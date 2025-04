Cytrusy to owoce, które zdecydowanie powinny znaleźć się w diecie. Zawierają dużą dawkę witaminy C, błonnika, a jednocześnie nie są wysokokaloryczne. Chętnie sięgamy po pomarańcze, mandarynki i cytryny, a rzadziej wybieramy ich największego kuzyna. Jest słodki, a jednocześnie ma niski indeks glikemiczny. Mogą go jeść codziennie nawet cukrzycy.

Właściwości największego z cytrusów

Pomelo (Citrus maxima) należy do cytrusów i jest największym owocem w tej grupie. Występuje w różnych kolorach miąższu: czerwony, różowy, jasnoróżowy i biały. Pomelo to skarbnica cennych składników, zawiera:

witaminę C,

witaminę A,

witaminy z grupy B (w tym witaminę tiaminę, ryboflawinę, kwas foliowy, niacynę, witaminę B6),

polifenole (kwasy fenolowe, flawonoidy, antocyjany i garbniki),

składniki mineralne, najwięcej: potasu, wapnia, magnezu, fosforu, żelaza i miedzi.

karotenoidy (luteina, zeaksantyna, β-kryptoksantyna i β-karoten).

Właściwości zdrowotne związane z regularnym jedzeniem owoców pomelo są wszechstronne. Kluczową rolę odgrywają obecne w ich miąższu polifenole. W badaniach związki te wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwdrobnoustrojowe i przeciwmetaboliczne.

Owoce pomelo są bardzo cennym źródłem potasu. Pierwiastek jest niezbędny do utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej. Wspiera właściwą pracę serca, mięśnie, układu nerwowego i bierze udział w metabolizmie węglowodanów oraz białek.

Bogactwo witaminy C i antyoksydantów

Owoc jest wyjątkowo bogaty w kwas askorbinowy. Jedno obrane pomelo pokrywa ponad 400% dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Dlatego jego regularne jedzenie jest polecane zwłaszcza w okresach obniżonej odporności i sezonie infekcyjnym.

Pomelo wyróżnia się też jako doskonałe źródło antyoksydantów. Przeciwutleniacze zapobiegają uszkodzeniom komórek, które są spowodowane przez szkodliwe związki zwane wolnymi rodnikami. Te reaktywne formy tlenu mogą uszkadzać różne narządy, jak żołądek czy nerki, a także przyczyniać się do rozwoju wielu chorób, w tym cukrzycy i nowotworów.

Jak pomelo wpływa na metabolizm i trawienie?

Po pomelo warto sięgać codziennie, jeżeli chcemy zrzucić zbędne kilogramy. Jego jedzenie wspiera pracę układu pokarmowego oraz trawienie niektórych składników. W badaniach na zwierzętach wskazano, że ekstrakt z pomelo wpływał na poprawę metabolizmu tłuszczów w komórkach i tkankach. Regularne spożywanie tego cytrusa może też obniżać poziom cholesterolu we krwi.

Pomelo jest bogate w błonnik (jedn owoc zaspokaja 25% dziennego zapotrzebowania na ten składnik). Te naturalne włókna pobudzają jelita do pracy i ułatwiają wypróżnianie. Jednocześnie owoc jest niskokaloryczny: 100 g cytrusa to tylko 38 kcal.

Dodanie pomelo do jadłospisu to ochrona organizmu przed cukrzycą. Pomelo ma niski indeks glikemiczny, dlatego bez obaw mogą go jeść nawet diabetycy. Nie podnosi znacząco poziomu glukozy we krwi, a znaczna zawartość błonnika sprawia, że cukier jest wolniej wchłaniany w układzie trawiennym.

Kto nie powinien jeść pomelo?

Nawet codzienna konsumpcja pomelo jest całkowicie bezpieczna dla większości ludzi. Jedzenie tego cytrusa budzi zastrzeżenia głównie w kontekście interakcji z lekami. Podobnie jak grejpfrut, pomelo może zmieniać działanie środków farmakologicznych, dlatego nie wolno łączyć ich w diecie. Jeden owoc wystarczy, żeby spowodować interakcję z niektórymi lekami. Szczególnie dotyczy to preparatów stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazaniem do jedzenia pomelo jest oczywiście alergia na cytrusy. Uważać powinny też osoby, u których jedzenie kwaśnych pokarmów wywołuje objawy ze strony żołądka, jak zgaga.

