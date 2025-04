Fot. Fotolia

Oto 4 mity na temat pieczywa – przekonaj się, czy nie wierzysz w bajki!

Mit nr 1: Chleb jest ciężkostrawny

Owszem, pieczywo razowe przygotowywane na drożdżach może być problemem dla wrażliwego żołądka. Jednak chleb pszenny jest lekkostrawny i polecany tym, którzy mają problemy trawienne.

Mit nr 2: Pieczywo tuczy

Ważne jest, abyśmy dopasowywali spożycie pieczywa do własnych potrzeb energetycznych, zwłaszcza do aktywności fizycznej. Dla przykładu: jedno jabłko (145 g) zawiera ok. 72 kcal, jedna kromka chleba żytniego (50 g) ma ok. 56 kcal, co odpowiada ilości energii spalanej podczas 10-15 minut powolnego spaceru.

Warto wiedzieć, że w przypadku pieczywa żytniego razowego, pieczywa pełnoziarnistego – energia uzyskana z tych produktów (węglowodany złożone - skrobia) wchłaniane są do organizmu stopniowo, dają nam siłę na długi czas, a ich indeks glikemiczny chleba żytniego razowego jest stosunkowo niski, bo wynosi około 55.

Istnieją badania naukowe, które jednoznacznie przeczą tezie, jakoby spożycie pieczywa sprzyjało przybieraniu na wadze.

Mit nr 3: Spożywamy coraz mniej pieczywa



Odpowiedzialny za liczby Główny Urząd Statystyczny używa klasyfikacji, która nie bierze pod uwagę np. usług cateringowych czy spożycia w barach tzw. szybkiej obsługi.

Mit nr 4: Pieczywo jest niezdrowe

Pieczywo jest zdrowe i od setek lat lub nawet tysiącleci spożywane przez ludzi. Chleb jest jednym z najmniej przetworzonych produktów na rynku, a to, co jest naturalne, jest najlepsze dla ludzkiego organizmu. Co ważne, nie istnieją poważne badania naukowe świadczące o tym, że pieczywo źle wpływa na nasze zdrowie.

Wyjątkiem jest celiakia, która jest chorobą warunkowaną genetycznie i wymaga diety bezglutenowej, ale częstość jej występowania wynosi około 1% w populacji europejskiej. Produkty zbożowe, w tym zwłaszcza pieczywo są podstawą piramidy zdrowego żywienia i powinny być spożywane 5-6 razy dziennie wg. rekomendacji dietetyków i naukowców.

