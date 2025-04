Ok. 70% populacji po zjedzeniu czereśni i popiciu ich wodą natychmiast będzie musiało skorzystać z toalety. Czereśnie działają przeczyszczająco, a woda przyspiesza to działanie. Po zjedzeniu czereśni wstrzymaj się przynajmniej 30 minut z piciem wody i innych napojów.

Właściwości czereśni są szerokie, ale zaskakują niektóre efekty uboczne ich jedzenia. Efekt przeczyszczający czereśni po popiciu ich mlekiem nikogo nie dziwi. Już samo mleko działa tak na wiele osób ze względu na zawartość laktozy.

Zaskakujące jest jednak przeczyszczające działanie mieszanki czereśnie + woda. Okazuje się, że powtarzane z ust do ust anegdoty o nieprzyjemnym działaniu czereśni po popiciu ich wodą, nie są wcale mitem. Według nieoficjalnych danych, reagować w ten sposób może nawet 70% społeczeństwa.

Nie ma pewności, dlaczego akurat czereśnie wykazują tak gwałtowny efekt przeczyszczający po popiciu wodą. Prawdopodobny mechanizm tego działania wynika jednak z obecności sorbitolu w czereśniach.

Sorbitol to alkohol polihydroksylowy (poliol), z tej samej rodziny co słodziki: ksylitol i erytrol. One także działają przeczyszczająco na wiele osób i nie każdy może z nich korzystać np. przy przygotowywaniu fit wypieków. Sorbitol (tak jak ksylitol i erytrol) ma właściwości „ściągające” wodę do jelita. Tworzy on tzw. roztwór hipertoniczny wewnątrz jelit, a w celu wyrównania stężeń, napływa do nich woda.

Cukier w czereśniach jest obecny w sporej ilości. Oprócz cukru są w nich jednak też poliole. 100 g czereśni dostarcza nawet 3 g sorbitolu. Popijając je wodą, stwarzasz idealne warunki do zadziałania przeczyszczających właściwości tego związku.

Wrażliwość na działanie polioli jest jednak różna. Nie każdy zaobserwuje u sobie ten efekt. Niektórzy będą musieli szybko udać się do toalety już po garści czereśni i łyku wody, inni bez efektów ubocznych mogą jeść czereśnie na kilogramy i beztrosko popijać je wodą lub mlekiem.

Czereśnie ogólnie mogą działać przeczyszczająco. Z tego wynika jedno z przeciwwskazań do jedzenia czereśni. Niektórzy mogą objadać się czereśniami i nie wywołają one efektu przeczyszczającego, inni nie mają tego szczęścia i już kilka garści zmusza ich do wizyty w toalecie. Dlaczego tak się dzieje? Chodzi o salicylany, fruktozę i sorbitol. Z przeczyszczającym działaniem tych (i wielu innych) owoców wiąże się jednak inna ciekawostka.

Właściwości zmuszające cię do wizyty w toalecie po zjedzeniu owoców, to tak naprawdę ich przystosowanie do przetrwania. Rośliny produkują owoce pestkowe dla zwierząt (w tym ludzi), by w układzie pokarmowym „przenieść” pestki w nowe miejsca i umożliwić zasiedlanie nowych obszarów przez te rośliny. Po wydaleniu pestek przez zwierzęta, może rozwinąć się z nich roślina. Zwierzęta są więc dla owoców przenośnikami pestek. Ludzie nie jedzą czereśni z pestkami, ale dotyczy to większych zwierząt, np. niedźwiedzi.

