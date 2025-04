1. Świeże zioła: nadają potrawom lekko słony smak, zastępując sól, co pomaga zapobiegać nadciśnieniu

Dlaczego właśnie one? Rozmaryn, oregano, szałwia oraz tymianek wspomagają serce na dwa sposoby. Zawierają sporo antyoksydantów (flawonoidów i karotenoidów). Te zaś wymiatają z organizmu szkodliwe wolne rodniki przyczyniające się do uszkodzenia komórek serca oraz do rozwoju miażdżycy i chorób układu krążenia. Z drugiej strony zioła nadają potrawom słonawy smak, mogą więc zastępować sól. Dzięki temu obniża się ciśnienie tętnicze krwi (jak wiadomo, sól je podnosi).

Dawka terapeutyczna: przynajmniej 2–3 garście świeżych ziół dziennie

2. Orzechy włoskie: działają przeciwzapalnie, wzmacniają naczynia krwionośne

Dlaczego właśnie one? To dobre źródło zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, zwłaszcza kwasu alfa-linolenowego. Jak pokazują badania pomaga on przeciwdziałać stanom zapalnym w naczyniach krwionośnych, obniżać ciśnienie krwi oraz utrzymać cholesterol w ryzach. Dzięki temu zmniejsza ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Podobnie działają orzechy laskowe, migdały, nerkowce i brazylijskie.

Dawka terapeutyczna: 7 sztuk orzechów lub dwie łyżki oleju dziennie.

5 sposobów, jak zadbać o zdrowe serce?

3. Tofu: pomaga obniżyć poziom cholesterolu

Dlaczego właśnie on? Prozdrowotne właściwości zawdzięcza działaniu steroli roślinnych, białka i błonnika. Substancje te pomagają obniżyć poziom cholesterolu LDL o ok. 13% w ciągu 6 miesięcy. Wzbogacenie menu w tofu zapobiega zapychaniu naczyń krwionośnych i zmniejsza ryzyko miażdżycy. Podobnie działają suche nasiona soi, a także sojowe mleko i jogurty.

Dawka terapeutyczna: 100 g tofu co drugi dzień.



4. Pomidory: zmniejszają ryzyko chorób serca i układu krążenia w tym miażdżycy, zawałów i udarów

Dlaczego właśnie one? To jedno z najlepszych źródeł potasu, witaminy C, E i kwasu foliowego, które wspomagają pracę serca i pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Jednak prawdziwym hitem jest zawarty w ich miąższu likopen. To silny przeciwutleniacz, który zwalcza szkodliwe wolne rodniki, chroniąc przed uszkodzeniami komórki serca. Badania pokazują, że może on także zmniejszać ryzyko miażdżycy, zawałów i udarów. Najcenniejsze dla serca nie są jednak surowe pomidory, a ich przetwory (soki, przeciery, keczupy), czy pomidory suszone.

Dawka terapeutyczna: 2 szklanki soku pomidorowego (najlepiej bez soli) lub 2–3 łyżki przecieru pomidorowego dziennie.



Jak obniżyć wysoki cholesterol?

5. Komosa: zmniejsza ryzyko nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca i zaburzeń jego rytmu

Dlaczego właśnie ona? Zawiera 2,5 raza więcej zdrowych nienasyconych tłuszczów niż pszenica, a także jest dobrym źródłem magnezu. Ten zaś jest niezbędny do prawidłowej pracy mięśnia sercowego i zapobiega nadmiernym skurczom naczyń krwionośnych. Włączenie komosy do menu może obniżać ryzyko choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn o ok. 29%. Ziarno dba także o serce pań, zwłaszcza tych po menopauzie.

Dawka terapeutyczna: szklanka nasion co drugi dzień (przed ugotowaniem trzeba je długo płukać pod bieżącą wodą).

6. Ziemniaki: utrudniają przyswajanie tłuszczów i cholesterolu z posiłków

Dlaczego właśnie one? To jedno z najbogatszych źródeł witaminy C uszczelniającej naczynia krwionośne. Ziemniaki ugotowane i przechowywane w lodówce 24 godziny zawierają sporo skrobi opornej. Zawierają ją również schłodzone kasze, makarony oraz czerstwe pieczywo. Substancja ta to po prostu cukier, który pod wpływem niskiej temperatury zmienia strukturę. Nie rozkłada się do postaci glukozy, przez co nie jest wchłaniany w jelicie cienkim, tylko trafia do jelita grubego. Tam ulega fermentacji i działa jak błonnik.

Dawka terapeutyczna: ok. 20 g skrobi opornej dziennie czyli tyle, ile ma razem filiżanka schłodzonego brązowego ryżu, 3 średnie ziemniaki, filiżanka makaronu, filiżanka ugotowanej fasoli, 5–6 łyżek płatków owsianych i 4 kromki czerstwego pełnoziarnistego pieczywa.



7. Czarne jagody: obniżają ciśnienie tętnicze krwi

Dlaczego właśnie one? Mają sporo kwasu acetylosalicylowego, który może obniżać ciśnienie tętnicze krwi. Substancja ta zapobiega powstawaniu zakrzepów w naczyniach krwionośnych i odkładaniu złogów cholesterolowych w tętnicach. Naukowcy odkryli także, że czarne jagody potrafią o blisko połowę obniżyć poziom „złego” cholesterolu. Najzdrowsze są surowe jagody, które działają ze zdwojoną siłą w połączeniu z innymi owocami. Świetnie nadają się także do mrożenia - nie tracą właściwości pod wpływem niskiej temperatury.

Dawka terapeutyczna: filiżanka jagód dziennie



na podstawie tekstu autorstwa Agnieszki Leciejewskiej/Vita