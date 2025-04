Każda z nas ma dni, gdy ma ochotę wrzucić coś na ząb, a zaraz po zjedzeniu obiadu czuje głód. Okazuje się, że za zwiększony apetyt może paradoksalnie odpowiadać... jedzenie, a dokładniej mówiąc produkty spożywcze, po których szybciej czujesz głód.

Oczywiście na apetyt mogą mieć wpływ hormony, stres czy ćwiczenia, jednak bardzo wiele osób zapomina, że na łaknienie ma wpływ również to, co jesz. Zatem jak zapobiec wilczym napadom głodu? Wyeliminuj z diety te produkty już dziś...

1. Słodkie płatki śniadaniowe

Strzeż się ich! Wiem doskonale, że są pyszne (sama je uwielbiam), ale niestety zawierają syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy. To zaś może kolidować z wydzielaniem leptyny – hormonem czynnie uczestniczący w gospodarce energetycznej organizmu, a nieprawidłowości w jego wydzielaniu nieuchronnie prowadzi do przyrostu masy ciała.

2. Chleb pszenny

Kochasz chrupiące tosty o poranku? Najwyższy czas o nim zapomnieć! Niestety brak otrąb i niska zawartość błonnika może powodować wilczy apetyt. Nasz organizm bardzo szybko zamienia węglowodany proste na cukier, więc po błyskawicznym skoku energii, dość szybko zaczynasz czuć głód.

3. Frytki

Znasz ten smutek, gdy kończysz frytki? To bardzo podstępna przekąska, która oszukuje mózg i sprawia, że nigdy nie masz dosyć. Smażone na głębokim tłuszczu i posypane solą frytki to jeden z produktów najsilniej stymulujący ośrodek apetytu w mózgu.

4. Chińskie jedzenie na wynos

Jeżeli faktycznie jesteś wyjątkowo głodna, to zawsze lepszą opcją jest zjedzenie nawet najprostszego posiłku w domu, niż jedzenie chińszczyzny na wynos. W większości potraw tego typu stosowany jest glutaminian sodu. Wiele restauracji używa go, bo działa jako sztuczny wzmacniacz smaku.

Ostatnie badania wykazały, że regularne spożywanie glutaminianu sodu może zaburzyć funkcjonowanie sygnałów, które pozwalają kontrolować uczucie głodu i sytości. Wtedy nawet gdy jesteś pełna, możesz odczuwać głód.

5. Słodziki

Wiele osób na diecie rezygnuje z używania cukru i zastępuje go... słodzikiem. A to niestety dość duży błąd! Dlaczego? Sztuczne słodziki mogą być bardzo zgubne. Gdy nasze kubki smakowe wykrywają substancje słodzące, to organizm przygotowuje się do przyjęcia węglowodanów lub zastrzyk cukru. Jednak nie dostaje tego, a to sprawia, że pragnie go jeszcze więcej. To w konsekwencji przyczynia się do znacznego zwiększenia apetytu.

