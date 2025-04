fot. Fotolia

Reklama

Pomidor w zupie zdrowszy niż na kanapce?



Nie ma zdrowej kuchni bez udziału pomidorów. Mimo że najsmaczniejsze są te prosto z krzaka, to najzdrowsze okazują się być… te przerobione.

Pomidor to jedno z nielicznych z warzyw, któremu obróbka termiczna pomaga, a nie szkodzi. Większość roślin, poddawana gotowaniu, duszeniu czy smażeniu, traci w wysokiej temperaturze witaminy czy siłę działania prozdrowotnych związków. W przypadku pomidora jest na odwrót – wytwarza się w nim więcej istotnego dla naszego zdrowia składnika – likopenu.

Substancja ta to czerwony barwnik pomidora, który w organizmie zajmuje się „wyłapywaniem” wolnych rodników odpowiadających za procesy starzenia, a także wykazuje właściwości przeciwnowotworowe.

Zatem lepiej jest zjeść zupę pomidorową zrobioną z duszonych pomidorów lub pulpy pomidorowej niż plasterki pomidora na kanapce!

Pomidor jest również ważnym źródłem błonnika – zaleca się więc jego spożycie w trakcie diet odchudzających (pomidor ma też niewiele kalorii – ok. 23 kcal w 100 g). Pomidory i przetwory z nich to doskonałe źródło potasu, który obniża ciśnienie, wpływa na prawidłową pracę mięśni oraz funkcjonowanie mózgu.

Jak produkowane są konserwy z pomidorami?



Pomidory są zbierane w fazie ich największej dojrzałości i przetwarzane natychmiast po zebraniu (np. większość małych włoskich zakładów znajduje się w pobliżu gospodarstw uprawiających pomidory).

W pierwszym etapie produkcji skórkę usuwa się na parze lub w gorącej kąpieli. Następnie pomidory wraz z solą i wypełniaczem (sokiem pomidorowym lub puree) umieszcza się w puszcze pokrytej tworzywem sztucznym albo gotuje dalej, aby uzyskać koncentrat. Wreszcie puszki zamyka się szczelnie, ogrzewa i sterylizuje. Proces sterylizacji nie tylko gotuje pomidory w puszce, ale i zwiększa ilość likopenu.

Otwarte i niewykorzystane puszki z przetworzonymi pomidorami rdzewieją w lodówce albo „zasilają” pomidory w bisfenol, więc zawartość otwartej puszki należy przełożyć do szczelnego plastikowego pojemnika, wstawić do lodówki i zużyć zgodnie z zaleceniami producenta (zwykle w ciągu 24-48h). Warto pomidory trzymać w lodówce w zalewie, aby pozostały aromatyczne. Nie wolno ich zamrażać.

Czy należy bać się bisfenolu i unikać konserw powlekanych tym zmiękczaczem?



Bisfenol A został odkryty w 1891 roku. W skrócie jego nazwa to BPA. Używa się go do produkcji tworzyw sztucznych, poliestrów, polieterów oraz żywic epoksydowych. Bisfenol A wykorzystuje się w produkcji niektórych przezroczystych wysokojakościowych plastików (np. butelek do karmienia niemowląt). Jest on również składnikiem żywic wyścielających większość metalowych puszek do przechowywania żywności, z których niestety migruje do produktu.

Badania naukowe dowiodły, iż efektem działania bisfenolu A jest otyłość i zaburzenia gospodarki hormonalnej. Aby uchronić się przed szkodliwym wpływem tej substancji na nasze zdrowie, najłatwiej jest ograniczyć ilość zjadanych produktów z puszki, ryb, warzyw, soków, napojów czy wreszcie pomidorów, a wybierać te w butelkach szklanych.

Zobacz też: Dlaczego warto jeść brokuły?

Pomidorowe zdrowie w puszkach, słoikach i butelkach – mini przewodnik



Pomidory całe, obrane ze skóry – są zazwyczaj sprzedawane w puszkach, zanurzone w soku albo przecierze. Zazwyczaj jest to najwyższa jakość konserwy, która w produkcji zachowuje smak i aromat świeżego produktu. Jeśli przepis na dane danie wymaga pulpy pomidorowej, wystarczy pomidory rozgnieść widelcem i dodać razem z sokiem lub przecierem do potrawy. Pomidory krojone w kostkę, obrane ze skóry – to kawałki pomidorów o różnej wielkości zalane sokiem pomidorowym. Oszczędzają czas spędzany w kuchni. Pulpa pomidorowa – rozgniecione pomidory, które są mieszaniną pokrojonych pomidorów i przecieru pomidorowego. Pomidory San Marzano – to odmiana z Neapolu (Włochy). Takie pomidory mają charakterystyczny podłużny kształt i głęboką czerwoną barwę. Owoce zawierają dużą ilość suchej masy. Produkuje się z niej aromatyczne i gęste przeciery oraz sosy. Pomidory pieczone nad ogniem – dodają aromatu dymu do potraw. Trudno je kupić w Polsce, ale można przywieść je z Włoch. Suszone pomidory – sprzedawane w torebkach lub pakowane z dodatkiem oleju. Suche moczymy w gorącej wodzie, a te, które są pakowane w oleju, są gotowe do użycia. Oba rodzaje dodają daniu bardzo mocnego smaku pomidorów. Koncentrat pomidorowy – wykonany z długo gotowanych pomidorów. Należy stosować go rozważnie w odpowiednich ilościach, ponieważ koncentrat pomidorowy może wzbogacić i pogłębić danie, ale może go też przytłoczyć kwasowością.

Reklama

Zobacz też: Zdaniem dietetyka: Czy warto jeść grzyby?