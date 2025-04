Faktycznie istnieje kilka małych badań, które wskazują, że spożywanie niewielkiej ilości fusów z kawy może przyczyniać się do redukcji masy ciała i tkanki tłuszczowej. Są to jednak niskiej jakości badania na zwierzętach i nie są podstawą do szerszego zalecania fusów po kawie na odchudzanie. Na pewno nie jest to cudowny lek na nadwagę, a nawet może być szkodliwy. Zanim zastosujemy tę metodę, koniecznie zapoznajmy się z możliwymi skutkami ubocznymi jedzenia fusów z kawy.

Fusy z kawy mogą podrażniać żołądek

Fusy z kawy są ostrymi drobinkami, dlatego mogą podrażniać śluzówkę żołądka i przez to powodować objawy ze strony układu trawiennego, takie jak biegunka, ból brzucha, niestrawność. Nie rozpuszczają się, więc przechodząc przez przewód pokarmowy, drażnią delikatną błonę śluzową i powodują mikroskopijne uszkodzenia. Szkodliwy wpływ może być większy, gdy fusy po kawie są zjadane na pusty żołądek oraz w przypadku takich przypadłości, jak stan zapalny żołądka, refluks, wrzody oraz zespół jelita drażliwego.

Jedzenie fusów z kawy w nadmiarze szkodzi

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest jedzenie fusów po kawie w dużych ilościach. Trzeba pamiętać, że zawierają one pewną ilość kofeiny, więc przy nierozsądnym stosowaniu może dojść do przedawkowania kofeiny. Świadczą o tym takie objawy jak rozdrażnienie, pobudzenie, drżenie mięśni, ból głowy, zawroty głowy, kołatanie serca, wymioty i bezsenność. W ciężkich przypadkach symptomy mogą być groźniejsze i bardziej nasilone. Przyjmuje się, że 1 łyżka fusów z kawy ma ok. 20-60 mg kofeiny, co odpowiada ilości 1 espresso.

Odpad zawiera też naturalnie występujące diterpeny, takie jak kafestol i kaweol, które podnoszą poziom cholesterolu we krwi. Przy regularnym stosowaniu fusy mogą więc zwiększać ryzyko rozwoju miażdżycy. Spożycie dużej ilości fusów zagraża blokowaniem układu trawiennego. W rezultacie mogą pojawić się wzdęcia i zaparcia.

Kto nie powinien jeść fusów po kawie?

Ryzyko wystąpienia skutków ubocznych po zjedzeniu fusów z kawy jest większe w niektórych przypadkach. Dotyczy to osób, którym odradzane jest ze względów zdrowotnych stosowanie produktów z kofeiną. Należą do nich:

kobiety w ciąży,

osoby nadwrażliwe na kofeinę,

osoby z silnym niepokojem,

chorzy na wrzody żołądka lub refluks,

osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego,

osoby za arytmią objawową,

chorzy na padaczkę,

osoby z niewydolnością wątroby lub nerek.

Chociaż możemy jeść fusy z kawy na odchudzanie, to pojawia się pytanie, czy warto. Wpływ tego produktu na układ pokarmowy i mikroflorę jelit nie został dobrze przebadany. Nic nie wiemy o długofalowym działaniu na organizm. Jeżeli zdecydujemy się jednak na ten sposób, to należy unikać jedzenia fusów na czczo, w dużych ilościach i przy wymienionych wyżej chorobach.

