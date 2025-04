fot. Fotolia

Do czego potrzebny jest potas?

Potas (K) jest pierwiastkiem, który znajduje się we wszystkich komórkach żywych organizmów i tym samym warunkuje ich funkcje życiowe. W związku z tym jego rola w organizmie człowieka jest nieoceniona. Pomaga on w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi oraz we właściwym funkcjonowaniu układu mięśniowego. Szczególnie korzystnie wpływa na mięsień sercowy. Wspomaga także przewodnictwo impulsów nerwowych i dotlenia mózg. Ma to wpływ na poprawę procesów myślowych oraz koncentrację.

„Pierwiastek życia” odpowiada również za gospodarkę wodną organizmu. Ponadto bierze udział w procesie przemiany materii, usuwając jej zbędne produkty.

Objawy niedoboru potasu

Niedobór potasu objawia się przede wszystkim uciążliwymi skurczami mięśni, zaburzeniami pracy serca, a także nerek. Ważnym symptomem deficytu tego pierwiastka jest też nadciśnienie tętnicze, które może być przyczyną chorób serca i udaru mózgu.

Na niedobór potasu narażone są osoby przyjmujące leki moczopędne, gdyż wraz z moczem jest on wydalany z naszego organizmu. Pierwiastek ten tracimy również razem z potem. Dlatego jego niedobór może grozić osobom aktywnym fizycznie oraz przebywającym w gorącym i suchym klimacie.

Potasu ubywa z organizmu również w wyniku wymiotów i ostrych biegunek. Deficyty tego makroelementu występują także u osób starszych. Przyczyną niedoboru „pierwiastka życia” jest także nieodpowiednia – bogata w sól – dieta, w wyniku której do organizmu dostarczana jest zbyt duża ilość sodu w stosunku do potasu.

Gdzie szukać potasu i sodu?

Sód występuje naturalnie w różnych produktach spożywczych, np.:

mleku,

śmietanie,

jajkach.

Zawiera go także – w znacznie większych ilościach – przetworzona żywność, taka jak wędliny, pasztety, słone przekąski, zupy w proszku, kostki bulionowe czy przyprawy typu jarzynka.

Najpopularniejszymi źródłami potasu w naszej diecie są:

ziemniaki,

banany,

biała fasola,

kapusta.

Bogate w ten pierwiastek są również pestki dyni, koncentrat pomidorowy, kakao sypkie i czekolada, orzechy ziemne i włoskie, morele suszone, natka pietruszki oraz kasza gryczana.

