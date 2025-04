Te produkty zaburzają wchłanianie wapnia!

To nieprawda, że niedobór wapnia prowadzi tylko do osteoporozy! Otóż, jak się okazuje, deficyt tego składnika w organizmie może przyczyniać się również do pojawienia nadwagi lub otyłości. Jakie produkty zaburzają wchłanianie wapnia? Odkrywamy całą prawdę!

Reklama

1. Sól

Dieta obfitująca w sód (zawarty m.in. w soli kuchennej) sprawia, że wapń jest znacznie szybciej wypłukiwany z organizmu. Dlatego, jeśli tylko to możliwe, ogranicz jej spożycie!

2. Fasola

Fasola zawiera fityniany blokujące wchłanianie wapnia. Ma też sporo niestrawnego błonnika, działającego w bardzo podobny sposób. Dlatego niech fasola raczej sporadycznie ląduje na twoim talerzu.

3. Szczaw, botwinka i szpinak

Wszystkie te produkty zawierają szczawiany - są to związki, które tworzą z wapniem nieprzyswajalne sole. Ich wchłanianie przez organizm jest po prostu niemożliwe!

4. Słodycze

Cukier zawarty w słodyczach i słodzonych napojach sprawia, że wapń jest szybciej usuwany z organizmu.

5. Alkohol

Alkohol powoduje zakwaszenie organizmu, które z kolei bardzo źle wpływa na zdolność przyswajania witamin i mikroelementów z posiłków. W tym również wapnia...

Reklama

Dowiedz się:

5 rad, jak ograniczyć spożycie soli Szok! Co się kryje w daniach z proszku? 10 składników, które uwolnią cię od zmęczenia