Jedzenie pomidora ze skórką ma dużo zalet zdrowotnych. Jeśli chcesz zjeść pomidora i zachować w nim najwięcej wartości odżywczych, nie obieraj go. W niektórych przypadkach obranie pomidorów ma jednak sens i jest polecane. Sprawdź, kiedy pomidory lepiej obrać, a kiedy nie warto tego robić.

Pomidory jak najbardziej można jeść ze skórką, podobnie jak dozwolone jest jedzenie bobu ze skórką i jedzenie imbiru bez obrania.

Jedzenie pomidorów ze skórką ma dużo zalet zdrowotnych, z uwagi na zawartość błonnika w skórce pomidorów. W niektórych przypadkach bardziej polecane jest obieranie pomidorów przed spożyciem.

Boisz się jeść pomidory ze skórką z uwagi na zatrucia? Zatrucie skórką pomidora wcale nie jest tak powszechne jak się uważa. Skórka nie „przykleja się” raczej do żołądka. Układ pokarmowy doskonale radzi sobie z tym, by nic nie przywierało do powierzchni śluzówki żołądka.

Jeśli po zjedzeniu pomidora ze skórką dokuczają ci wymioty, najprawdopodobniej chodzi o chemikalia lub pestycydy, którymi potraktowany był pomidor. Rzadko kiedy faktycznie zatrucie skórką pomidora wiąże się z przyklejeniem jej do żołądka (choć w nieczęstych przypadkach to możliwe).

Niektórzy internauci skarżą się także na przyklejenie się skórki pomidora do gardła lub przełyku. Nieprzyjemne uczucie może utrzymywać się nawet kilka godzin. To też rzadkie, ale możliwe. Zazwyczaj „przepchnąć” taką przyklejoną skórkę pomidora pomaga zjedzenie większego kawałka suchego chleba, a następnie popicie go wodą.

Jedzenie pomidorów ze skórką ma wiele zalet. Jeśli nie masz żadnych problemów zdrowotnych, nie obieraj pomidorów przed jedzeniem. Obierając pomidory ze skórki, pozbawisz się cennych składników odżywczych. Oto główne zalety jedzenia pomidorów ze skórką:

Skórki pomidora dostarczają błonnika

Skórka pomidora to przede wszystkim błonnik nierozpuszczalny, który wspiera trawienie i ułatwia wypróżnianie. Skórki pomidora zwiększają objętość treści pokarmowej i ułatwiają pozbywanie się produktów przemiany materii.

Skórki pomidora dostarczają likopenu

Likopen to chyba najzdrowszy składnik odżywczy z pomidora. To silny antyoksydant, który działa przeciwnowotworowo, przeciwzapalnie i ochraniająco na komórki. Skórki pomidorów mają ok. 3 razy więcej likopenu niż miąższ.

Obierając pomidora tracisz witaminy

Na pewno wiesz, że sparzenie pomidora gorącą wodą to najlepszy sposób na jego obranie. Traktując pomidory wrzątkiem, pozbywasz się też z nich części witamin wrażliwych na wysoką temperaturę. Nie są to pewnie znaczne straty, ale straty, których możesz uniknąć, jedząc świeżego pomidora ze skórką. Bez obierania.

fot. Obieranie pomidora ze skórki nie zawsze jest konieczne i wskazane/ Adobe Stock, Image'in

Skórki pomidora to też pożywienie nie dla każdego. Czasem lepiej obrać pomidora, by nie powodował on efektów ubocznych. Oto przeciwwskazania do jedzenia pomidorów ze skórką:

Dieta lekkostrawna a skórka pomidora

Pomidory można jeść na diecie lekkostrawnej, ale lepiej je obrać. Skórki pomidorów nie mają ogromnego potencjału drażniącego układ pokarmowy, ale dla bezpieczeństwa przyjęło się, że pomidory należy obierać przy poleceniu diety lekkostrawnej. Pozbywa się też wtedy na pewno pozostałości po środkach ochrony roślin i pestycydów.

Dieta ubogoresztkowa a skórka pomidora

Skórka pomidora to prawie czysty błonnik. To z jednej strony zaleta dla większości osób (dieta bogatobłonnikowa to zdrowa dieta), ale dla innych wada i przeciwwskazanie. Pomidory powinny więc obierać osoby ze wskazaniem stosowania diety ubogoresztkowej: chorobami zapalnymi jelit, przed kolonoskopią i w innych przypadłościach.

Zaburzenia połykania i uchyłki a skórka pomidora

Jeśli jakaś osoba ma zaburzenia połykania lub uchyłki, lepiej obrać pomidora przed spożyciem, bo skórka przyniesie więcej szkód niż zalet. Dotyczy to np. osób z nowotworami w obrębie przewodu pokarmowego, osób po udarach i jest powikłaniem w radio- i chemoterapii. Dieta w uchyłkach jelita grubego także zabrania jedzenia skórek od pomidorów.

Osoby starsze a skórka pomidora

Jeśli osoby starsze mają problemy z żuciem, przełykaniem, lub ogólnie nie mają apetytu, lepiej obrać pomidora ze skórki przed jego podaniem. Skórka pomidora ma zalety zdrowotne, ale i tak lepiej zjeść większy kawałek pomidora bez skórki, niż męczyć się z jedzeniem mniejszego kawałka pomidora ze skórką.

