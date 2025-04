2 z 5

2. Makaron

Choć to produkt o charakterze węglowodanowym nie trzeba go wykluczać z diety nawet w trakcie odchudzania. Wybierz makaron razowy, będzie miał więcej błonnika pokarmowego i dzięki temu nasyci na dłużej. Kupuj makarony z różnych zbóż (np. żytniego, gryczanego), nie tylko pszenne. Uważaj na sosy, bo to one są głównym sprawcą „tuczącej opinii” makaronu. Porcja carbonary to 520 kcal, zaś porcja spaghetti z fetą i szpinakiem to tylko 252 kcal.