Prosty obiad dla cukrzyka może być tani i jednocześnie bardzo zdrowy. Przy kompozycji obiadów i innych posiłków w diecie cukrzycowej trzeba kierować się konkretnymi zasadami. Poznaj nasze wskazówki, które pozwolą ci samodzielnie planować łatwe obiady cukrzycowe. Dodatkowo pokazujemy 10 przepisów na tanie i proste obiady idealne dla diabetyków.

Stosowanie jadłospisu cukrzycowego oznacza konieczność przestrzegania kilku zasad w komponowaniu posiłków, dzięki którym nie podbijają one gwałtownie cukru we krwi. Obiady mogą być naprawdę proste i tanie, ale muszą opierać się na pewnych uniwersalnych zasadach.

Weglowodany w prostym obiedzie dla cukrzyka

Przede wszystkim obiad dla cukrzyka musi mieć wyważoną zawartość złożonych węglowodanów. Najczęściej węglowodany w cukrzycy liczy się za pomocą wymienników węglowodanowych. Ich rozkład ustala się indywidualnie z lekarzem.

Zazwyczaj obiad w cukrzycy powinien dostarczać od 3 do 6 wymienników węglowodanowych (WW), czyli dokładnie 30-60 g czystych węglowodanów.

Baza prostego obiadu dla cukrzyka

Żeby obiad był sycący, smaczny i odżywczy, koniecznie umieść w nim warzywa. Nie możesz ich pominąć! Najlepiej stosować warzywa surowe, blanszowane lub grillowane, bo mają niższy indeks glikemiczny, niż np. warzywa w formie przecierów. W zimie śmiało korzystaj z warzyw mrożonych. Nie bój się też owoców w ograniczonych ilościach. Owoce można jeść przy cukrzycy, jeśli zachowujesz umiar i kontrolujesz pozostałe elementy diety.

Białko w prostym obiedzie dla cukrzyka

Białko to niezbędny element każdego zdrowego obiadu. Dodatkowo białko w posiłku cukrzycowym spowalnia przyswajanie węglowodanów, a to bardzo pożądane. Stosuj roślinne źródła białka, lub zdrowe białka zwierzęce:

rośliny strączkowe : fasola, bób, ciecierzyca, soczewica;

: fasola, bób, ciecierzyca, soczewica; nabiał: mleko, jogurty, kefiry, chude sery i twarogi;

mleko, jogurty, kefiry, chude sery i twarogi; mięso : drób, chuda wieprzowina i wołowina, jak najmniej przetworzone;

: drób, chuda wieprzowina i wołowina, jak najmniej przetworzone; jaja (jajka są zdrowe, ale cukrzycy powinni jeść max. 7 jaj w tygodniu);

(jajka są zdrowe, ale cukrzycy powinni jeść max. 7 jaj w tygodniu); soję, tofu , produkty sojowe i zamienniki mięsa z dobrym składem;

, produkty sojowe i zamienniki mięsa z dobrym składem; ryby i owoce morza: zarówno najzdrowsze z ryb tłuste ryby morskie, jak i chude ryby o białym mięsie.

Zdrowy tłuszcz w prostym obiedzie dla cukrzyka

Dodatek zdrowego tłuszczu do posiłku to naturalny sposób na obniżenie cukru we krwi po takim posiłku. Unikaj smażenia i agresywnego pieczenia, a tłuszcz najlepiej dodawaj do posiłków na zimno. Będzie zdrowszy, zachowa więcej witamin i cennych kwasów tłuszczowych. Może być to:

zdrowy olej, np. oliwa,

pestki,

nasiona,

orzechy różnego rodzaju,

awokado.

Zdrowe nienasycone tłuszcze zapobiegają groźnym powikłaniom cukrzycy. To bardzo ważne, żeby jeść je często.

Cukrzycowe superfoods w obiedzie dla diabetyka

Każdy posiłek jest dobrą okazją do przemycenia składników odżywczych, naturalnych substancji poprawiających zdrowie i ziół na cukrzycę. Jest wiele roślinnych związków i substancji, które nie zaliczają się do grupy węglowodanów, tłuszczów i białek, a są niezwykle cenne dla zdrowia. To szeroka grupa naturalnych antyoksydantów, polifenoli i związków biologicznie czynnych. Do obiadu dla cukrzyka możesz dodać:

różnorodne przyprawy o działaniu antyoksydacyjnym : pieprz, chili, paprykę, zioła;

: pieprz, chili, paprykę, zioła; wyciągi roślinne i skoncentrowane soki bez cukru: wyciąg z buraka, suszoną aronię, sok z żurawiny itp.;

i skoncentrowane soki bez cukru: wyciąg z buraka, suszoną aronię, sok z żurawiny itp.; substancje naturalnie obniżające poziom cukru we krwi, np. ocet jabłkowy o szerokich właściwościach prozdrowotnych;

wyizolowany błonnik , który obniża ładunek glikemiczny potraw, np. błonnik witalny;

, który obniża ładunek glikemiczny potraw, np. błonnik witalny; siemię lniane, które jest jednym z polskich, tanich superfoods.

Takich prozdrowotnych w cukrzycy związków jest naprawdę wiele. Ich dodawanie do posiłków ma sens i jest polecane.

Jakie zupy dla cukrzyka?

Zaniem wymienimy konkretne przykłady, pokrótce omówimy zasady, jimi warto się kierować, gotując zupy dla cukrzyka:

unikaj dodatków o wysokim indeksie glikemicznym , takich jak ziemniaki, biała mąka, biała ryż i biały makaron,

, takich jak ziemniaki, biała mąka, biała ryż i biały makaron, zwiększ ilość warzyw w zupach , szczególnie tych bogatych w błonnik, jak kapusta, brokuły, kala-fior,

, szczególnie tych bogatych w błonnik, jak kapusta, brokuły, kala-fior, dodawaj źródła białka , takie jak chude mięso, ryby, tofu, fasola i soczewica,

, takie jak chude mięso, ryby, tofu, fasola i soczewica, staraj się nie dosładzać i ograniczać dodatek soli.

Oto przykłady zup przyjaznych cukrzykowi:

kapuśniak - ma niski indeks glikemiczny i jest bogaty w błonnik,

żurek (bez ziemniaków i białej kiełbasy) – dostarcza białka i błonnika,

zupa ogórkowa – bogata w błonnik i probiotyki,

krupnik dla cukrzyka - dostarcza białka i błonnika, syci na długo,

zupa minestrone (Włochy) – bogata w błonnik i białko roślinne,

zupa miso (Japonia) – ma niski indeks glikemiczny, bogata w białko i probiotyki,

zupa z soczewicy (Indie) - bogata w białko roślinne i błonnik,

gazpacho (Hiszpania) – ma niski IG, bogata w błonnik i witaminy,

zupa pho (Wietnam) – bogata w białko i ma niski indeks glikemiczny.

Czy cukrzyk może jeść mięso z rosołu?

Tak, mięso z rosołu może być zdrowym i wartościowym elementem diety osób z cukrzycą, pod warunkiem że jest spożywane z umiarem i w odpowiednich proporcjach. Ważne jest, aby wybierać chude kawałki mięsa i kontrolować ilość soli oraz tłuszczu w rosole.

Mięso z rosołu jest dobrym źródłem białka, które jest niezbędne dla zdrowia i może pomóc w stabi-lizacji poziomu cukru we krwi. Najlepsze jest mięso drobiowe bez skóry oraz chuda wowłowina. Jeśli rosół był przyprawiony, warto już zrezygnować z dosalania zupy czy wyłowionego z niej go-towanego mięsa.

Jaka surówka do obiadu dla cukrzyka?

Surówki są doskonałym dodatkiem do obiadu dla osób z cukrzycą, ponieważ są bogate w błonnik, witaminy i minerały, a jednocześnie mają niski indeks glikemiczny.

Oto kilka propozycji surówek, które będą odpowiednie dla diabetyka:

surówka z kapusty kiszonej i marchewki,

surówka z ogórka i rzodkiewki,

surówka z buraków i jabłka,

surówka z rukoli i pomidorków koktajlowych,

surówka z selera naciowego i jabłka,

surówka z kapusty pekińskiej i papryki,

surówka z marchwii i pora,

surówka z selera i jabłka.

Do każdej z nich można dodać drobno posiekaną cebulkę, a całość warto skropić olejem rzepakowym lub oliwą, co dostarczy kwasów omega oraz ułatwi przywajanie witamin, a przy okazji obniży dodatkowo indeks glikemiczny surówki. Nie należy surówek dla cukrzyka dosładzać. Lepiej dodwać im smaku np. sokiem z cytryny. Surówki można posypywać siemienim lnianym, niewielką ilością sezamu lub pestkami dyni czy słonecznika.

Możesz samemu wymyślać obiady w diecie cukrzycowej, lub postawić na nasze gotowe i dobrze skomponowane propozycje, które cię nie rozczarują. Nasze przepisy na proste obiady dla cukrzyków dostarczają niewiele prostych węglowodanów i są niskokaloryczne. Sprawdzą się też jako element diety w stanie przedcukrzycowym.

Prosty i szybki obiad dla cukrzyka: kasza z pieczarkami

Wartości odżywcze posiłku:

620 kcal,

37 g białka,

79 g węglowodanów,

15 g tłuszczu.

Składniki:

100 g kaszy gryczanej,

100 ml śmietanki 12%,

100-150 g pieczarek,

natka pietruszki,

ogórek kiszony,

opakowanie jogurtu typu Skyr,

dowolne przyprawy.

Sposób przygotowania:

Ugotuj kaszę na sypko. Na suchej patelni podpiecz pieczarki, dodaj śmietanę, czosnek, sól, pieprz i inne ulubione przyprawy. Dodaj jogurt Skyr do gotowego sosu. Podawaj kaszę z sosem pieczarkowym obficie posypaną pietruszką i z ogórkiem kiszonym.

fot. Prosty i szybki obiad dla cukrzyka/ Adobe Stock, nesavinov

Obiad dla cukrzyka bez mięsa: dziki ryż na słodko

Wartość odżywcza posiłku:

519 kcal,

31 g białka,

70 g węglowodanów,

14 g tłuszczu.

Składniki:

60 g dzikiego ryżu,

100 g chudego twarogu,

50 g jogurtu naturalnego,

łyżeczka cynamonu,

jabłko,

20 g orzechów włoskich lub pecan,

łyżeczka erytrytolu.

Sposób przygotowania:

Ugotuj ryż na sypko. Posyp gotowany ryż twarogiem, dodaj jogurt naturalny. Pokrój jabłko w kostkę i dodaj do ryżu. Wymieszaj. Posyp wszystko obficie cynamonem. Danie posyp orzechami włoskimi. Możesz dosłodzić je erytrytolem.

fot. Obiad dla cukrzyka bez mięsa/ Adobe Stock, Jenifoto

Prosty obiad z mięsem dla cukrzyka: pulpety drobiowe z ryżem i surówką

Wartości odżywcze posiłku:

44 kcal,

35 g białka,

53 g węglowodanów,

9,7 g tłuszczu.

Składniki:

50 g brązowego ryżu,

150 g mielonego mięsa z indyka,

1/2 białka jaja,

100 g cukinii,

pół cebuli,

50 g pora,

2 łyżki jogurtu naturalnego.

Sposób przygotowania:

Ugotuj ryż na sypko. Zetrzyj cukinię na tarce i odciśnij ją z soku. Zetrzyj cebulę. Wymieszaj mięso z białkiem, cebulą i cukinią. Dopraw mięso na pulpety. Uformuj mniejsze kulki na pulpety. W dużym garnku ugotuj pulpety na wrzątku. Zrób surówkę z pora: podduś pora na suchej patelni do miękkości, dopraw solą i koperkiem. Wymieszaj z jogurtem. Podawaj pulpety z surówką z pora i ryżem.

fot. Pulpety drobiowe z ryżem/ Adobe Stock, Nelea Reazanteva

Prosty obiad dla cukrzyka: fasolka po bretońsku

Wartości odżywcze posiłku:

532 kcal,

38 g białka,

54 g węglowodanów,

16 g tłuszczu.

Składniki:

100 g passaty pomidorowej,

50 g suchej fasoli jaś,

papryka,

pół cebuli,

mała kiełbasa drobiowa,

10 g oliwy z oliwek,

kromka chleba żytniego razowego.

Sposób przygotowania:

Namocz fasolę i ugotuj ją, by lekko zmiękła. Do fasoli dodaj przecier pomidorowy i wodę. Dodaj ziele angielskie i podgrzewaj do zagotowania. Na oliwie podduś paprykę i cebulę. Dodaj je do zupy. Dopraw do smaku. Podawaj z kromką chleba.

fot. Fasolka po bretońsku dla cukrzyka/ Adobe Stock, shaiith

Łosoś z brokułami i komosą - prosty obiad dla cukrzyka na wynos

Wartości odżywcze posiłku:

610 kcal,

50 g białka,

38 g węglowodanów,

27 g tłuszczu.

Składniki:

150 g łososia,

50 g komosy ryżowej,

250 g brokułów,

10 g siemienia lnianego.

Sposób przygotowania:

Brokuły i komosę ugotuj al dente. Łososia upiecz w piekarniku przez ok. 15 minut w 200 stopniach. Podawaj komosę z brokułami i łososiem posypane siemieniem lnianym.

fot. Prosty obiad dla cukrzyków: łosoś z komosą i brokułem/ Adobe Stock, nblxer

Kaszotto z kurczakiem i kalafiorem o niskim indeksie glikemicznym

Wartości odżywcze posiłku:

560 kcal,

43 g białka,

62 g węglowodanów,

9 g tłuszczu.

Składniki:

75 g kaszy pęczak,

150 g piersi z kurczaka,

200 g kalafiora,

marchewka,

łyżeczka curry,

300 ml bulionu,

150 g selera naciowego,

natka pietruszki,

łyżeczka oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Na suchej patelni umieść kaszę. Dodaj oliwę i podgrzewaj chwilę razem do zarumienienia. Dodaj pierś z kurczaka i obsmaż ją, jednocześnie podgrzewając kaszę. Zalej zawartość patelni częścią bulionu. Dodaj curry, różyczki kalafiora, marchewkę i seler naciowy. Gdy kasza wchłonie płyn, dodaj więcej bulionu. Podduszaj, mieszając co jakiś czas potrawę. Potrawa jest gotowa, gdy kasza jest miękka. Posyp ją natką pietruszki.

fot. Proste kaszotto z kurczakiem i warzywami dla cukrzyka/ Adobe Stock, timolina

Makaron spaghetti z soczewicy z sosem bolońskim - idealny dla diabetyków

Wartości odżywcze posiłku:

562 kcal,

48 g białka,

65 g węglowodanów,

10 g tłuszczu.

Składniki:

100 g makaronu z czerwonej soczewicy (patrz: makaron dla cukrzyka)

100 g mielonej wołowiny,

200 g pomidorów z puszki,

pół cebuli,

czosnek,

przyprawy,

łyżeczka oliwy z oliwek,

10 g sera parmezan,

bazylia.

Sposób przygotowania:

Na oliwie z oliwek podsmaż cebulę, dodaj mięso, czosnek i przyprawy. Zalej mięso pomidorami. Ugotuj makaron al dente. Wymieszaj makaron z sosem, posyp go parmezanem i bazylią.

fot. Makaron z soczewicy idealny dla cukrzyków/ Adobe Stock, Elena Medoks

Sałatka ziemniaczana - prosty obiad dla cukrzyka na zimno

Wartość odżywcza posiłku:

495 kcal,

21 g białka,

54 g węglowodanów,

16 g tłuszczu.

Składniki:

250 g młodych ugotowanych i ostudzonych ziemniaków w mundurkach (źródło skrobi opornej),

2 jajka,

3 garście sałaty,

papryka,

pół czerwonej cebuli,

łyżeczka musztardy,

łyżeczka oliwy z oliwek,

łyżeczka octu jabłkowego.

Sposób przygotowania:

Pokrój ostudzone ziemniaki na ćwiartki. Ugotuj jajka i pokrój je na połówki lub ćwiartki. Wymieszaj ocet jabłkowy, musztardę i oliwę z oliwek. Pokrój paprykę i cebulę w mniejsze kawałki. Wymieszaj warzywa z ziemniakami i jajkami. Polej sałatkę uzyskanym sosem.

Pieczony pstrąg z sałatką i frytkami z selera

Wartości odżywcze posiłku:

605 kcal,

51 g białka,

35 g węglowodanów,

31 g tłuszczu.

Składniki:

pstrąg (ok. 250 g),

pół cytryny,

garść sałaty lodowej,

kilka rzodkiewek,

świeży ogórek,

koperek,

łyżeczka oliwy,

200 g selera korzeniowego,

30 g płatków owsianych.

Sposób przygotowania:

Zmiel płatki owsiane na mniejsze kawałki. Wymieszaj je z ulubionymi przyprawami: chili, papryką, pieprzem ziołowym. Pokrój selera w słupki. Polej go oliwą i obtocz w panierce z płatków owsianych. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni C. Włóż do piekarnika selera i oczyszczonego pstrąga. Piecz ok. 20 minut do miękkości frytek. Podawaj z sałatką z sałaty, ogórka i rzodkiewki. Pstrąga skrop sokiem z cytryny.

fot. Prosty obiad dla cukrzyka: pieczony pstrąg/ Adobe Stock, sriba3

Jajko sadzone na pomidorach z bobem i fasolką szparagową

Wartość odżywcza posiłku:

381 kcal,

29 g białka,

45 g węglowodanów,

11g tłuszczu.

Składniki:

200 g pomidorów z puszki,

2 jajka,

150 g mrożonego bobu,

200 g mrożonej fasolki szparagowej,

czosnek,

pół cebuli,

opcjonalnie: kolendra

kromka chleba żytniego razowego.

Sposób przygotowania:

Ugotuj w osolonej wodzie bób i fasolkę szparagową. Na patelni podgrzej pomidory, cebulę i czosnek, dodaj sól, pieprz i kmin rzymski. Dodaj jajka, przykryj i duś do ścięcia białek. Podawaj z gotowanym bobem, fasolką i chlebem.

fot. Prosty obiad dla cukrzyka z bobem/ Adobe Stock, lblinova

Artykuł pierwotnie opublikowano 17.01.2022 r.

Jakie owoce można jeść przy cukrzycy?