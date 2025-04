Chciałam dziś napisać o motywacji, ale myśląc o swoich pacjentach i o powodach, dla których porzucają zmianę nawyków żywieniowych zdałam sobie sprawę, że chodzi o coś zupełnie innego.

Reklama

Problem tkwi w logistyce, kiedy nie jesteś przygotowana praktycznie do tego, by przygotowywać posiłki i przekąski ograniczasz możliwości dokonywania zdrowych wyborów żywieniowych praktycznie do zera.

Era „Nie mam czasu!”

Już cię słyszę, dudni mi to w głowie: „Naprawdę nie mam czasu!”. Ja ci odpowiem „Nieprawda, jeść zdrowo jest teraz znacznie łatwiej, tylko trzeba chcieć.”. Wygoda i oszczędność czasu nigdy dotąd nie były ze sobą tak blisko jak teraz. Każdy z nas: ja, ty, twoja mama, przyjaciółka i szefowa, wszyscy mamy 24 godziny doby. To nie jest tak, że Kaśka, która biega na fitness trzy razy w tygodniu i robi obłędny wegański mus czekoladowy żyje w świecie, w którym dzień jest dłuższy. Tylko od ciebie zależy jak wykorzystasz swoje 24 godziny, 1440 minuty, 86 400 sekund…

6 najczęstszych błędów na diecie. Czy i ty je popełniasz?

Masz jedno ciało, innego mieć nie będziesz. Twój organizm wiele znosi, wiele ci wybacza: nieprzespane noce, kilka kieliszków wina za dużo, batonika zjedzonego w biegu. Ciało jest twoim przyjacielem, ale jak każdy przyjaciel, którego zaufania nadużywasz w pewnym momencie krzyknie: STOP! Krzyk może być ledwo słyszalny, ale groźny. „Krzykiem” może być nadciśnienie, podwyższone stężenie cholesterolu, atak paniki, omdlenie.

Żyjemy w świecie, w którym każdy się śpieszy, a technologia wciąż dostarcza nowych rozwiązań oszczędzających czas. Czy potrafisz wykorzystać minuty, które dzięki temu odzyskujesz? Czy umiesz zrezygnować z kolejnego mycia okien, na rzecz wspólnego gotowania? Zobacz, ile ciekawych rozwiązań ułatwiających zdrowe żywienie jest dostępnych na wyciągnięcie ręki.

Internetowe supermarkety

W domowym zaciszu robisz zakupy bez kolejek i przepychanek. Możesz spokojnie przeczytać składy produktów spożywczych, a nawet sprawdzić termin przydatności do spożycia. Tworzysz listy zakupowe, by następnym razem nie zaczynać całego procesu zakupowego od nowa. Genialne!

Ekologiczne warzywa i owoce prosto pod drzwi

W Polsce powstaje coraz więcej grup zakupowych oferujących dostawy ekologicznych warzyw, owoców, z własnych upraw prosto pod drzwi twojego domu. Zamawiasz online, nie biegasz, nie szukasz. Po prostu masz!

Rozważania dietetyka: czy ty też jesteś nieczysta?

Szybkie gotowanie z najlepszymi kucharzami

Gotuj w 15 minut, dania na bazie wyłącznie 5 składników, pełen obiad z deserem w 30 minut? Coraz częściej znani kucharze łączą potrzebę szybkiego, prostego gotowania z dbałością o zdrowie. Mistrzem jest w tym Jamie Oliver, który w kilku swoich ostatnich książkach proponuje dania pyszne (jak zawsze), szybkie i zdrowe (podawana jest wartość odżywcza).

Aplikacje, sprzęty domowego użytku

Masz w lodówce 4 różne produkty i zero pomysłu, co z tego ugotować? Aplikacja na komórkę podpowie ci, co „wyczarować”. Nowoczesna lodówka bez otwierania przeanalizuje zawartość i na wyświetlaczu umieszczonym na drzwiach pokaże ci konkretny przepis. Robot kuchenny sam posieka warzywa, dobierze temperaturę i czas gotowania, żebyś ty na końcu zjadła gotową, ciepłą zupę.

Odmierzone - dostarczone

Nie ma sytuacji beznadziejnych. Nie udało ci się zrobić zakupów, w lodówce pustka? Są firmy, które dostarczają do domu produkty odmierzone do konkretnego przepisu. Jak to działa? Wchodzisz na stronę internetową, wybierasz, co chcesz ugotować np. grillowany łosoś z libańskim tabouleh, określasz ilość (dla pary, czy dla rodziny) i czekasz na kuriera.

Reklama

5 książek o diecie/kuchni, które powinnaś przeczytać