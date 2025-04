Nadkwasota i refluks oficjalnie należą do przeciwwskazań do jedzenia pomidorów. Można jednak częściowo złagodzić ich działanie, stosując sztuczki na ograniczenie ich kwasowości i właściwości pobudzających produkcję kwasu solnego. Sprawdź, jak bezpiecznie włączyć pomidory do diety na nadkwasotę i refluks pokarmowy.

Znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy można jeść pomidory przy nadkwasocie i refluksie, może wprowadzać w konsternację. Przy nadkwasocie żołądka z jednej strony pomidory są zakazane, ale pojawiają się na niektórych listach produktów polecanych.

Przeglądając internet, bez trudu natkniesz się na informacje, że pomidory są polecane przy nadkwasocie. Z drugiej strony, przy nadkwasocie eliminuje się produkty pobudzające wydzielanie kwasu żołądkowego i kwaśne, a do nich należą pomidory. Gdzie jest prawda?

Okazuje się, że pomidory należą do warzyw przeciwwskazanych przy nadkwasocie. Ich obecność na listach polecanych jest niepotwierdzonym naukowo przypadkiem. Nie korzystaj z list produktów na refluks, jeśli zauważysz pomidory po stronie polecanych warzyw.

Dlaczego nie można jeść pomidorów przy nadkwasocie?

Pomidory nie są polecane przy nadkwasocie i refluksie z uwagi na:

kwaśny odczyn , czyli kwaśne, niskie pH,

, czyli kwaśne, niskie pH, właściwość pobudzania układu pokarmowego do produkcji kwasu żołądkowego.

Te właściwości wynikają z obecności kwasów organicznych w pomidorach, szczególnie kwasu jabłkowego i kwasu cytrynowego.

Jak sprawdzić, czy możesz jeść pomidory przy nadkwasocie?

Nadkwasota i refluks to specyficzne problemy, których objawy i reakcje na niektóre produkty spożywcze, są różne u różnych osób. Dieta refluksowa często musi opierać się na własnych obserwacjach. W badaniach ankietowych przeprowadzonych po rozmowach z pacjentami chorującymi na refluks, pomidory faktycznie często wskazywane były jako warzywa, które wzmagają objawy. Chodziło zarówno o pomidory świeże, jak i te przetworzone.

Mimo wszystko warto sprawdzić, jaka jest twoja reakcja na pomidory. Jest szansa, że w łagodnych postaciach nadkwasoty i refluksu nie będą one powodować żadnych objawów. Nie musisz ich wtedy wykluczać, choć warto dostosować je do diety na nadkwasotę za pomocą kilku trików.

Pomidory nie są surowo zakazane przy nadkwasocie i w refluksie, jeśli nie masz po nich przykrych objawów. Nawet jeśli źle czujesz się po surowych pomidorach lub sosie pomidorowym, są sposoby na złagodzenie ich działania. Powinno się przygotować je w specjalny sposób, by lepiej wpisywały się w założenia diety w nadkwasocie. Oto doskonałe sposoby na przystosowanie pomidorów do diety na nadkwasotę i refluks pokarmowy. Zneutralizują ich kwasowość i poprawią samopoczucie po zjedzeniu pomidorów.

Łącz pomidory ze źródłem białka

Białko ma właściwości obniżające pH treści pokarmowej. Łącz pomidory ze źródłem białka, powinny cię mniej podrażniać. Skorzystaj z koncentratu pomidorowego do zamarynowania piersi z kurczaka, wkrój świeżego pomidora do twarożku.

Zredukuj kwasowość pomidorów nabiałem

Jeśli twoja nadkwasota pozwala ci częściowo na jedzenie sosów z pomidorów, możesz za pomocą nabiału zredukować ich kwasowość. Sos pomidorowy dobry na refluks to np. beszamel z dodatkiem passaty, sos pomidorowy wymieszany ze słodką śmietanką lub koncentrat pomidorowy zmieszany z mlekiem. Sam sok pomidorowy lub passata są zbyt kwaśne.

fot. Kurczak w sosie śmietanowym z suszonymi pomidorami - może sprawdzić się w nadkwasocie/ Adobe Stock, FormA

Dodaj sodę oczyszczoną do pomidorów

Soda oczyszczona to najskuteczniejsza zasadotwórcza substancja z twojej kuchni. Soda wchodzi w reakcje z kwasem i neutralizuje go częściowo. Dodaj płaską łyżeczkę (lub mniej) sody do sosu pomidorowego lub zupy pomidorowej, by pozbyć się kwasowego odczynu zapewnionego przez pomidory. Potrawa będzie się pienić, to normalne, świadczy o reakcji, w której wydziela się kwas węglowy w postaci dwutlenku węgla.

Nie podawaj pomiarów z kwaśnymi produktami

Jeśli decydujesz się już na nagięcie zasad diety na nadkwasotę przez dodanie pomidorów, nie łam przy okazji innych zasad tej diety. Nie łącz pomidorów z innymi kwasowymi produktami lub produktami w inny sposób łamiącymi dietę refluksową. Nie podawaj pomidorów:

z sosem musztardowym,

z octem,

z sokiem z cytryny,

agresywnie smażonych z dużą ilością tłuszczu.

Wybieraj pomidory odpowiednie gatunki pomidorów przy nadkwasocie

Choć w rankingu najzdrowszych pomidorów wygrywają pomidory koktajlowe, niekoniecznie to najlepszy wybór dla osób z refluksem i nadkwasotą. Korzystaj z mniej kwaśnych odmian pomidorów, np. słodszych pomidorów malinowych lub pomidorów tutti frutti. Wszystkie pomidory bardziej mięsiste i słodkie będą ci mniej szkodzić.

Wybieraj dojrzałe pomidory

Pomidory dojrzałe i czerwone powinny być mniej kwasowe niż pomidory zerwane przed szczytem swojej dojrzałości. Sięgaj tylko po mocno dojrzałe pomidory, które mają więcej cukru, a mniej kwasów organicznych.

fot. Wybór odpowiednich pomidorów na nadkwasotę zależy od stopnia ich dojrzałości/Adobe Stock, NDABCREATIVITY

Wyciągaj gniazda nasienne z pomidorów

Wyciągaj z pomidorów gniazda nasienne i pestki. To w nich gromadzi się większość kwasu z pomidorów. Korzystaj tylko z miąższu pomidorowego.

