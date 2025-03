Sięgaj po produkty bogate w jod regularnie, zwłaszcza jeśli unikasz dosalania potraw solą jodowaną. Prawidłowy poziom tego pierwiastka jest niezbędny dla zdrowia, szczególnie dla tarczycy. Niedobory jodu, ale i jego nadmiar nie są dla organizmu korzystne. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, zwróć się po pomoc do dietetyka, a już na pewno nie bierz suplementów z jodem na własną rękę.

Spis treści:

Najbogatsze w jod są produkty pochodzenia morskiego – wodorosty, ale też ryby i owoce morza. Dobrym źródłem tego pierwiastka jest też jodowana sól kuchenna, mleko i przetwory mleczne. W jod najuboższe są produkty zbożowe, owoce i warzywa.

Dzienne zapotrzebowanie na jod wynosi u osoby dorosłej od 150 do 300 mikrogramów (µg). Niektóre produkty spożywcze są bardzo bogate w ten pierwiastek, inne zawierają go niewiele. Przygotowaliśmy tabelę z produktami dostarczającymi jod, układając je od najbogatszych do najuboższych w ten pierwiastek.

Zawartość jodu w produktach spożywczych zależy od miejsca uprawy. Plantacje położone bliżej morza dostarczają produktów spożywczych bogatszych w jod. Uprawy położone daleko od morza zwykle dostarczają produktów uboższych w jod.

Z warzyw najwięcej jodu zawierają szpinak i brokuły. Rzodkiewka i sałata liściasta zawierają go 8 mikrogramów w 100 g. Pozostałe warzywa zawierają od 1 do 3 mikrogramów jodu w 100 g. Ogólnie rzecz biorąc warzywa nie są uważane z obfite źródło tego pierwiastka.

Owoce, podobnie jak warzywa, nie są dobrym źródłem jodu. Jednym z najbogatszych w ten pierwiastek owocem jest morela, która dostarcza jedynie 1 µg jodu w 100 g. Inne owoce, np. jabłka zawierają go jeszcze mniej (0,1 µg) w 100 g.

Warto wiedzieć, że jod z pokarmów wchłania się bardzo dobrze, bo aż w 90%. Niestety wchłanianie może ulec zmniejszeniu, jeśli w pożywieniu znajdują się znaczące ilości żelaza, wapnia, magnezu, ale też fluorków, glikozydów, siarkocyjanków i goitrogenów, które obecne są w kapuście, brokułach, brukselce, kalafiorze, kalarepie, batatach, soi, jarmużu. Dlatego produktów bogatych w jod nie warto łączyć z tymi warzywami, jeśli zależy ci na przyswojeniu jak największej ilości tego pierwiastka.

Z tego samego względu brokuły, choć należą do najbogatszych w jod warzyw, nie są jego specjalnie cennym źródłem, gdyż jego wchłanianie jest ograniczone ze względu na inne składniki tego warzywa.

Spośród wymienionych wyżej produktów zawierających duże dawki jodu, najbogatsze w selen są następujące ryby i owoce morza:

Bogate w selen są zbożowe produkty pełnoziarniste. Dlatego warto łączyć je w posiłkach z produktami bogatymi w jod, lecz uboższymi w selen.