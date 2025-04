Cukrzycy mogą jeść pomidory, nawet bez specjalnych limitów. Pomidory mają niski IG i wiele zalet dla diabetyków. Mogą być stałym elementem diety w insulinooporności i cukrzycy.

Indeks glikemiczny (IG) pomidorów i przetworów pomidorowych, prezentuje się następująco:

świeże pomidory mają IG równy 23 ,

, pomidory koktajlowe też mają IG równy 23.

Indeks glikemiczny soku pomidorowego

Indeks glikemiczny soku pomidorowego jest wyższy niż IG świeżych pomidorów, chyba że sok jest przecierowy i powstał ze zblendowanych pomidorów. Pomiary IG soku pomidorowego są różne w zależności od marki soku. Za IG soku pomidorowego można przyjąć wartość 23-38. To oznacza niski IG soku pomidorowego:

sos pomidorowy ma IG równy 23,

sok pomidorowy w puszce ma IG równy 38,

sok pomidorowy bez dodatku cukru ma IG równy 33.

Indeks glikemiczny pomidorów w puszce

Indeks glikemiczny pomidorów w puszce nie został określony w oficjalnych tabelach IG. Pomidory w puszce i świeże pomidory mają jednak najprawdopodobniej podobny IG w okolicach 30.

Indeks glikemiczny zupy pomidorowej

zupa pomidorowa ma IG ok. 38, ale dokładny indeks glikemiczny zależy od dodatków.

Indeks glikemiczny suszonych pomidorów

IG suszonych pomidorów jest wyższy (ok. 35), jeśli to klasyczne pomidory suszone, bez oleju. IG pomidorów w oleju będzie niższy. Olej (tłuszcz) obniża IG pomidorów.

suszone pomidory mają IG ok. 35.

Czy pomidor ma wysoki indeks glikemiczny?

Pomidory mają niski (mieszczą się w zakresie niskiego IG.

Ładunek glikemiczny pomidorów i przetworów pomidorowych

Ładunek glikemiczny to często bardziej miarodajna i przydatna dla cukrzyków i osób z insulinoopornością wartość. Podaje się go w odniesieniu do standardowej porcji produktu, czyli uwzględnia on też ilość przyjmowanych węglowodanów. Poniżej wartości ładunku glikemicznego dla poszczególnych porcji produktów i przetworów pomidorowych.

Średnia porcja świeżych pomidorów to 15 g węglowodanów, a ładunek glikemiczny to 3.

to 15 g węglowodanów, a ładunek glikemiczny to 3. Średnia porcja sosu pomidorowego do makaronu to 20 g węglowodanów i ładunek glikemiczny równy 2.

to 20 g węglowodanów i ładunek glikemiczny równy 2. Średnia porcja puszkowanego sosu pomidorowego to 15 g węglowodanów i ładunek glikemiczny równy 4.

to 15 g węglowodanów i ładunek glikemiczny równy 4. Średnia porcja soku pomidorowego bez cukru to 10 g węglowodanów i ładunek glikemiczny równy 2.

to 10 g węglowodanów i ładunek glikemiczny równy 2. Średnia porcja zupy pomidorowej bez dodatków to 20 g węglowodanów i ładunek glikemiczny równy 8.

Węglowodany w świeżych pomidorach

100 g świeżych pomidorów zawiera:

5,51 g węglowodanów ogółem,

2,1 g błonnika.

Węglowodany w suszonych pomidorach

100 g suszonych pomidorów (bez oleju) zawiera:

55,8 g węglowodanów,

12,3 g błonnika,

37,6 g cukrów.

Węglowodany w pomidorach z puszki

100 g pomidorów z puszki zawiera:

3,32 g węglowodanów ogółem,

2,99 g cukrów, w tym:

1,5 g glukozy,

1,49 g glukozy.

Węglowodany w soku pomidorowym

100 g soku pomidorowego zawiera:

4,32 g węglowodanów ogółem,

2,57 g cukrów,

1,2 g glukozy,

1,37 g fruktozy,

śladowe ilości sacharozy, laktozy, maltozy i galaktozy.

Czy pomidory zawierają dużo cukru?

Pomidory zawierają bardzo niewiele cukru. Znacznie mniej niż wszystkie owoce. Nie musisz martwić się naturalnym cukrem z pomidorów.

Czy pomidor podnosi cukier?

Wszystkie produkty, które zawierają choć trochę przyswajalnych węglowodanów, podnoszą w pewnym stopniu cukier. Pomidory nie mają jednak dużego potencjału do podnoszenia cukru we krwi. Możesz zjeść nawet dużą porcję, a stężenie glukozy we krwi ledwo drgnie.

fot. Pomidory mają niski indeks glikemiczny/ Adobe Stock, Daniel Ernst

Cukrzycy zdecydowanie mogą jeść pomidory. Nie muszą nawet specjalnie kontrolować ilości pomidorów w diecie. To jedne z produktów, które cukrzycy mogą jeść bez ograniczeń.

Oczywiście należy zwrócić uwagę na dodatki do pomidorów. Pomidory z jogurtem mogą być jedzone przez cukrzyków bez specjalnych limitów, ale już pomidory ze śmietaną powinny być ograniczane ze względu na nasycone kwasy tłuszczowe w śmietanie.

W ten sam sposób podchodź też do dodatku soli do pomidorów. Jeśli masz zamiar solić pomidory, nie możesz jeść ich bez żadnych ograniczeń. Sól w nadmiarze szkodzi cukrzykom mocniej niż zdrowym osobom!

Cukrzykom najbardziej polecane jest jedzenie świeżych lub uduszonych pomidorów z dodatkiem oliwy z oliwek, która ułatwi wchłanianie zdrowego likopenu. Nie poleca się jedzenia mocno solonych pomidorów. Pomidory można jeść ze skórką, to bardziej polecana dla cukrzyków forma.

Kilka dań z pomidorami, które są polecane cukrzykom to:

sałatka grecka z pomidorami,

pomidory z mozzarellą i bazylią, caprese,

makaron pełnoziarnisty w sosie pomidorowym,

sałatka z pomidorami i bobem (bób w cukrzycy też jest polecany),

leczo z pomidorami,

soczewica w sosie pomidorowym,

jajka na pomidorach: szakszuka.

Sok pomidorowy jest polecany w cukrzycy, diabetycy mogą go pić. Najbardziej zaleca się picie soku pomidorowego z niską zawartością soli. Choć zdrowy, sok pomidorowy nie może być spożywany bez limitu. Cukrzycy mogą wypić np. szklankę 250 ml soku na raz. Koniecznie trzeba sprawdzać skład soku pomidorowego. Nie powinno być w nim dodatku cukru.

Cukrzycy mogą jeść koncentrat pomidorowy i wykorzystywać go w potrawach. Koncentrat pomidorowy rzadko zawiera cukier, ale jeśli ma go w składzie, cukrzycy powinni go unikać. Koncentrat pomidorowy może posłużyć cukrzykom do przygotowania wielu smacznych sosów i podkręcenia pomidorowym smakiem dań.

Pomidory w cukrzycy są nie tylko dozwolone, a wręcz bardzo polecane. Jedzenie pomidorów ma dużo zalet dla cukrzyków. Oto niektóre z nich:

pomidory mają dużo likopenu , antyoksydantu chroniącego przed powikłaniami cukrzycy;

, antyoksydantu chroniącego przed powikłaniami cukrzycy; pomidory zawierają dużo potasu , minerału chroniącego przed nadciśnieniem, które jest częste przy cukrzycy,

, minerału chroniącego przed nadciśnieniem, które jest częste przy cukrzycy, pomidory mają mało kalorii i ułatwiają ułożenie odchudzającej diety,

i ułatwiają ułożenie odchudzającej diety, pomidory są bardzo wszechstronne w kuchni i można przygotować z nich dużo polecanych diabetykom potraw,

i można przygotować z nich dużo polecanych diabetykom potraw, pomidory mogą obniżać ładunek glikemiczny innych produktów spożywanych jednocześnie, bo są źródłem błonnika.

