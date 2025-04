Spis treści:

Pomelo (inaczej Pomarańcza Olbrzymia) to największy z owoców cytrusowych. Może mieć 25 cm średnicy i ważyć nawet 2 kg. Gąbczasta skórka osiąga nawet 5 cm grubości. Owoc pomelo pochodzi z Malezji, uprawiany jest m.in. Indiach Tajlandii, Izraelu i Chinach. Pomelo może być:

różowe,

żółtozielone,

żółte.

Po skrzyżowaniu pomelo z chińską pomarańczą powstał dobrze wszystkim znany grejpfrut.

Smak pomelo

W smaku pomelo jest bardzo podobne do grejpfruta, jednak jest od niego słodsze i mniej kwaśne. Także w strukturze jest podobne do innych cytrusów. Jego biały, zielony lub czerwony miąższ jest podzielony na segmenty. Smak pomelo jest uzależniony od regionu, w którym się je uprawia. Najsmaczniejsze owoce pochodzą z Malezji z miasta Ipoh.

Wybierając konkretny owoc, warto kierować się jego wagą, bo cięższe pomelo, jest zazwyczaj świeższe. Im dłużej leży, tym bardziej traci swoją wilgotność i wagę. Po kupieniu najlepiej zostawić je na kilka dni wraz z innymi owocami w temperaturze pokojowej, aby zyskało aromat i słodycz. Cena za kilogram pomelo waha się w granicach 6-9 zł za kilogram.

Pomelo to znakomita propozycja dla wszystkich osób dbających o zdrową i zbilansowaną dietę. W 100 g tego pysznego owocu znajduje się 88% wody i tylko 38 kalorii (kcal). Dlatego pomelo może stanowić pyszny i zdrowy zamiennik słodyczy.

Wartość odżywcza pomelo (w 100 g):

Wartość energetyczna: 38 kcal

Węglowodany: 9,6 g

Tłuszcz: 0,04 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g

Białko: 0,8 g

Błonnik: 1 g

Dla porównania 100 g pomarańczy to 47 kcal, zaś 100 g czerwonego grejpfruta to 40 kcal.

Pomelo zawiera enzym odpowiedzialny za szybsze spalanie tkanki tłuszczowej. Dodatkowo jest bogatym źródłem błonnika pokarmowego, który skutecznie przyspiesza proces trawienia i sprawia, że po jego zjedzeniu długo odczuwasz sytość. Wystarczy zjeść kilka kawałków w ramach przekąski, by bez uczucia głodu dotrwać do obiadu.

fot. Adobe Stock

Najlepiej jeść je na surowo - wtedy doskonale oddaje swój smak i zapach. Przed jedzeniem należy obrać je ze skóry i błon lub przekroić na pół, a następnie wyjadać łyżeczką. W cząstkach owocu znajdują się również dość duże, niejadalne pestki.

Pomelo jest bardzo dobrym składnikiem sałatek owocowych i warzywnych. Często jest wykorzystywany do wyrobu słodkich marmolad i soków, a kandyzowaną skórkę możecie dodawać do wypieków i deserów.

Obieranie pomelo krok po kroku

Zacznij od odcięcia ostrym nożem góry i spodu pomelo. Następnie obetnij dookoła skórkę razem z białą warstwą pod spodem. Na tym etapie mniejszym nożykiem powycinaj pozostałości białych błonek. Znajdź wgłębienie na czubku pomelo i rozdziel owoc na pół. Podziel pomelo na cząstki.

Podobnie jak inne owoce cytrusowe pomelo jest bombą witaminową. To dobre źródło:

witaminy C,

witaminy B1,

witaminy B2,

beta-karotenu,

wapnia,

potasu.

Wzmacnianie odporności

100 g miąższu pokrywa w całości zapotrzebowanie na witaminę C. To właśnie dzięki niej owoc pomelo odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu odporności. Dzięki zawartości potasu pomarańcza olbrzymia pomaga stabilizować ciśnienie krwi. Z tego powodu warto włączyć je do diety osób z nadciśnieniem.

Stabilizacja ciśnienia krwi



Wartościowe odżywczo są także białe błony między cząsteczkami owoców tzw. albedo, które jest cennym źródłem bioflawonoidów. Należą one do naturalnych przeciwutleniaczy, czyli związków hamujących rozwój komórek nowotworowych. Do grupy przeciwutleniaczy należy także witamina C - oba związki wzajemnie wzmacniają swoje pozytywne działanie.

fot. Adobe Stock

Zapobieganie wahaniom cukru



Pomelo ma niski indeks glikemiczny, dlatego bez obaw mogą go jeść osoby z insulinoopornością i cukrzycą typu II. Stężenie cukru we krwi dodatkowo pomaga stabilizować błonnik pokarmowy.

Profilaktyka chorób serca



Błonnik pokarmowy ogranicza także wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego. Po pomarańczę olbrzymią powinny zatem sięgać osoby zagrożone chorobami układu krążenia.

Pomelo w medycynie naturalnej

Pomelo pomaga złagodzić objawy kaca. Bardzo przydatne mogą okazać się także jego liście. W medycynie naturalnej wykorzystywane są do łagodzenia obrzęków. Chińczycy uważają, że jego liście pomagają w leczeniu choroby lokomocyjnej.

Pomelo odkwasza organizm

Nasza codzienna dieta opiera się głównie na produktach kwasotwórczych, takich jak ryby, sery, mięsa i jaja. W rezultacie wewnętrzne mechanizmy regulujące równowagę kwasowo-zasadową są nieustannie nadwyrężone. Taki stan rzeczy może się niekorzystnie odbić na kondycji organizmu i prowadzić do zwiększenia ryzyka rozwoju wielu chorób. Dlatego warto sięgać po pomelo, które ma właściwości zasadotwórcze. Dostarcza do organizmu alkalizujące składniki, takie jak potas, magnez i wapń.

