodawaj do nich źródła tłuszczu i białka (np. dressingi, oliwę, oliwki, orzechy, masło orzechowe);

(np. dressingi, oliwę, oliwki, orzechy, masło orzechowe); korzystaj z pełnoziarnistych zamienników pieczywa i wysokowęglowodanowych produktów: żytniego pieczywa chrupkiego, ryżu brązowego, makaronu razowego, chleba pumpernikiel, tortilli pełnoziarnistej, mąki razowej.

fot. Talerz przekąsek dla cukrzyka/ Adobe Stock, sveta_zarzamora

Chcesz samemu skomponować przekąski dla cukrzyka, ale nie masz pewności, jakich składników możesz używać? Oto lista składników na cukrzycowe przekąski imprezowe, które przydadzą ci się do komponowania smacznych przegryzek. Pamiętaj, że wymienione składniki, choć przyjazne diecie cukrzycowej, nie są dozwolone do spożycia bez limitu.

Węglowodanowe składniki przekąsek dla cukrzyków

Węglowodanowe składniki o niskim indeksie glikemicznym, które przydadzą ci się dokomponowania przekąsek dla cukrzyka to:

brązowy lub dziki ryż,

makaron pełnoziarnisty,

makaron z roślin strączkowych,

chrupkie pieczywo żytnie pełnoziarniste,

różne kasze (z wyjątkiem kasz o wysokim IG),

ciasto francuskie (choć bazuje na pszennej mące, ma dużo tłuszczu, który obniża jego indeks glikemiczny),

pełnoziarniste placki tortilli,

mąka dla cukrzyka,

chleb żytni razowy,

chleb pumpernikiel.

Warzywne dodatki do przekąsek dla cukrzyków

Praktycznie wszystkie warzywa możesz wykorzystywać w przekąskach dla cukrzyków bez specjalnych ograniczeń. Śmiało wykorzystuj warzywa surowe, grillowane i kiszone: mają dla cukrzyków dużo zalet. Kilka przykładów warzywnych, które warto wpisać na listę zakupów, jeśli będziesz komponować z nich przekąski cukrzycowe:

oliwki (zielone i czarne),

kalafior,

brokuł,

pomidory i pomidorki koktajlowe,

ogórek,

sałata, miks sałat, szpinak,

ogórki kiszone,

pieczarki,

rośliny strączkowe: soczewica, ciecierzyca, fasola.

Źródła białka w przekąskach dla cukrzyka

W przekąskach dla cukrzyków warto umieścić źródło białka, które obniży prędkość wchłaniania glukozy. Śmiało korzystaj z:

krewetek i innych owoców morza,

grillowanego mięsa,

kabanosów z dobrym składem,

serów,

jogurtów naturalnych np. jogurtu greckiego,

wędzonych ryb: makreli, łososia, pstrąga,

ryb w puszkach: tuńczyka, śledzi, szprotek.

Smakowe dodatki i sosy do przekąsek dla cukrzyka

Komponując cukrzycowe przekąski lepiej nie korzystać z kandyzowanych dodatków, słodkich dressingów i słodyczy. Możesz za to z powodzeniem wzmacniać smak potraw, dodając do nich te smakowe dodatki:

dowolne przyprawy,

musztarda dijon (bez cukru i miodu),

ketchup bez cukru,

przecier pomidorowy,

chrzan,

sos tzatziki,

majonez,

świeże zioła.

Owoce w przekąskach dla cukrzyka

Wszystkie owoce dozwolone dla cukrzyków przydadzą się też do komponowania przekąsek dla cukrzyka. Nie traktuj owoców raczej jako bazy cukrzycowej przekąski, ale dodawaj je śmiało jako dodatek do przekąsek, który urozmaica ich smak.

Wykorzystaj poniższe przekąski przyjazne cukrzycy jako inspiracje do tworzenia własnych kompozycji smakowych.

Przekąska na imprezę dla cukrzyka - deska serów i wędlin

Deska serów, deska wędlin, lub ogólnie: deska przekąsek przyjaznych cukrzykowi, to doskonała propozycja na zestaw przekąsek, które nie podbiją cukru. Dostosuj deskę przekąsek do potrzeb cukrzyków: nie podawaj tu np. suszonych owoców, dżemów i miodu. Korzystaj śmiało z różnych serów, wędlin, marynowanych dodatków i warzyw.

Przekąska na imprezę dla cukrzyka z tortilli

Gotowe placki tortilli pozwalają na uzyskanie wielu smacznych sylwestrowych przekąsek z tortillą. Nie musisz rezygnować z tych pomysłów, tylko dlatego, że zawierają tortillę! Zamień pszenną tortillę na tortillę razową, a wiele przekąsek stanie się przyjaznych cukrzycy. Z pełnoziarnistych tortilli możesz przygotować dla cukrzyków roladki z dodatkami, a także po podpieczeniu w piekarniku zdrowe "chipsy". Podaj je np. z sosem serowym lub w wykwintnej wersji: sosem z karczochów.

fot. Pełnoziarniste chipsy z tortilli z dipem - przekąska dla cukrzyka/ Adobe Stock, Carey

Przekąska dla cukrzyka na imprezę - niskowęgloodanowe pizzerki z dyni

Pieczone pizzerki na kawałkach dyni to przekąska dla cukrzyka, której będą zazdrościć ci osoby, które nie muszą ograniczać węglowodanów prostych. Plastry dyni piżmowej zapieczone z kawałkiem pleśniowego sera, tymiankiem i niewielką ilością żurawiny, stanowią smaczną, nietypową przekąskę na ciepło idealną dla cukrzyków. Niech nie zraża cię wysoki indeks glikemiczny dyni - cukrzycy nie mają przeciwwskazań, by jeść ją w ograniczonych ilościach.

fot. Przekąska dla cukrzyka na ciepło - pizzerki z dyni piżmowej i sera pleśniowego/ Adobe Stock, azurita

Przekąska dla cukrzyka na imprezę - niskowęglowodanowe koreczki

Większość kompozycji koreczków na imprezę sprawdzi się też w diecie cukrzycowej. Korzystaj z niskowęglowodanowych składników (serów, wędlin, warzyw, oliwek), a koreczki nie podbiją cukru i cukrzycy będą mogli jeść je bez ryzyka.

fot. Koreczki niskowęglowodanowe - przekąska dla cukrzyka/ Adobe Stock, Alex Li

Przekąski dla cukrzyka na imprezę - warzywa z dipem

Duża miska surowych, kolorowych warzyw pokrojonych w poręczne słupki zaserwowana ze smacznym niskowęglowodanowym dipem - to idealna imprezowa zdrowa przekąska dla cukrzyków i nie tylko. Możesz podawać ją też na co dzień np. zamiast chipsów do wieczornego seansu przed telewizorem. Wykorzystaj różnorodne warzywa: marchewki, ogórki, kolorową paprykę, surowego kalafiora, surowego brokuła, pomidory, rzodkiewki, seler naciowy. Podaj je z sosem tzatziki, fit sosem czosnkowym lub domowym hummusem.

fot. Warzywa z dipem - idealna przekąska dla cukrzyka/ Adobe Stock, IdeaBug Inc.

Przekąski dla cukrzyka na imprezę - faszerowane jajka

Faszerowane jajka to nie tylko znana zimna przekąska na Wielkanoc. Możesz podać je na każdej imprezie. Przygotowując jajka faszerowane dla cukrzyków, korzystaj z dozwolonych w cukrzycy, niskowęglowodanowych dodatków, np. majonezu, warzyw, łososia, tuńczyka, oliwek, kiszonek, grzybów. Na pewno stworzysz z nich doskonałe kompozycje smakowe.

fot. Faszerowane jajka - przekąska dla cukrzyka/ Adobe Stock, Елена Гурова

Przekąska na imprezę dla cukrzyka - sałatki

Prawie wszystkie imprezowe sałatki, np. sałatki na sylwestra, da się zaaranżować na przyjazne diecie cukrzycowej. Jeśli występują w nich dodatki węglowodanowe, zamień je na takie przyjazne cukrzycy. Zamiast ryżu wykorzystaj kaszę lub ryż brązowy. Makaron podmień na razowy lub strączkowy. Korzystaj obficie z warzyw, ale unikaj kandyzowanych owoców z puszki. Sałatki to doskonała przekąska imprezowa dla cukrzyków.

Przekąski dla cukrzyka na imprezę - kiszonki i warzywa marynowane

Wszelkie kiszonki i marynowane warzywa idealnie uzupełnią talerz z przekąskami dla cukrzyka. Skorzystaj z gotowych marynowanych warzyw lub przygotuj je samodzielnie. Sprawdzą się:

kiszone ogórki,

kiszony bób,

kiszona kapusta,

faszerowana marynowana papryka,

oliwki,

marynowane ostre papryczki.

Kiszonki to naturalne probiotyki, ale mają sporo soli: cukrzycy nie powinni jeść ich bez limitu. Mogą sobie na nie pozwolić, bo nie podbijają cukru, a to w cukrzycy najważniejsze. Unikaj marynowanych gotowych warzyw, które zawierają cukier w zalewie - czytaj dokładnie etykiety.

fot. Warzywa marynowane i kiszonki to doskonałe przekąski dla cukrzyków/ Adobe Stock, Dina

Przekąski dla cukrzyka na imprezę - mini kanapki

Imprezowe kanapki to klasyczny pomysł na szybkie w przygotowaniu przekąski. Sprawdzą się także jako przekąski dla cukrzyków, jeśli przygotujesz je z odpowiednich składników. Skorzystaj z:

żytniego pieczywa chrupkiego,

chleba żytniego razowego,

pieczywa z ziaren,

razowych grzanek,

albo chleba pumpernikiel.

Koniecznie wykorzystaj dodatki bogate w tłuszcz i białko, dodaj też warzywa. Żeby nadać kanapkom na przekąskę dla cukrzyka bardziej imprezowy charakter, ozdób je świeżymi ziołami i warzywami. Możesz także postawić na ciekawe kształty i zrobić np.okrągłe mini kanapki przyjazne cukrzycy widoczne na poniższym zdjęciu.

fot. Mini kanapki to idealne przekąski imprezowe dla cukrzyka/ Adobe Stock, pilipphoto

fot. Mini kanapki na razowych grzankach z pastą warzywną - przekąska dla cukrzyka/ Adobe Stock, vasseenaa

Przekąski dla cukrzyka na imprezę na ciepło - falafel

Jeśli chcesz podać smaczną przekąskę dla cukrzyka na ciepło, możesz przygotować falafel, czyli kotlety z ciecierzycy. Falafel nie podnosi gwałtownie cukru we krwi, a jest namiastką fastfoodowego posiłku dla cukrzyków, którzy nie powinni jeść jedzenia w klasycznej panierce.

fot. Przekąska dla cukrzyka na ciepło - falafel/ Adobe Stock, Anna Puzatykh

Przekąski dla cukrzyka na imprezę - pełnoziarniste nachos z dipem

Jeśli w sklepie uda ci się dorwać pełnoziarniste nachosy lub zrobisz je w domu z mąki dozwolonej dla cukrzyków, możesz zaserwowac je jako posiłek o niskimładunku glikemicznym: np. z salsą lub sosem serowym.

fot. Pełnoziarniste nachosy z dipem serowym -przekąska dla cukrzyka/ Adobe Stock, Atlas

Przekąski dla cukrzyka na imprezę - pieczony kalafior

Pieczony kalafior to zdrowsza alternatywa dla pieczonych mięs podawanych jako przekąska na ciepło. Cukrzycy nie powinni jeść mięs w słodkiej glazurze z miodem, ani mięs w panierce. Odpadają więc panierowane kawałki kurczaka, czy skrzydełka na słodko. Zamiast tego można przygotować pysznego pieczonego kalafiora z przyprawami, np. wędzoną papryką, kuminem, curry i oliwą z oliwek. Dla przełamania smaku do marynaty dodaj też cynamon lub ostrą paprykę. Zamarynowanego kalafiora upiecz w ok. 200 stopniach przez ok. 15-25 minut. Podawaj z cząstkami limonki i przyjaznym cukrzykom sosem.

fot. Pieczony kalafior - idealna przekąska dla cukrzyka/ Adobe Stock, asab74

Przekąski dla cukrzyka na imprezę - frytki z cukinii

Zamiast klasycznych frytek z ziemniaków, cukrzycy mogą sięgnąć po niskowęglowodanowe frytki z cukinii. To cukinia pokrojona w paski, obtoczona w jajku i panierce z mąki z ciecierzycy i otrębów. Dla wzmocnienia smaku dopraw panierkę czosnkiem i pieprzem, a usmażone frytki podaj z domowym sosem czosnkowym.

fot. Frytki z cukinii w panierce z mąki z ciecierzycy - przekąska dla cukrzyka/Adobe Stock, elena_hramowa

Przekąski dla cukrzyka na imprezę - krewetki

Krewetki to niskokaloryczny, niskowęglowodanowy produkt bogaty w białko. Szykując przekąski dla cukrzyka, które będą wyglądać szykownie na stole, możesz postawić właśnie na wykorzystanie krewetek. Nasz pomysł to zaserwowanie grillowanych z przyprawami krewetek na krążkach surowej cukinii. To odżywcza, zdrowa przekąska imprezowa, która w mig zniknie ze stołu.

fot. Przekąski dla cukrzyka z krewetkami/ Adobe Stock, fahrwasser

Jeśli szukasz bardzo eleganckiej przekąski dla cukrzyka z krewetkami, przygotuj koktajl krewetkowy. Sprawdzi się na wyjątkowe okazje np. na sylwestra. Koktajl krewetkowy to krewetki serwowane na zimno z dodatkami i specjalnym sosem: koniecznie w eleganckim kieliszku lub pucharku.

fot. Koktajl krewetkowy - elegancka przekąska dla cukrzyka/ Adobe Stock, Magdalena Bujak

Przekąski z łososiem dla cukrzyka na imprezę

Większość przystawek z łososiem sprawdzi się w diecie cukrzyków, jeśli nie zawierają one białej mąki i innych wysokowęglowodanowych dodatków. Możesz przygotować np. roladki z łososia wędzonego, razową tortillę z łososiem i serkiem kremowym... jest wiele różnych przystawek dla cukrzyka z dodatkiem łososia.

Jedną z bardziej modnych przekąsek, w których często podaje się łososia, jest deska masła, butter board. Deska masła to alternatywna wersja deski serów lub wędlin. To masło przyozdobione dodatkami - w tym wypadku łososiem i oliwkami. Cukrzycy mogą skorzystać tej przekąski, jeśli podasz do niej dostosowany chleb z niskim IG.

fot. Przekąski dla cukrzyka z łososiem - deska masła/ Adobe Stock, petrrgoskov

Przekąski dla cukrzyka na imprezę - faszerowane pieczarki

Grzyby to prawdziwy superfood dla cukrzyków. Grzyby w cukrzycy są nie tylko dozwolone, ale wręcz bardzo polecane. Zawierają niewiele węglowodanów, mało kalorii, a każdej potrawie nadadzą smaku. Możesz zorbić z nich niskowęglowodanową przekąskę dla cukrzyka, np. pieczarki faszerowane niebieskim serem. Ułóż pieczarki bez nóżek kapeluszami do dołu na blaszce do pieczenia, na każdym kapeluszu połóż kawałek sera i zapiecz wszystko w piekarniku.

