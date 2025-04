Pomidory warto jeść przez ich nadzwyczajne wartości odżywcze, wysoką zawartość witamin i minerałów. Właściwości pomidorów uwzględniają np. ochronę serca, wspieranie zdrowia palaczy i działanie przeciwnowotworowe. Poznaj powody, by jeść pomidory jak najczęściej.

Oto pełne wartości odżywcze pomidorów, uwzględniające ich makroskładniki, witaminy i minerały. Spójrz do tabeli by bliżej poznać pomidory.

Pomidory - makroskładniki

Pomidory - minerały

Pomidory - witaminy

Suche przedstawienie danych o wartościach odżywczych pomidorów może nie być dla ciebie pomocne, jeśli nie wiesz, jak zinterpretować wskazane liczby. Pomożemy: kaloryczność pomidorów jest bardzo niewielka, ale nie dostarczają one też za wiele białka i zdrowych kwasów tłuszczowych. Pomidory mają niewiele węglowodanów przyswajalnych i charakteryzuje je niski indeks glikemiczny: pomidory w cukrzycy są więc pokarmem idealnym.

Pomidory wyróżniają się ponadto wysoką zawartością potasu, mają trochę witaminy C, a także znaczne ilości witaminy K i folianów. Wszystkie witaminy i minerały z pomidorów nie są jednak najcenniejszym elementem tego warzywa (a w zasadzie owocu). Najbardziej wartościową częścią pomidorów są antyoksydanty.

Antyoksydanty i inne prozdrowotne cząstki w pomidorach

Pomidory zawierają potężne naturalne związki aktywne: antyoksydanty. Najważniejsze z nich to:

Likopen , z którego pomidory wręcz słyną. To też czerwony barwnik z pomidorów, odpowiedzialny też za właściwości arbuza.

, z którego pomidory wręcz słyną. To też czerwony barwnik z pomidorów, odpowiedzialny też za właściwości arbuza. Beta karoten , znany głównie z marchewki, obecny też w pomidorach. Nadaje pomidorom pomarańczowy kolor. W organizmie przetwarzany jest w aktywną formę: witaminę A.

, znany głównie z marchewki, obecny też w pomidorach. Nadaje pomidorom pomarańczowy kolor. W organizmie przetwarzany jest w aktywną formę: witaminę A. Narnigenina - obecna w skórce pomidora. Obniża stan zapalny i chroni przed wieloma chorobami.

- obecna w skórce pomidora. Obniża stan zapalny i chroni przed wieloma chorobami. Kwas chlorogenowy - potężny antyoksydant, który ma np. działanie obniżające ciśnienie krwi.

Im bardziej czerwony pomidor, tym więcej zdrowego likopenu posiada. Można więc śmiało stwierdzić, że czerwone (ale też czarne!), mocno dojrzałe pomidory są najzdrowsze.

Pomidory na nadciśnienie

Pomidory są jednym z lepszych źródeł potasu, minerału niezwykle ważnego dla zdrowia serca. Zdecydowanie warto polecać więc jedzenie pomidorów nadciśnieniowcom.

Przy wychwalaniu antynadciśnieniowych właściwości pomidorów warto zawsze wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie: pomidory nie mogą być mocno posolone, by były zdrowe na nadciśnienie.

Cała moc pomidorów w walce z nadciśnieniem polega na ich wysokiej zawartości potasu. Dieta na nadciśnienie musi dbać, by stosunek potasu do sodu był bliski 1:1, a najlepiej by potasu było w jadłospisie więcej. Jeśli solisz pomidora, dorzucasz się do dziennej puli sodu. Stosuj sól na pomidory tylko symbolicznie, a najlepiej całkiem ich nie sól.

Pomidory dla zdrowego serca

Nie tylko przeciwnadciśnieniowe działanie pomidorów przyczynia się do zdrowia serca. Likopen ma niezwykłe właściwości chroniące przed zawałami i udarami. U mężczyzn w średnim wieku, którzy mieli niskie stężenia likopenu we krwi, wykazano wyższą zapadalność na zawały i udary. Chcesz ochronić się przed przedwczesną śmiercią? Jedz pomidory!

Pomidory to świetne naturalne źródło likopenu. Dodatkowo poprawia on też stan wyściółki tętnic, obniża cholesterol LDL i zmniejsza ilość stresu oksydacyjnego.

Pomidory na piękną skórę

Pomidory to koktajl antyoksydantów, substancji poprawiających wygląd skóry. Co ciekawe, pomidory i inne źródła pokarmowe likopenu, mogą chronić przed oparzeniami słonecznymi.

Pomidory przeciw nowotworom

Badania obserwacyjne zauważają związek pomiędzy zwiększonym spożyciem pomidorów, a mniejszym występowaniem nowotworów:

prostaty,

żołądka,

płuc.

Pomidory mogą też chronić częściowo przed nowotworami piersi. Za właściwości chroniące przed nowotworami znowu odpowiada prawdopodobnie likopen, najpotężniejszy składnik pomidorów.

fot. Pomidory mają wiele właściwości prozdrowotnych/ Adobe Stock, Dusan Kostic

Pomidory dla palaczy

Pomidory nie pozwolą ci skutecznie rzucić palenia, a to najbardziej polecane dla zdrowia, ale mogą w pewien sposób ograniczyć szkody, jakie w twoim organizmie czyni palenie papierosów. To dzięki zawartości zdrowych kwasów organicznych: kwas kumarynowy i kwas chlorogenowy pozwalają wymiatać skuteczniej wolne rodniki, których nadmiar pojawia się przez narażenie na dym tytoniowy.

Pomidory na odchudzanie

Pomidory są niskokaloryczne, a bardzo zdrowe. To pierwszy i ostateczny argument, dlaczego pomidory mogą wspierać odchudzanie. To produkt, który można jeść na diecie odchudzającej praktycznie bez ograniczeń. Dodatkowo pomidory są niezwykle uniwersalne i można z nich robić wiele przetworów. Służą jako sos do makaronu, baza zdrowego ketchupu i świetny dodatek do zup. Zwiększ spożycie pomidorów, a zwiększysz szanse na odchudzanie.

Pomidory dla zdrowej krwi

Pomidory są dobrym źródłem witaminy K, która bierze udział w krzepnięciu krwi. Dieta odpowiednio bogata w witaminę K przeciwdziała tworzeniu się siniaków, powoduje, że krwotoki odpowiednio szybko ustają i reguluje zakrzepy. To też ważna witamina w zdrowiu kości.

Pomidory są uniwersalne, a dostarczają dużo składników prozdrowotnych

Pomidory mają wiele innych, praktycznych zalet, oprócz tego, że są najzwyczajniej zdrowe.

Można uprawiać je w Polsce bez większych problemów. Uprawa pomidorów na balkonie też jest możliwa.

bez większych problemów. Uprawa pomidorów na balkonie też jest możliwa. Są tanie , nawet w zimie można kupić tanie puszki z pomidorami.

, nawet w zimie można kupić tanie puszki z pomidorami. Łatwo zrobić przetwory pomidorowe i zachować je w domowej spiżarni.

Przekonują smakiem większość osób sceptycznie podchodzących do różnorodnych warzyw. Są szeroko lubiane w społeczeństwie.

w społeczeństwie. Pomidory mają też po prostu wiele kulinarnych zastosowań. Dania z pomidorami występują w kuchniach całego świata.

