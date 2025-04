Przez wiele lat właściwości miodu gryczanego były niedoceniane, natomiast on sam uchodził za miód pośledniego gatunku. Wszystko przez jego ciemną barwę. Obecnie wiadomo, że im miód ciemniejszy, tym więcej cennych składników zawiera (np. fosfor, żelazo lub magnez). Im miód jaśniejszy, tym mniej w nim np. soli mineralnych. Wiele osób jada miód gryczany, mieszając go z jasnymi gatunkami miodów, aby załagodzić ostry smak i silny zapach.

Miód gryczany jest mniej słodki od innych, jaśniejszych gatunków miodu. Ma barwę ciemnofioletową, brązową lub niemal czarną i jest jednym z najciemniejszych polskich miodów.

Bardzo charakterystyczny jest zapach miodu gryczanego – wyraźnie wyczuwalny jest zapach podobny do aromatu kaszy gryczanej.

Miód gryczany wolno krystalizuje – zajmuje to ok. 12 miesięcy. Jego kryształy są większe i łatwiej wyczuwalne, a sam miód nie jest tak gładki jak inne skrystalizowane gatunki miodów.

W 100 g miodu gryczanego jest ok. 340 kcal. W większości (96%) składa się z cukrów prostych – glukozy i fruktozy. Obok cukrów w miodzie gryczanym znajduje się wiele cennych składników:

Miód gryczany uważany jest za cenny element profilaktyki wielu chorób – od zwykłego przeziębienia po choroby układu krążenia i nowotworowe.

Oprócz soli mineralnych miód gryczany zawiera rutynę. Prawdopodobnie jego barwa wynika właśnie z zawartości tej substancji. Rutyna warunkuje prawidłową elastyczność i przepuszczalność naczyń krwionośnych. Ponieważ wiek przyczynia się do zmian w żyłach i tętnicach, miód gryczany polecany jest starszym osobom.

Rutyna w połączeniu z witaminą C, wapniem, selenem i cynkiem wzmacnia odporność, wykazując silne działanie antyoksydacyjne. Dzięki temu miód gryczany może być elementem profilaktyki chorób układu krążenia i udarów.

W miodzie gryczanym znajduje się kwercetyna. To związek chemiczny, który wykazuje działanie przeciwnowotworowe, gdyż hamuje wzrost komórek rakowych, hamuje działanie enzymów o charakterze kancerogennym (zapobiega powstawaniu mutacji powodujących rakowienie komórek), zapoczątkowuje apoptozę (samounicestwienie) w komórkach rakowych.

Lizozymy, czyli białka obecne w ślinie pszczół, wykazują działanie przeciwbakteryjne. Niszczą ściany komórkowe bakterii – stąd działanie przeciwbakteryjne miodu gryczanego. Wynika ono także z tego, że miód ten zawiera enzym zwany oksydazą glukozy. W połączeniu z wodą tworzy wodę utlenioną o działaniu przeciwbakteryjnym. To dlatego o miodzie mówi się, że jest naturalnym antybiotykiem.

Można go dawkować łyżeczkami i jeść sam lub spożywać z nim napoje albo zimne potrawy. Warto pamiętać, że aby miód nie tracił swoich właściwości prozdrowotnych, nie należy go poddawać działaniu temperatury powyżej 40 stopni.

Jedna dawka miodu to:

Uwaga! Miodu gryczanego ani żadnego innego nie podaje się dzieciom poniżej 1. roku życia.

Miód gryczany można stosować leczniczo. Zaobserwowano, że ta naturalna substancja wykazuje właściwości:

Niektórzy stosują miód, w tym miód gryczany, podczas leczenia wrzodów żołądka i nadkwasoty. Jest to pokarm łatwostrawny i łatwoprzywajalny.

Miód lipowo gryczany jest jaśniejszy i mniej intensywny w smaku. Łączy zalety obu gatunków miodu, czerpiąc z lipowego jego działanie przeciwgorączkowe, napotne, uspokajające i lekko nasenne.

To mieszanka dwóch ciemnych gatunków miodów. Łączy ich zapachy i smaki, a także właściwości. Do zalet miodu gryczanego dokłada więc działanie prebiotyczne, które miód spadziowy zawdzięcza dużej zawartości oligosacharydów.

Pamiętaj! Nie stosuj miodu jeśli masz nadwrażliwość na miód lub alergię na miód. W takim przypadku nawet niewielka ilość miodu może spowodować nudności, biegunkę lub wysypkę skórną, a nawet wywołać skurcz oskrzeli.