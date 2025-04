Masz problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała? Pamiętaj, że poza zwiększonym ryzykiem pojawienia się cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy i zawału serca, jesteś narażona również na szereg innych dolegliwości, które pozornie zdają się nie być związane z nadwagą.

Specjalnie dla was przygotowałyśmy zestawienie 5 najczęstszych problemów zdrowotnych, które mogą pojawić się u osób cierpiących na nadwagę. Pamiętaj, że w ich leczeniu najważniejsze jest pokonanie przyczyny, także zamiast brać leki lub suplementy, najpierw spróbuj stracić zbędny kilogramy. To zdecydowanie najlepsze rozwiązanie!

Oto 5 dolegliwości zdrowotnych, które łączy wspólny mianownik - nadwaga...

1. Zgaga

Zdarza ci się, że po każdym posiłku zaczynasz odczuwać silne palenie w gardle? Podwyższone ciśnienie w jamie brzusznej spowodowane nadmiarem tkanki tłuszczowej sprzyja cofaniu się pokarmu do żołądka albo przełyku. To właśnie z tego powodu masz zgagę...

2. Chrapanie

Czy wiesz, że spośród wszystkich 30-latków, co piąty mężczyzna i co dwudziesta kobieta chrapie? Oczywiście wraz z wiekiem statystyki te stają się coraz wyższe! Bezpośrednią przyczyną chrapania może być krzywa przegroda nosowa, obniżone napięcie mięśni języka i gardła, przerost migdałków, ale i również nadwaga. Wydaje ci się to dość dziwne? Otóż każdy nadprogramowy kilogram odkłada się nie tylko w okolicy pupy, brzucha i nóg, ale również w okolicy szyi, co zmniejsza drożność dróg oddechowych.

U osób otyłych tkanka tłuszczowa gromadzi się między innymi w okolicy szyi, a to powoduje zmniejszenie drożności górnych dróg oddechowych i sprawia, że powietrze musi przedostawać się przez nie z dużo większym ciśnieniem.

- tłumaczy dr n. med. Patrycja Wachowska-Kelly, specjalista chorób wewnętrznych ze Szpitala Medicover

Chrapanie jest nie tylko męczące dla twoich bliskich, ale również stanowi poważne zagrożenie dla twojego zdrowia, bowiem często wiąże się z bezdechem sennym. Ten z kolei sprawia, że nie wypoczywasz podczas snu, masz problemy z koncentracją i cierpisz na chroniczne przemęczenie.

3. Żylaki

Choć skłonność do żylaków możemy odziedziczyć po rodzicach i dziadkach, także tryb życia i nadwaga mogą doprowadzić do niedrożności żył głębokich. Nadprogramowe kilogramy sprawiają, że twoje nogi muszą każdego dnia dźwigać potężny ciężar, przez co naczynia krwionośne w nich się znajdujące ulegają osłabieniu. Dodatkowo osoba cierpiąca na otyłość ma zwiększone ciśnienie krwi, co jest kolejnym czynnikiem warunkującym pojawienie się żylaków.

Żyły nie zawsze sobie z tym radzą, w efekcie czego krew może zacząć zalegać w kończynach dolnych, co z czasem skutkuje powstawaniem żylaków.

– mówi dr Wachowska-Kelly.

4. Kłopoty ze wzrokiem

Według badań opublikowanych przez Royal National Instytute of the Blind ludzie otyli są dwukrotnie bardziej narażeni na utratę wzroku. Jak to możliwe? Otóż nadwaga bardzo często jest pośrednią przyczyną pojawiania się chorób siatkówki oka. Warto również zwrócić uwagę, że większość osób otyłych cierpi na cukrzycę, której powikłania wiążą się właśnie z problemami ze wzrokiem (tzw. retinopatia cukrzycowa).

5. Nadpotliwość

Niestety to najbardziej dotkliwy problem, bowiem wraz z nim pojawiają się problemy z utrzymaniem higieny - szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Choć na nadpotliwość mogą cierpieć również osoby niemające problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, to właśnie nadwaga sprzyja pojawieniu się problemu nadpotliwości.

Nadwaga sprawia, że każdy ruch ciała wymaga zdecydowanie większego wysiłku. A wraz ze zwiększonym wysiłkiem, podnosi się temperatura wewnątrz organizmu. By ciało człowieka nie uległo przegrzaniu, energia cieplna zaczyna być wydalana poprzez pot. Pamiętajmy jednak, że nadpotliwość wywołuje nie tylko nadwaga. Problemy hormonalne, cukrzyca, a nawet nowotwory mogą wywoływać podobne objawy.

