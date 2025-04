Problem - specjalista

Boli cię ucho - idziesz do laryngologa, gorzej widzisz - umawiasz się na konsultację z okulistą… Chcesz schudnąć? Korzystasz z pomocy dietetyka, ale jest duże prawdopodobieństwo, że na pewnym etapie kuracji będziesz też potrzebować wsparcia psychologa. Dlaczego?

Reklama

Nawyk a psychologia

Wiele aspektów związanych ze zmianą diety wiąże się z pracą nad nawykami. Nawykami, które często mają swoje podłoże w mechanizmach psychologicznych, spełniają określone role np. uspokajają, pocieszają, pozwalają rozładować emocje.

Często zdarza się, że w swojej pracy napotykam swoisty „mur”, który trudno jest mi wraz z moim pacjentem przeskoczyć i wtedy „do akcji” powinien wkroczyć doświadczony psycholog. Na bazie swojego doświadczenia uważam wręcz, że każdy pacjent może skorzystać z takiej pomocy, a współpraca dietetyk-psycholog powinna być ścisła jak ortopeda-rehabilitant.

Typ zdyscyplinowany vs. typ dowolny. Jak jest twój styl odchudzania?

Nurt poznawczo-behawioralny

Najlepsze efekty daje praca w nurcie poznawczo-behawioralnym, który nastawiony jest na działanie, bieżącą pomoc i pracę własną. Ten sposób terapii w niczym nie przypomina zakorzenionej w naszych głowach kozetki, ale daje narzędzia, które pomagają w dokonywaniu codziennych wyborów. Podstawą jest w tym przypadku „praca domowa” notatki, obserwacja, zadania do wykonania pomiędzy spotkaniami z psychologiem. To one stanowią rdzeń pomocy, psycholog jedynie wskazuje kierunek działania i sugeruje różne punkty widzenia na dany problem.

Psychodietetyk?

Od niedawna kształci się w Polsce psychodietetyków, ale przyznam ci szczerze nie jestem zwolenniczką prowadzenia przez jedną osobę zarówno kuracji dietetycznej jak i konsultacji psychologicznych. Uważam, że powinny to robić dwie osoby, każda będąca specjalistą w swojej dziedzinie. Niezależne, świeże spojrzenie na problem jest bardzo potrzebne w trudnym momencie kuracji żywieniowej.

Za niska, za gruba, za brzydka, za głupia... Przestań w końcu! Spójrz na siebie przychylnym okiem

Większość moich pacjentów dobrze przyjmuje sugestię pomocy psychologicznej, rozumie potrzebę i korzyści, ale zazwyczaj na tym się kończy! Choć rzadko mówione jest to na głos mam wrażenie, że psycholog to wciąż specjalista dla „nienormalnych”. Rozważania czym jest normalność zostawmy sobie na inny tekst, ale proszę cię być postarała się pomoc psychologiczną traktować neutralnie, jak pomoc każdego innego lekarza, czy specjalisty.

Psycholog może być potrzebny nie tylko w czasie odchudzania, ale także w innych trudnych momentach życia. Wiem to z doświadczenia w pracy z pacjentami i swojego własnego, osobistego.

Zobacz także:

Reklama

3 sekrety psychodietetyków, które sprawią, że będziesz jeść mniej

Jak zautomatyzować zdrowe nawyki żywieniowe?

Twój koszyk sklepowy jest jak twoja opinia