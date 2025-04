fot. Fotolia

Produkty korzystnie wpływające na zdrowie serca

Istnieją silne zależności pomiędzy jedzeniem a układem krążenia. Aby zachować równowagę i zapobiegać chorobom oraz cieszyć się zdrowiem jak najdłużej przy istniejących już schorzeniach, warto zwrócić uwagę na poniższe produkty i włączyć je do swojej diety:

płatki owsiane są źródłem rozpuszczalnego w wodzie błonnika, ich spożycie może znacząco wpłynąć na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi

są źródłem rozpuszczalnego w wodzie błonnika, ich spożycie może znacząco wpłynąć na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi warzywa i owoce oraz nasiona roślin strączkowych oprócz rozpuszczalnego w wodzie błonnika zawierają antyoksydanty, które unieszkodliwiają wolne rodniki (wolne rodniki uszkadzają naczynia krwionośne, błony komórkowe, przyczyniając się do powstawania miażdżycy i jej powikłań - zawału, udaru mózgu, choroby niedokrwiennej). Dodatkowo warzywa i owoce są źródłem potasu, który bierze udział w regulacji ciśnienia krwi

oprócz rozpuszczalnego w wodzie błonnika zawierają antyoksydanty, które unieszkodliwiają wolne rodniki (wolne rodniki uszkadzają naczynia krwionośne, błony komórkowe, przyczyniając się do powstawania miażdżycy i jej powikłań - zawału, udaru mózgu, choroby niedokrwiennej). Dodatkowo warzywa i owoce są źródłem potasu, który bierze udział w regulacji ciśnienia krwi w szczególności owoce jagodowe i cytrusowe, pomidory, brokuły, borówki, czarne porzeczki, grejpfruty są dobrym źródłem antyoksydantów

są dobrym źródłem antyoksydantów cebula, czosnek, czerwone winogrona i wino zawierają substancje o działaniu przeciwkrzepowym

zawierają substancje o działaniu przeciwkrzepowym marchew i dynia zawierają najwięcej β-karotenu, który chroni naczynia krwionośne przed uszkodzeniem

zawierają najwięcej β-karotenu, który chroni naczynia krwionośne przed uszkodzeniem jabłka zawierają dużo pektyn, które zmniejszają stężenie złego cholesterolu (LDL)

zawierają dużo pektyn, które zmniejszają stężenie złego cholesterolu (LDL) olej rzepakowy oraz oliwa z oliwek posiadają najmniej nasyconych kwasów tłuszczowych, są bogate w kwas oleinowy, który zmniejsza stężenie złego cholesterolu (LDL), nie powodując zmian w stężeniu HDL (dobry cholesterol).

posiadają najmniej nasyconych kwasów tłuszczowych, są bogate w kwas oleinowy, który zmniejsza stężenie złego cholesterolu (LDL), nie powodując zmian w stężeniu HDL (dobry cholesterol). olej słonecznikowy i sojowy są bogatym źródłem kwasów omega-6 oraz omega-3, które w istotny sposób obniżają poziom cholesterolu

są bogatym źródłem kwasów omega-6 oraz omega-3, które w istotny sposób obniżają poziom cholesterolu makrela, śledzie, łosoś, tuńczyk, sardynki są bogate w wielonienasycone kwasy omega-3

są bogate w wielonienasycone kwasy omega-3 orzechy włoskie, migdały, ziarna słonecznika są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, dodatkowo zawierają duże ilości witaminy E, niszczą wolne rodniki uszkadzające naczynia krwionośne.

Dzięki zrównoważonej diecie bogatej w powyższe, przykładowe składniki, możemy zadbać o nasz układ krążenia. Już po kilku tygodniach zmiany odżywiania można zaobserwować pozytywne efekty, czyli spadek cholesterolu czy nadciśnienia. Dodając do tego regularny wysiłek fizyczny mamy receptę na długie i szczęśliwe życie.

Źródło: Materiały prasowe kampanii “Stawka to życie. Zastawka to życie”

