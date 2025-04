fot. Fotolia

Kask, gogle, czy tłusty krem – to wszystko powinien mieć ze sobą dobrze przygotowany narciarz czy snowboardzista. Jednak wybierając się na stok, warto pomyśleć przede wszystkim o pożywnym posiłku, ponieważ podczas godziny aktywnego ruchu spala się ponad 500 kcal! Co zatem spakować do plecaka, by mieć energię na zimowe szaleństwa?

Jakie jedzenie jest najlepsze, gdy uprawiamy sporty zimowe?



Dieta miłośnika sportów zimowych powinna rozgrzewać oraz wspomagać regenerację organizmu podczas zwiększonego wysiłku.

Najlepiej gdyby składała się z węglowodanów złożonych, które dostarczą dużą dawkę energii, odpowiedniej ilości białka, które wzmocni mięśnie i kości oraz sporej ilości wody, która uchroni przed odwodnieniem spowodowanym intensywnym wysiłkiem.

– Jazda na nartach i snowboardzie to przede wszystkim przyjemność oraz możliwość spędzenia wolnego czasu z bliskimi. By w pełni czerpać radość z tego sportu, należy się do niego przygotować fizycznie, często już kilka miesięcy przed sezonem oraz zadbać o prawidłowe odżywianie na stoku – wyjaśnia Małgorzata Sienkiewicz, dyplomowany technolog żywności

z Z.T. "Bielmar", organizator ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Śniadaniowa Klasa” – Jeśli wybieramy się na narty czy snowboard, powinniśmy zjeść pożywne, energetyczne i ciepłe śniadanie. Zaopatrzy ono nas w energię, która ułatwia zmaganie organizmu z wysiłkiem fizycznym i zimnem.

Co na śniadanie? Pomysły na posiłki przed wyjściem z domu i na stoku!



Idealnym śniadaniem dla sportowca będzie kanapka z chudą wędliną, liściem sałaty, plasterkiem pomidora lub ogórka, przygotowanej na razowym pieczywie, posmarowanej dobrym tłuszczem roślinnym. Oprócz kanapki warto zjeść jajko (np. na miękko) i wypić gorącą herbatę z sokiem malinowym.

Nie powinno się najadać do syta czy wręcz "na zapas", ponieważ po obfitym posiłku pozostanie uczucie ciężkości i senności.

Lepiej wziąć ze sobą plecak, do którego należy spakować drugie śniadanie (np. kanapkę lub sałatkę warzywną) oraz gorzką czekoladę lub kilka batoników. Dodadzą one energii i rozgrzeją. Słodycze można zastąpić suszonymi owocami (rodzynkami i śliwkami, które oprócz cukru są bogate w mikroelementy, witaminy oraz antyoksydanty), orzechami lub bakaliami. W plecaku nie powinno zabraknąć również butelki niegazowanej wody mineralnej. Należy natomiast unikać alkoholu.

Co zjeść po powrocie ze stoku do domu?



Po całym dniu na stoku należy zjeść posiłek bogaty w białko.

Można sięgnąć po chude mięso z kurczaka, ryby (np. tuńczyk, łosoś, pstrąg), twaróg, jajka.

Odpowiednio skomponowane danie będzie sprzyjało regeneracji mięśni.

Źródło: materiały prasowe Planet PR/mn