Potas w pomidorach: ogromna zaleta, ale dla niektórych też wada pomidorów

Pomidory mają bardzo dużo potasu. Dla większości osób to ogromna zaleta, ale niektórzy muszą zrezygnować z jedzenia pomidorów przez wysoką zawartość potasu. 100 g pomidorów dostarcza ok. 237 mg potasu. Jeszcze więcej jest go w przecierze pomidorowym i koncentracie. Rekordową zawartość potasu 1565 mg/ 100 g mają suszone pomidory.