Na opakowaniu jest zazwyczaj więcej niż jedna data, a konsumenci gubią się i nie wiedzą jak je czytać. W rezultacie, w koszu na śmieci ląduje często dużo dobrego jedzenia. Jakby tego było mało, terminy zamieszczone na opakowaniu są bardzo często jedynie czasem, gdy żywność jest najlepszej jakości. A to nie oznacza wcale, że nie możemy jej jeść po upływie tego czasu.

Reklama

Masz dosyć bezsensownego marnowania jedzenia? Zobacz, jakie pokarmy się nie psują i możesz je jeść nawet po upływie daty ważności.

5 najlepszych propozycji treningów dla początkujących

1. Miód

Możesz trzymać go w nieskończoność. Oczywiście może zmienić kolor i się skrystalizować, ale to wcale nie oznacza, że jest zepsuty i trzeba go wyrzucić. Nadal jest pyszny i całkiem bezpieczny dla naszego zdrowia.

Jeżeli miód uległ krystalizacji, to otwarty słoik umieść w naczyniu z gorącą wodą i zaczekaj aż się rozpuści.

2. Ryż

Nawet jeśli na jego opakowaniu zbierze się ogromna warstwa kurzu, to wewnątrz ryż jest tak dobry, jak w dniu zakupu. Dotyczy to ryżu białego, dzikiego, arborio, jaśminowego i basmati. Tylko pamiętaj, żeby przechowywać go w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Niestety brązowy ryż nie ma tyle szczęścia. Zawiera więcej oleju niż pozostałe odmiany i może być zjełczały, dlatego w jego przypadku lepiej trzymać się ustalonej przez producenta daty przydatności do spożycia.

Problemy z zasypianiem? Dowiedz się, co jeść na kolację, aby spać jak dziecko

3. Ocet

Można kupić z powodzeniem większa ilość octu, bo to kolejny produkt, który nie traci daty ważności. Następnym razem, gdy będziesz sięgała po butelkę octu nie zastanawiaj się, czy aby na pewno jest z nim wszystko w porządku. A nawet jeżeli stoi w szafce już nieprzyzwoicie długo, to wykorzystaj go do sprzątania.

4. Ekstraktu z wanilii

Prawdziwy ekstrakt z wanilii najczęściej zawiera w swoim składzie alkoholi. Dzięki temu przez bardzo długi czas pozostaje świeży i aromatyczny. Warto pamiętać, że sztuczny wyciąg z wanilii nie ma tak długiej żywotności. Dlatego jeżeli zastanawiasz się nad zakupem, to zdecydowanie polecamy naturalny wyciąg z wanilii, ale przez to również droższy.

Błyskawiczna dieta oczyszczająca. Dzięki niej zmieścisz się w ulubioną sukienkę

5. Sól

To produkt spożywczy, który nawet po upływie kilku lat będzie tak świeży jak w dniu zakupu. W tym przypadku nie musisz się zupełnie przejmować datą ważności.

6. Cukier

W przypadku cukru wyzwaniem nie jest utrzymanie jego świeżości, a zabezpieczenie go przed wilgocią. Dlatego upewnij się, że przechowujesz go w suchym miejscu i szczelnie zamkniętym pojemniku.

Źle się czujesz po jedzeniu? Poznaj 6 produktów najczęściej wywołujących zatrucia

7. Mocne alkohole

Nie trzeba się spieszyć.... Trunki można przechowywać naprawdę bardzo długo. Wystarczy trzymać je w chłodnym i ciemnym miejscu. Dzięki temu twój barek będzie mógł być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Alkohol może nieco stracić swój aromat, ale nie na tyle, aby to było wyczuwalne.

8. Suszona fasola

Suszona fasola może być przechowywana w nieskończoność. Warto jednak wziąć pod uwagę, że po upływie ok. 2 lat może być (po ugotowaniu) odrobinę twardsza niż zazwyczaj. Jednak z wiekiem nie traci swoich wartości odżywczych.

Zdrowe nie zawsze jest dobre! 7 produktów, których nie powinnaś jeść na pusty żołądek

9. Kawa rozpuszczalna

Dla nas to największe zaskoczenie. Jednak w przypadku kawy rozpuszczalnej jest jeden bardzo ważny warunek, trzeba przechowywać ją w zamrażalniku. Jednak nie ma znaczenia, czy jest otwarty, czy zamknięta.

10. Syrop klonowy

Podobnie jak w przypadku kawy rozpuszczalnej, jeżeli będziesz trzymać go zamrażalniku zachowa świeżość na bardzo długi czas. Teraz już nigdy nie będziesz musiała się zastanawiać, z czym zjeść naleśniki.

Reklama

Jedzenie owoców i picie gorącej herbaty to tylko część rzeczy, których nie powinnaś robić po posiłku