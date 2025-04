To nieprawda, że wątroba zaczyna szwankować tylko i wyłącznie u osób, które nadużywają alkoholu. Tak naprawdę kiepskie wyniki badań mogą pojawić się u każdego, kto nie dba o dobrze zbilansowaną dietę, pije za mało wody i nie jest skory do aktywnego trybu życia. Jak to zmienić?

8 sygnałów świadczących o obciążonej wątrobie

Spowolniona przemiana materii Wzdęcia, biegunki lub zaparcia Apetyt na słodycze Wahania nastroju Skurcze w łydkach i palcach u rąk Uczucie ciągłego zmęczenia Pojawienie się zmian na skórze (przede wszystkim przebarwień) Zabarwiony na żółto język

11 najlepszych produktów oczyszczających wątrobę

Poniżej podajemy listę produktów, które najszybciej pobudzą wątrobę do regeneracji. Dobrze, byś właśnie z tych składników komponowała swoje codzienne menu. Wytrwaj tak ok. 3 dni. Wtedy będziesz miała pewność, że wątroba szybko powróci do dobrej kondycji!

Na naszej liście znalazły się:

Warzywa kapustne: brokuły, kapusta i kalafior Awokado Szpinak Czosnek Kurkuma Grejpfrut Buraki Jabłka Rukola Zielona herbata Cytryna i limonka

Czego nie wolno jeść podczas kuracji oczyszczającej wątrobę?

Przede wszystkim nie wolno pić alkoholu! Jeśli chodzi o produkty spożywcze, koniecznie zrezygnuj ze smażonych potraw, mocnej kawy i herbaty, czerwonego mięsa, grzybów, pszennej mąki (w tym pszennego pieczywa czy makaronu) oraz wszelkich słodyczy.

