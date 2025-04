Jeszcze do niedawna przed świętami kościelnym rygorystycznie przestrzegano postów. Dziś coraz rzadziej mamy bezmięsne piątki, niewiele osób unika alkoholu w okresie Adwentu, zaś na wigilijny stół, obok tradycyjnych dań, trafiają także mięsne. A szkoda! Przedświąteczny post miał bowiem nie tylko wymiar duchowy, ale także – zdrowotny.

Jakie korzyści dla ciała może przynieść post?

Naukowcy, którzy od lat badają mechanizmy starzenia się zauważyli, że okresowe głodówki mogą zwiększać długość życia. Skutecznie chronią też przed chorobami, np. cukrzycą typu 2, demencją oraz chorobą Parkinsona. Niektórzy stosują je nawet jako jedną z metod walki z nowotworami, twierdząc, że komórki rakowe znoszą brak pokarmu znacznie gorzej niż zdrowe.

Oto zalety poszczenia!

Zaleta nr 1

Lekkie menu, oparte na warzywach i owocach reguluje pracę jelit i oczyszcza organizm. Błonnik wspomaga trawienie i usuwa z jelit toksyny. To zaś zapobiega niestrawności, zaparciom, a także stanom zapalnym żołądka i jelit.

Zaleta nr 2

Zachowując przynajmniej raz w tygodniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, wzmacniamy organizm. Mięso i wędliny, zawierają sporo białka (obciążającego nerki i wątrobę), soli podwyższającej ciśnienie tętnicze krwi oraz szkodliwych nasyconych kwasów tłuszczowych podnoszących poziom cholesterolu.

Zaleta nr 3

Post to świetna okazja, by jeść zdrowsze dania jarskie i ryby, zwłaszcza te morskie. To ważne źródło zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, obniżających poziom cholesterolu oraz zapobiegających chorobom serca i układu krążenia.

Zaleta nr 4

Okazuje się, że typowy przedświąteczny post służy także urodzie. Ponieważ opiera się na kaszach, warzywach strączkowych i oleju lnianym, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci, wspomaga leczenie trądziku, a nawet ułatwia walkę z cellulitem.

Zaleta nr 5

No i jedna z najważniejszych zalet postu: rezygnacja z przyjemności, czyli słodyczy i alkoholu. Tradycję wyrzekania się ich warto przywrócić w czasach, gdy nadwaga staje się poważnym problemem. Po tygodniu wstrzemięźliwości świąteczne pierogi, pieczenie czy ciasta będą smakować jeszcze lepiej. Masz też sporą szansę zadowolić się małymi porcjami i uniknąć obżarstwa.



Jak pościć?

1. Nie stosuj głodówek

Zbyt rygorystyczne, posty mogą zaszkodzić przy kłopotach z tarczycą, chorobach psychicznych oraz cukrzycy. Kobiety w ciąży, karmiące piersią i rekonwalescenci, nie powinni rezygnować z mięsa.

2. Jedz 5 małych posiłków dziennie

Najlepiej co 2-3 godziny. To zapobiegnie osłabieniu i napadom głodu. Porcja posiłku powinna mieścić się na małym, śniadaniowym talerzyku.

3. Pij nawet 3 litry płynów dziennie

Najlepsza będzie woda, herbatki ziołowe i owocowe, wywary warzywne, maślanka, kefir lub jogurt naturalny. Możesz też pić soki z jabłek, cytrusów, kapusty, selera, buraków czy pietruszki (najlepiej przyrządzone w domu). Właściwe nawodnienie to lepsze oczyszczanie organizmu z toksyn.

4. Posiłki komponuj głównie z gotowanych i surowych warzyw

To właśnie one wzbogacą postną dietę w witaminy. Zamiast słodyczy jedz owoce (nie więcej niż 2 dziennie).

5. Nie zapomnij o białku

Raz dziennie wprowadź do menu jajka i biały ser, a 2–3 razy w tygodniu – ryby.

6. Jedz przynajmniej 3-4 kromki pieczywa dziennie

Poza pieczywem, na obiad zjadaj 2-3 łyżki kaszy, ryżu, lub makaronu. Zawarte w nich węglowodany są źródłem energii niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

7. Nie przesadzaj z dopalaczami

Unikaj nadmiaru kawy, mocnej herbaty. Działaj odwadniająco i wypłukują z organizmu cenne składniki odżywcze.

