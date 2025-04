1. Zapytaj siebie: czego potrzebujesz?

Zamiast pytać czego chcę, zapytaj czego potrzebuję? Chcę rzucić pracę i spędzać całe dnie na plaży! Chcę zjeść cały tort, ale jednocześnie ważyć 10 kg mniej! Chcę mieć figurę Jennifer Lopez!

Czego potrzebujesz? Szczuplejszego ciała, by kręgosłup nie bolał tak bardzo! Sprawności fizycznej, by móc jeździć na rowerze z dziećmi! Pięciu posiłków dziennie, by mieć sprawy umysł i możliwość koncentracji w pracy.

Odwiedź na pytanie o potrzeby zbliża cię do rzeczywistości i pozwala ustalić odpowiednie postanowienie dotyczące diety i fitnessu. Zastanów się, jak chcesz, żeby zmieniło się twoje życie po wprowadzeniu postanowienia, co będziesz robić inaczej, jakie będę tego pozytywne skutki?

Wiesz już? Zapisz to i wracaj do tych notatek na początku raz w tygodniu, potem raz w miesiącu, byś nie zapomniała po co zmieniasz swój styl życia i nawyki żywieniowe.

2. Nie bądź hura optymistką

Błędy są dowodem na to, że próbujesz! Bez nich stoisz w miejscu. Potknięcia będą się zdarzały, bo nie żyjesz w szklanej bańce idealnego świata. Chore dziecko, projekt w pracy, korek – takie sytuacje mogą pokrzyżować twoje plany związane z realizacją postanowień noworocznych. Jednak, jeśli zakładasz działanie długofalowe to jednorazowa wpadka niczego nie zmienia. Nie pozwól, by drobiazgi sprawiły, że przestaniesz dostrzegać cel.

3. Twój cel to podróż nie konkretny punkt

Większość osób określa bardzo konkretnie cel postanowień noworocznych np. schudnę 5 kg w 4 tygodnie! To przykład myślenia życzeniowego bez planowania małych kroków, które są konieczne, by zaszła realna zmiana. Wyobraź sobie swój cel jako proces, podróż, a nie konkretny punkt docelowy. Schudniesz 5 kg w miesiąc i co dalej? Porzucisz regularne posiłki i aktywności fizyczną? Jaka to zmiana? Żadna!

4. Nie podążaj za tłumem!

Styczeń to czas, kiedy ze zdwojoną siłą „atakują” restrykcyjne diety. Nagłówki zachęcają do odchudzania dietą grejpfrutową (lub dowolną inną), która w 14 dni pozwala zrzucić 10 kg i oczyścić organizm. Bronisz się przed tym, ale tylko do czasu.

Gdy nagle w biurze jedna, dwie, trzy koleżanki zaczynają jeść wyłącznie grejpfruty ty zaczynasz się zastanawiać. Jednak zanim kupisz 3 kg grejpfrutów, zadaj sobie jedno krótkie pytanie: czy to, co chcę zrobić sprawia, że będę zdrowsza, a moje życie będzie lepsze?

