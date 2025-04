Przygotowanie krupniku dla cukrzyka naprawdę nie jest wielką filozofią. Kilka prostych modyfikacji i wzbogacenie zupy o proste składniki uczyni z niej danie nie tylko odżywcze, ale i sycące, i nieprzesadnie kaloryczne, no i oczywiście pasujące do diety dla cukrzyka. Taka zupa dla diabetyka to dobra propozycja na każdą porę roku i na dni, gdy nie ma czasu na pichcenie dwóch dań.

Aby przystosować tradycyjny przepis na krupnik dla osób z cukrzycą, należy wprowadzić kilka modyfikacji, które pomogą obniżyć indeks glikemiczny oraz zwiększyć zawartość błonnika i wartości odżywczych zupy. Oto jak można to zrobić.

Tradycyjnie krupnik przygotowuje się z kaszą jęczmienną. Możesz jednak użyć kaszy jęczmiennej perłowej lub kaszy pęczak, które mają niższy indeks glikemiczny. Alternatywnie, możesz użyć kaszy gryczanej, która ma niższy indeks glikemiczny niż jęczmienna.

Dodaj więcej niskoskrobiowych warzyw, takich jak marchew, seler, por,kalafior, brokuły i kapusta. Warzywa te są bogate w błonnik i mają niski indeks glikemiczny. Ziemniaki mają wyższy indeks glikemiczny, więc użyj ich w ograniczonej ilości lub zastąp je warzywami o niższym IG, np. batatami (w małych ilościach) lub całkowicie pomiń.

Użyj bulionu z chudego mięsa, np. z kurczaka bez skóry lub indyka, aby obniżyć zawartość tłuszczu i kalorii. Można również wykorzystać bulion warzywny jako bazę, aby jeszcze bardziej zredukować kaloryczność krupniku dla cukrzyka.

Wybierz chude mięso, takie jak pierś z kurczaka lub indyka, zamiast tłustych kawałków wieprzowiny czy wołowiny. Możesz również użyć mięsa z królika, które jest niskotłuszczowe.

Zamiast soli, dodaj więcej ziół i przypraw, aby wzbogacić smak zupy. Użyj natki pietruszki, koperku, liścia laurowego, ziela angielskiego, tymianku i majeranku.

Jeśli używasz tłuszczu do smażenia warzyw, wybierz oliwę lub olej rzepakowy zamiast masła czy smalcu. Jak zaraz się przekonasz, można zrobić krupnik dla cukrzyka bez obsmażania czegokolwiek.

fot. Przepis na krupnik dla cukrzyka/ Adobe Stock, Arkadiusz Fajer

Oto przepis mojej babci, który znajomy diabetolog określił, jako wprost idealny dla diabetyka, choć on dodałby jeszcze trochę kurkumy, co my w przepisie uczyniliśmy. Z korzyścią dla zdrowia i smaku zupy.

Oczywiście można krupnik dla cukrzyka gotować nie tylko wtedy, gdy ma się w domu diabetyka.

Tak przygotowana zupa nasyci na długo i nie podniesie gwałtownie poziomu cukru we krwi, więc poziom energii utrzyma się na stałym poziomie. Krótko mówiąc, oczy po posiłku nie będą się nikomu zamykać, a apetyt na małe co nieco pojawi się później, niż myślisz. To naprawdę działa.

Podajemy składniki na 6 porcji krupniku dla cukrzyka, czyli na dwa dni dla 3-osobowej rodziny. Zupa jest tak sycąca, że spokojnie możesz zrezygnować z szykowania drugiego dania, jeśli nie masz czasu na zrobienie pełnego obiadu dla cukrzyka.

Składniki:

2 litry wody,

400-500 g piersi z kurczaka lub indyka,

2 marchewki,

1 mała pietruszka,

1 por,

1/2 selera,

1 mała cebula,

2 ząbki czosnku,

1/4 małego kalafiora, podzielonego na różyczki

1/4 małego brokuła, podzielonego na różyczki,

100-120 g kaszy pęczak (lub kaszy gryczanej),

2 łyżki oliwy,

1 liść laurowy,

3-4 ziarna ziela angielskiego,

6 ziarenek pieprzu,

szczypta kurkumy,

łyżka suszonego majeranku,

świeża natka pietruszki i koperek do posypania.

Sposób przygotowania:

W dużym garnku umieść pierś drobiową, dodaj wodę, liść laurowy, ziarna pieprzu, majeranek, cebulę i ziele angielskie. Gotuj na wolnym ogniu minimum godzinę (najlepiej 2-3 godziny). Wyjmij z wywaru mięso i odstaw do przestygnięcia. Uzupełnij w garnku wodę, jeśli dużo się wygotowało. Przecedź wywar, aby usunąć przyprawy. Wstaw bulion na ogień i wsyp kaszę. Gotuj ją 15 minut. W międzyczasie obierz i zetrzyj na tarce marchew, selera, pietruszkę. Selera po umyciu przekrój wzdłuż, a następnie pokrój w poprzek w półplasterki. Jeśli jeszcze nie pokroiłaś kalafiora i brokułu, zrób to teraz. Pierś pokrój na drobne kawałki. Po 15 minutach gotowania kaszy wrzuć do zupy starte i pokrojone warzywa oraz mięso. Jeśli chcesz, możesz pokroić cebulę i ją wrzucić z powrotem do krupniku dla cukrzyka – moja babcia odpuszczała cebulę. Obierz ząbek czosnku i przeciśnij go przez praskę wprost do zupy. Dodaj kurkumę oraz oliwę i zamieszaj. Gotuj całość przez 5-7 minut. Przed podaniem posyp świeżą natką pietruszki i koperkiem.

